JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydi

·43·Sport
JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydi

Angliya ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan (2:1) so‘ng, Argentina terma jamoasi yarimfinal quvonchini siyosiy bayonot bilan nishonladi. Biroq bu harakat ularga qimmatga tushishi mumkin. FIFA reglamentiga zid ravishda namoyish etilgan banner sababli ushbu jamoa ustidan intizomiy surishtiruv boshlanmoqda.

Zamin.uz ushbu siyosiy janjal va kutilayotgan rasmiy jazo choralari tafsilotlarini taqdim etadi.

Nima sodir bo‘ldi?

JCH-2026 yarimfinalida Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng, Argentina terma jamoasi futbolchilari tribunadan muxlislar uzatgan va unda «Las Malvinas son Argentinas» («Malvin orollari — Argentinaniki») deb yozilgan bahsli bannerni namoyish etishdi.

Dunyoning eng yirik va OAV tomonidan diqqat bilan kuzatiladigan sport tadbirida ushbu siyosiy bayonotning ko‘rsatilishi Buyuk Britaniya va xalqaro hamjamiyatda keskin e’tirozlarni keltirib chiqardi. Hatto Buyuk Britaniya hukumati rasmiylari ham FIFAdan bu holatni qat’iy nazoratga olishni talab qildi.

FIFA qoidalari nima deydi?

Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi (FIFA) va IFAB reglamenti juda qat’iy bo‘lib, unda har qanday sport musobaqasida siyosiy, diniy yoki shaxsiy ishoralarga, shiorlarga mutlaqo yo‘l qo‘yilmaydi.

Reglamentdan iqtibos: «Futbolchilarning ekipirovkasida va ular tomonidan namoyish etiladigan bannerlarda siyosiy, diniy yoki shaxsiy shiorlar, bayonotlar va suratlar bo‘lishi mumkin emas. Ushbu qoidani buzgan ishtirokchilar va milliy federatsiyalar tashkilotchilar yoki FIFA tomonidan jazolanadi».

Kutilayotgan jazo: Ikki xil ssenariy

Bunday qoidabuzarliklar uchun FIFA intizomiy qo‘mitasi ikki xil jazo turini qo‘llashi mumkin:

Tartib

Jazo turi

Ssenariyning amalga oshish ehtimoli

1-ssenariy

Moliyaviy jarima (Argentina futbol assotsiatsiyasiga nisbatan)

Juda yuqori. Xuddi shu bannerni Sloveniyaga qarshi o‘rtoqlik o‘yinida namoyish etgani uchun AFA avval ham jarimaga tortilgan pretsedent mavjud.

2-ssenariy

Diskvalifikatsiya (Bannerni maydonga olib chiqqan Jovani Lo Chelso va boshqa futbolchilarni o‘yinlardan chetlatish)

Past. Yaqin soatlarda AFA rasmiy xabarnoma oladi va o‘z tushuntirishlarini taqdim etadi. Katta ehtimol bilan futbolchilarga sport sanksiyasi qo‘llanilmaydi.

Skalonining ogohlantirishi va futbolchilarning xatosi

Bu voqea bosh murabbiy Lionel Skalonining matbuot anjumanida aytgan so‘zlariga mutlaqo zid bo‘ldi. Skaloni o‘yin oldidan siyosiy ta’sirchanlikni pasaytirishga juda qattiq harakat qilgan edi:

«Bu shunchaki futbol o‘yini, undan boshqa narsa emas. Men siyosat va sportni aralashtira olmayman, ayniqsa yillar oldin yuz bergan qayg‘uli voqealarga hurmat yuzasidan», — degan edi murabbiy.

Biroq futbolchilar bu ogohlantirishlarga qaramasdan, nafaqat bannerni namoyish etishdi, balki u bilan birga esdalik uchun suratga ham tushishdi.

FIFA bugundan boshlab ishga kirishadi va tez orada yakuniy qaror e’lon qilinadi. Bu esa yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan final oldidan Argentina terma jamoasi atrofidagi ruhiy muhitga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiMessi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiBugun, 18:26Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiRomano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi