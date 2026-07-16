JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydi
Angliya ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan (2:1) so‘ng, Argentina terma jamoasi yarimfinal quvonchini siyosiy bayonot bilan nishonladi. Biroq bu harakat ularga qimmatga tushishi mumkin. FIFA reglamentiga zid ravishda namoyish etilgan banner sababli ushbu jamoa ustidan intizomiy surishtiruv boshlanmoqda.
Zamin.uz ushbu siyosiy janjal va kutilayotgan rasmiy jazo choralari tafsilotlarini taqdim etadi.
Nima sodir bo‘ldi?
JCH-2026 yarimfinalida Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng, Argentina terma jamoasi futbolchilari tribunadan muxlislar uzatgan va unda «Las Malvinas son Argentinas» («Malvin orollari — Argentinaniki») deb yozilgan bahsli bannerni namoyish etishdi.
Dunyoning eng yirik va OAV tomonidan diqqat bilan kuzatiladigan sport tadbirida ushbu siyosiy bayonotning ko‘rsatilishi Buyuk Britaniya va xalqaro hamjamiyatda keskin e’tirozlarni keltirib chiqardi. Hatto Buyuk Britaniya hukumati rasmiylari ham FIFAdan bu holatni qat’iy nazoratga olishni talab qildi.
FIFA qoidalari nima deydi?
Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi (FIFA) va IFAB reglamenti juda qat’iy bo‘lib, unda har qanday sport musobaqasida siyosiy, diniy yoki shaxsiy ishoralarga, shiorlarga mutlaqo yo‘l qo‘yilmaydi.
Reglamentdan iqtibos: «Futbolchilarning ekipirovkasida va ular tomonidan namoyish etiladigan bannerlarda siyosiy, diniy yoki shaxsiy shiorlar, bayonotlar va suratlar bo‘lishi mumkin emas. Ushbu qoidani buzgan ishtirokchilar va milliy federatsiyalar tashkilotchilar yoki FIFA tomonidan jazolanadi».
Kutilayotgan jazo: Ikki xil ssenariy
Bunday qoidabuzarliklar uchun FIFA intizomiy qo‘mitasi ikki xil jazo turini qo‘llashi mumkin:
Tartib
Jazo turi
Ssenariyning amalga oshish ehtimoli
1-ssenariy
Moliyaviy jarima (Argentina futbol assotsiatsiyasiga nisbatan)
Juda yuqori. Xuddi shu bannerni Sloveniyaga qarshi o‘rtoqlik o‘yinida namoyish etgani uchun AFA avval ham jarimaga tortilgan pretsedent mavjud.
2-ssenariy
Diskvalifikatsiya (Bannerni maydonga olib chiqqan Jovani Lo Chelso va boshqa futbolchilarni o‘yinlardan chetlatish)
Past. Yaqin soatlarda AFA rasmiy xabarnoma oladi va o‘z tushuntirishlarini taqdim etadi. Katta ehtimol bilan futbolchilarga sport sanksiyasi qo‘llanilmaydi.
Skalonining ogohlantirishi va futbolchilarning xatosi
Bu voqea bosh murabbiy Lionel Skalonining matbuot anjumanida aytgan so‘zlariga mutlaqo zid bo‘ldi. Skaloni o‘yin oldidan siyosiy ta’sirchanlikni pasaytirishga juda qattiq harakat qilgan edi:
«Bu shunchaki futbol o‘yini, undan boshqa narsa emas. Men siyosat va sportni aralashtira olmayman, ayniqsa yillar oldin yuz bergan qayg‘uli voqealarga hurmat yuzasidan», — degan edi murabbiy.
Biroq futbolchilar bu ogohlantirishlarga qaramasdan, nafaqat bannerni namoyish etishdi, balki u bilan birga esdalik uchun suratga ham tushishdi.
FIFA bugundan boshlab ishga kirishadi va tez orada yakuniy qaror e’lon qilinadi. Bu esa yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan final oldidan Argentina terma jamoasi atrofidagi ruhiy muhitga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
…