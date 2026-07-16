Honor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqda
Xitoyning Honor texnologik giganti mobil qurilmalar bozorida inqilobiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Kompaniya oʻzining noyob "robotlashgan" kameraga ega boʻlgan Honor Robot Phone smartfoni uchun rasmiy buyurtmalar qabul qilinish sanasini eʼlon qildi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining harakatlanuvchi optik tizimi, balki ixcham oʻlchamlari va oʻta quvvatli akkumulyatori bilan ham soha mutaxassislarining diqqat markazida turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Honor kompaniyasi bosh direktori Li Szyanning maʼlum qilishicha, MWC 2026 koʻrgazmasida ilk bor namoyish etilgan ushbu innovatsion gadjet allaqachon seriyali ishlab chiqarishga tayyor. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan yangi posterlarda smartfonning ikki xil — Silver White (kumushrang oq) va Graphite Black (grafit qora) ranglarida taqdim etilishi koʻrsatilgan. Qurilmaning orqa paneli vertikal chiziqli teksturaga ega boʻlib, u vizual jihatdan zamonaviy va futuristik koʻrinish kasb etadi.
Texnik imkoniyatlar va inqilobiy kameraixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor Robot Phone smartfonining eng asosiy oʻziga xosligi uning yirik toʻrtburchak blokda joylashgan kameralar tizimidir. Taxminlarga koʻra, ushbu blokdan 200 megapikselli asosiy datchik, oʻta keng burchakli kamera va periskopik teleobektiv oʻrin olgan. "Robot-kamera" texnologiyasi esa obektivning turli burchaklarga avtomatik burilishi yoki fokusni aqlli ravishda kuzatib borishi kabi funksiyalarni taqdim etishi kutilmoqda.
Smartfonning yana bir diqqatga sazovor jihati uning ergonomikasidir. Bugungi kunda yirik ekranli qurilmalar urf boʻlgan bir paytda, Honor 6,3 dyuymli ixcham displeyni tanlagan. Bu foydalanuvchilarga qurilmani bir qoʻlda boshqarishda katta qulaylik yaratadi. Biroq, kichik oʻlchamga qaramay, uning ichki imkoniyatlari hayratlanarli darajada yuqori.
Quvvat va samaradorlik uygʻunligiQurilmaning apparat qismi eng soʻnggi avlod Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagman chipseti bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt bilan ishlash va ogʻir oʻyinlarni yuklashda maksimal tezlikni taʼminlaydi. Shuningdek, Honor muhandislari bunday ixcham korpusga 7000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatorni joylashtirishning uddasidan chiqishgan.
Xitoyning 3C regulyatori tomonidan berilgan sertifikat maʼlumotlari smartfonning 120 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini tasdiqladi. Bu deyarli rekord koʻrsatkich boʻlib, bunday katta sigʻimli batareyani qisqa daqiqalar ichida toʻldirish imkonini beradi. Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun ham ushbu model quvvat saqlash borasidagi muammolarga yechim boʻlishi shubhasiz.
Honor Robot Phone smartfonining rasmiy taqdimoti va oldindan buyurtma berish jarayoni 18-iyul kuni Butunjahon sunʼiy intellekt konferensiyasi (WAIC 2026) doirasida boʻlib oʻtadi. Aynan oʻsha kuni qurilmaning yakuniy narxlari va jahon bozoriga chiqish muddatlari ochiqlanadi.
…