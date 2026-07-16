Honor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqda

·0·Texno
Honor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqda

Xitoyning Honor texnologik giganti mobil qurilmalar bozorida inqilobiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Kompaniya oʻzining noyob "robotlashgan" kameraga ega boʻlgan Honor Robot Phone smartfoni uchun rasmiy buyurtmalar qabul qilinish sanasini eʼlon qildi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining harakatlanuvchi optik tizimi, balki ixcham oʻlchamlari va oʻta quvvatli akkumulyatori bilan ham soha mutaxassislarining diqqat markazida turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Honor kompaniyasi bosh direktori Li Szyanning maʼlum qilishicha, MWC 2026 koʻrgazmasida ilk bor namoyish etilgan ushbu innovatsion gadjet allaqachon seriyali ishlab chiqarishga tayyor. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan yangi posterlarda smartfonning ikki xil — Silver White (kumushrang oq) va Graphite Black (grafit qora) ranglarida taqdim etilishi koʻrsatilgan. Qurilmaning orqa paneli vertikal chiziqli teksturaga ega boʻlib, u vizual jihatdan zamonaviy va futuristik koʻrinish kasb etadi.

Texnik imkoniyatlar va inqilobiy kamera

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor Robot Phone smartfonining eng asosiy oʻziga xosligi uning yirik toʻrtburchak blokda joylashgan kameralar tizimidir. Taxminlarga koʻra, ushbu blokdan 200 megapikselli asosiy datchik, oʻta keng burchakli kamera va periskopik teleobektiv oʻrin olgan. "Robot-kamera" texnologiyasi esa obektivning turli burchaklarga avtomatik burilishi yoki fokusni aqlli ravishda kuzatib borishi kabi funksiyalarni taqdim etishi kutilmoqda.

Smartfonning yana bir diqqatga sazovor jihati uning ergonomikasidir. Bugungi kunda yirik ekranli qurilmalar urf boʻlgan bir paytda, Honor 6,3 dyuymli ixcham displeyni tanlagan. Bu foydalanuvchilarga qurilmani bir qoʻlda boshqarishda katta qulaylik yaratadi. Biroq, kichik oʻlchamga qaramay, uning ichki imkoniyatlari hayratlanarli darajada yuqori.

Quvvat va samaradorlik uygʻunligi

Qurilmaning apparat qismi eng soʻnggi avlod Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagman chipseti bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa sunʼiy intellekt bilan ishlash va ogʻir oʻyinlarni yuklashda maksimal tezlikni taʼminlaydi. Shuningdek, Honor muhandislari bunday ixcham korpusga 7000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatorni joylashtirishning uddasidan chiqishgan.

Xitoyning 3C regulyatori tomonidan berilgan sertifikat maʼlumotlari smartfonning 120 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini tasdiqladi. Bu deyarli rekord koʻrsatkich boʻlib, bunday katta sigʻimli batareyani qisqa daqiqalar ichida toʻldirish imkonini beradi. Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun ham ushbu model quvvat saqlash borasidagi muammolarga yechim boʻlishi shubhasiz.

Honor Robot Phone smartfonining rasmiy taqdimoti va oldindan buyurtma berish jarayoni 18-iyul kuni Butunjahon sunʼiy intellekt konferensiyasi (WAIC 2026) doirasida boʻlib oʻtadi. Aynan oʻsha kuni qurilmaning yakuniy narxlari va jahon bozoriga chiqish muddatlari ochiqlanadi.

HonorRobot PhoneSmartfonTexnologiyaSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandiApple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandiBugun, 18:27Sunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdiSunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdiBugun, 18:23Yandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldiYandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldiBugun, 17:54Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiBugun, 17:24CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiCATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiBugun, 16:59Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiAina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiBugun, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi