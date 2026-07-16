Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdi

·46·Sport
Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdi

Argentina terma jamoasi JCH–2026 chempionligi uchun Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahsga tayyorlanmoqda. Final oldidan Lionel Messi raqibning kuchli jihatlarini e’tirof etib, maydonda har tomonlama teng kurash kutayotganini aytdi.

«Ispaniyani juda yaxshi bilaman»

Messi Ispaniya terma jamoasining o‘ziga xos futbol falsafasi va yuqori mahoratli tarkibiga alohida e’tibor qaratdi.

«Ispaniya — juda kuchli terma jamoa, tarkibida mahoratli futbolchilar to‘plangan, o‘ziga xos o‘yin uslubiga ega. Bu jamoani yaxshi bilaman, ular ma’lum bir futbol falsafasiga tayanadi», — dedi Argentina sardori.

Uning ta’kidlashicha, final faqat chempionlik uchun bahs emas, balki ikki xil futbol maktabi va qit’aning to‘qnashuvi bo‘ladi.

«Bu o‘yin men uchun ham, butun jamoamiz uchun ham alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Barcha jihatlarda teng kurash kutyapman», — deya qo‘shimcha qildi Messi. Uning Ispaniya haqidagi fikrlari final oldidan bergan intervyusida ham keltirilgan.

Messi uchun alohida final

Lionel Messining faoliyati Ispaniya futboli bilan uzviy bog‘liq. U professional faoliyatining asosiy qismini «Barselona»da o‘tkazgani sabab Ispaniya terma jamoasining uslubi, o‘yin falsafasi va ayrim futbolchilarini yaxshi biladi.

Shu bois bu final Argentina sardori uchun oddiy uchrashuvdan ko‘ra ko‘proq ma’no kasb etadi. Bir tomonda u yetakchilik qilayotgan amaldagi jahon chempionlari, ikkinchi tomonda esa Messiga yaxshi tanish bo‘lgan futbol maktabi turadi.

Finalning yana bir asosiy intrigasi — Messi va Ispaniyaning yosh yetakchisi Lamin Yamal o‘rtasidagi ramziy to‘qnashuvdir. Ispaniya musobaqada mustahkam himoyasi, Argentina esa sermahsul hujumi bilan ajralib turibdi.

Argentina finalga qanday yetib keldi?

Argentina yarimfinalda Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Inglizlar 55-daqiqada Entoni Gordonning goli bilan oldinga chiqdi, ammo bahs oxirida Lionel Skaloni jamoasi vaziyatni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘ldi.

Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi, Lautaro Martines esa qo‘shib berilgan vaqtda g‘alaba golini urdi. Messi Argentinaning har ikki goliga hal qiluvchi uzatma berib, jamoasini yana bir finalga olib chiqdi.

Chempion nomi 19 iyulda aniqlanadi

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni Ist-Raterforddagi stadionda o‘tkaziladi. Argentina ketma-ket ikkinchi va tarixidagi to‘rtinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi bor kubokni boshi uzra ko‘tarishni maqsad qilgan.

Messi raqibning kuchini tan oldi, ammo uning so‘zlaridan Argentina finalga ishonch bilan chiqayotgani ham sezilmoqda. Endi barcha savollarga javob maydonda beriladi.

Sizningcha, hal qiluvchi bahsda Messining tajribasi ustun keladimi yoki Ispaniyaning jamoaviy futboli?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiRomano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi