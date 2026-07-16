Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdi
Argentina terma jamoasi JCH–2026 chempionligi uchun Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahsga tayyorlanmoqda. Final oldidan Lionel Messi raqibning kuchli jihatlarini e’tirof etib, maydonda har tomonlama teng kurash kutayotganini aytdi.
«Ispaniyani juda yaxshi bilaman»
Messi Ispaniya terma jamoasining o‘ziga xos futbol falsafasi va yuqori mahoratli tarkibiga alohida e’tibor qaratdi.
«Ispaniya — juda kuchli terma jamoa, tarkibida mahoratli futbolchilar to‘plangan, o‘ziga xos o‘yin uslubiga ega. Bu jamoani yaxshi bilaman, ular ma’lum bir futbol falsafasiga tayanadi», — dedi Argentina sardori.
Uning ta’kidlashicha, final faqat chempionlik uchun bahs emas, balki ikki xil futbol maktabi va qit’aning to‘qnashuvi bo‘ladi.
«Bu o‘yin men uchun ham, butun jamoamiz uchun ham alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Barcha jihatlarda teng kurash kutyapman», — deya qo‘shimcha qildi Messi. Uning Ispaniya haqidagi fikrlari final oldidan bergan intervyusida ham keltirilgan.
Messi uchun alohida final
Lionel Messining faoliyati Ispaniya futboli bilan uzviy bog‘liq. U professional faoliyatining asosiy qismini «Barselona»da o‘tkazgani sabab Ispaniya terma jamoasining uslubi, o‘yin falsafasi va ayrim futbolchilarini yaxshi biladi.
Shu bois bu final Argentina sardori uchun oddiy uchrashuvdan ko‘ra ko‘proq ma’no kasb etadi. Bir tomonda u yetakchilik qilayotgan amaldagi jahon chempionlari, ikkinchi tomonda esa Messiga yaxshi tanish bo‘lgan futbol maktabi turadi.
Finalning yana bir asosiy intrigasi — Messi va Ispaniyaning yosh yetakchisi Lamin Yamal o‘rtasidagi ramziy to‘qnashuvdir. Ispaniya musobaqada mustahkam himoyasi, Argentina esa sermahsul hujumi bilan ajralib turibdi.
Argentina finalga qanday yetib keldi?
Argentina yarimfinalda Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Inglizlar 55-daqiqada Entoni Gordonning goli bilan oldinga chiqdi, ammo bahs oxirida Lionel Skaloni jamoasi vaziyatni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘ldi.
Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi, Lautaro Martines esa qo‘shib berilgan vaqtda g‘alaba golini urdi. Messi Argentinaning har ikki goliga hal qiluvchi uzatma berib, jamoasini yana bir finalga olib chiqdi.
Chempion nomi 19 iyulda aniqlanadi
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni Ist-Raterforddagi stadionda o‘tkaziladi. Argentina ketma-ket ikkinchi va tarixidagi to‘rtinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi bor kubokni boshi uzra ko‘tarishni maqsad qilgan.
Messi raqibning kuchini tan oldi, ammo uning so‘zlaridan Argentina finalga ishonch bilan chiqayotgani ham sezilmoqda. Endi barcha savollarga javob maydonda beriladi.
Sizningcha, hal qiluvchi bahsda Messining tajribasi ustun keladimi yoki Ispaniyaning jamoaviy futboli?
…