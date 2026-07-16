Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdi

·0·Sport
Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdi

Angliya Premer-ligasining navbatdagi transfer oynasi qizgʻin pallaga kirmoqda. Londonning Tottenxem klubi oʻzining iqtidorli yarim himoyachisi Lukas Bergvall borasida Nottingem Forest tomonidan yuborilgan rasmiy taklifni rad etdi. Shvetsiyalik futbolchi hozirda "oʻrmonchilar"ning transfer bozoridagi asosiy nishoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Nottingem Forest yaqinda Elliot Andersonni Manchester Siti klubiga rekord darajadagi 116 million funt sterling evaziga sotib yuborgach, uning oʻrnini munosib nomzod bilan toʻldirishni rejalashtirmoqda. Klub rahbariyati aynan 20 yoshli Bergvallni ushbu pozitsiya uchun ideal variant deb hisoblamoqda. Biroq, Tottenxem hozircha oʻz oʻyinchisini qoʻyib yuborish niyatida emas.

Nottingem Forestning qatʼiyati va transfer tafsilotlari

Dastlabki rad javobiga qaramay, Nottingem Forest kurashdan chekinmoqchi emas. Maʼlumotlarga koʻra, klub yaqin vaqt ichida shvetsiyalik iqtidor uchun yaxshilangan yangi taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Tottenxem esa futbolchi uchun oʻzi belgilagan aniq narx toʻlanmaguncha, bitimga rozilik bermasligini maʼlum qilgan.

Lukas Bergvall London klubiga 2024-yilda Djurgarden jamoasidan 8,5 million funt evaziga kelib qoʻshilgan edi. Uning debyut mavsumi juda muvaffaqiyatli kechdi: futbolchi klubda yilning eng yaxshi oʻyinchisi deb topildi va Tottenxemga 17 yillik tanaffusdan soʻng Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritishda yordam berdi.

De Zerbi kelishi va tarkibdagi oʻzgarishlar

Vaziyat joriy yilning mart oyida Roberto De Zerbi bosh murabbiy etib tayinlanganidan soʻng oʻzgardi. Italiyalik mutaxassis qoʻl ostida Bergvall asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻydi va bor-yoʻgʻi bir marta startda maydonga tushdi. Shu sababli, futbolchi yangi chaqiruvlarga tayyorligini va jamoani tark etish istagi borligini klub rahbariyatiga bildirgan.

Tottenxemning transfer bozoridagi faolligi ham Bergvallning ketish ehtimolini oshirmoqda. Klub yozgi transferlar oynasida Mateus Fernandes uchun 85 million funt va Sandro Tonali uchun 100 million funt sarfladi. Bu esa maydon markazidagi raqobatni keskinlashtirib yubordi. Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, nafaqat Bergvall, balki hujumchi Richarlison ham jamoani tark etishi mumkin — unga Turinning Yuventus klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Hozirda Bergvallning Tottenxem bilan shartnomasi 2031-yilgacha amal qiladi. Agar Nottingem Forest londonliklar talab qilayotgan summani toʻlashga rozi boʻlsa, shvetsiyalik iqtidorli futbolchi yangi mavsumni boshqa jamoada boshlashi deyarli aniq.

TottenxemNottingem ForestTransferPremer-ligaLukas Bergvall
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiMessi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiBugun, 18:26Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiRomano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi