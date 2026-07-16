Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdi
Angliya Premer-ligasining navbatdagi transfer oynasi qizgʻin pallaga kirmoqda. Londonning Tottenxem klubi oʻzining iqtidorli yarim himoyachisi Lukas Bergvall borasida Nottingem Forest tomonidan yuborilgan rasmiy taklifni rad etdi. Shvetsiyalik futbolchi hozirda "oʻrmonchilar"ning transfer bozoridagi asosiy nishoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Nottingem Forest yaqinda Elliot Andersonni Manchester Siti klubiga rekord darajadagi 116 million funt sterling evaziga sotib yuborgach, uning oʻrnini munosib nomzod bilan toʻldirishni rejalashtirmoqda. Klub rahbariyati aynan 20 yoshli Bergvallni ushbu pozitsiya uchun ideal variant deb hisoblamoqda. Biroq, Tottenxem hozircha oʻz oʻyinchisini qoʻyib yuborish niyatida emas.
Nottingem Forestning qatʼiyati va transfer tafsilotlariDastlabki rad javobiga qaramay, Nottingem Forest kurashdan chekinmoqchi emas. Maʼlumotlarga koʻra, klub yaqin vaqt ichida shvetsiyalik iqtidor uchun yaxshilangan yangi taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Tottenxem esa futbolchi uchun oʻzi belgilagan aniq narx toʻlanmaguncha, bitimga rozilik bermasligini maʼlum qilgan.
Lukas Bergvall London klubiga 2024-yilda Djurgarden jamoasidan 8,5 million funt evaziga kelib qoʻshilgan edi. Uning debyut mavsumi juda muvaffaqiyatli kechdi: futbolchi klubda yilning eng yaxshi oʻyinchisi deb topildi va Tottenxemga 17 yillik tanaffusdan soʻng Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritishda yordam berdi.
De Zerbi kelishi va tarkibdagi oʻzgarishlarVaziyat joriy yilning mart oyida Roberto De Zerbi bosh murabbiy etib tayinlanganidan soʻng oʻzgardi. Italiyalik mutaxassis qoʻl ostida Bergvall asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻydi va bor-yoʻgʻi bir marta startda maydonga tushdi. Shu sababli, futbolchi yangi chaqiruvlarga tayyorligini va jamoani tark etish istagi borligini klub rahbariyatiga bildirgan.
Tottenxemning transfer bozoridagi faolligi ham Bergvallning ketish ehtimolini oshirmoqda. Klub yozgi transferlar oynasida Mateus Fernandes uchun 85 million funt va Sandro Tonali uchun 100 million funt sarfladi. Bu esa maydon markazidagi raqobatni keskinlashtirib yubordi. Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, nafaqat Bergvall, balki hujumchi Richarlison ham jamoani tark etishi mumkin — unga Turinning Yuventus klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Hozirda Bergvallning Tottenxem bilan shartnomasi 2031-yilgacha amal qiladi. Agar Nottingem Forest londonliklar talab qilayotgan summani toʻlashga rozi boʻlsa, shvetsiyalik iqtidorli futbolchi yangi mavsumni boshqa jamoada boshlashi deyarli aniq.
…