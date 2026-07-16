Sunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdi
Rossiyaning T2 aloqa operatori mobil internet sifatini yaxshilash maqsadida sunʼiy intellektga asoslangan noyob tizimni joriy etishni boshladi. Ushbu texnologiya har bir abonent uchun tarmoq parametrlarini individual tarzda, avtomatik ravishda sozlash imkonini beradi. Kompaniya mutaxassislarining taʼkidlashicha, yangi yechim mobil internet tezligini kamida 10 foizga oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur innovatsion loyiha mashinali oʻrganish (machine learning) algoritmlariga tayanadi. Tizim real vaqt rejimida signal sifati, qurilmaning joylashuvi, tarmoqdagi umumiy yuklama va smartfonlarning texnik xususiyatlarini tahlil qilib boradi. Toʻplangan maʼlumotlar asosida sunʼiy intellekt maʼlumotlar uzatish samaradorligini oshirish uchun eng maqbul chastota diapazonlari kombinatsiyasini tanlaydi.
Texnologiyaning ishlash tamoyili va samaradorligiixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim ayniqsa tarmoqqa yuklama ortgan vaqtlarda oʻzining yuqori samaradorligini koʻrsatmoqda. Bunday paytlarda sunʼiy intellekt foydalanuvchi qurilmasining imkoniyatlarini hisobga olgan holda chastota resurslarini qayta taqsimlaydi. Bu esa hatto odam gavjum joylarda ham barqaror va tezkor internetdan foydalanish imkonini beradi.
Hozirgi vaqtda ushbu texnologiya Oltoy oʻlkasi va Oltoy Respublikasidagi 200 dan ortiq tayanch stansiyalarida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Loyiha doirasida Aleysk, Zarinsk, Belokurixa kabi shaharlar va bir qator yirik qishloqlar qamrab olingan. Dastlabki natijalar kutilganidan ijobiy boʻlib, abonentlar uchun aloqa sifati sezilarli darajada yaxshilangan.
Operator joriy yil yakuniga qadar ushbu tizimni yana mingta tayanch stansiyasiga joriy etishni rejalashtirmoqda. Kelgusida Barnaul, Biysk va Rubsovsk kabi yirik shaharlar ham sunʼiy intellekt boshqaruvidagi tarmoqqa ulanadi. Bu mobil aloqa bozorida texnologik poyganing yangi bosqichini boshlab berishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston va mintaqaviy istiqbollarMobil aloqa sohasida sunʼiy intellektni qoʻllash global tendensiyaga aylanib bormoqda. Oʻzbekistonning yetakchi mobil operatorlari ham oʻz tarmoqlarini modernizatsiya qilishda shunga oʻxshash aqlli yechimlarni oʻrganib chiqishmoqda. T2 tajribasi shuni koʻrsatadiki, qoʻshimcha chastota resurslarisiz ham, mavjud quvvatlarni dasturiy taʼminot orqali optimallashtirish hisobiga tezlikni oshirish mumkin.
Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellektning telekommunikatsiya sohasiga integratsiyalashuvi nafaqat tezlikni oshiradi, balki foydalanuvchilar uchun xizmat koʻrsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu kabi texnologik yechimlar kelajakda 5G tarmoqlarini yanada samarali boshqarishda ham asosiy poydevor boʻlib xizmat qilishi shubhasiz.
…