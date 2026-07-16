Sunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdi

·18·Texno
Sunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdi

Rossiyaning T2 aloqa operatori mobil internet sifatini yaxshilash maqsadida sunʼiy intellektga asoslangan noyob tizimni joriy etishni boshladi. Ushbu texnologiya har bir abonent uchun tarmoq parametrlarini individual tarzda, avtomatik ravishda sozlash imkonini beradi. Kompaniya mutaxassislarining taʼkidlashicha, yangi yechim mobil internet tezligini kamida 10 foizga oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur innovatsion loyiha mashinali oʻrganish (machine learning) algoritmlariga tayanadi. Tizim real vaqt rejimida signal sifati, qurilmaning joylashuvi, tarmoqdagi umumiy yuklama va smartfonlarning texnik xususiyatlarini tahlil qilib boradi. Toʻplangan maʼlumotlar asosida sunʼiy intellekt maʼlumotlar uzatish samaradorligini oshirish uchun eng maqbul chastota diapazonlari kombinatsiyasini tanlaydi.

Texnologiyaning ishlash tamoyili va samaradorligi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim ayniqsa tarmoqqa yuklama ortgan vaqtlarda oʻzining yuqori samaradorligini koʻrsatmoqda. Bunday paytlarda sunʼiy intellekt foydalanuvchi qurilmasining imkoniyatlarini hisobga olgan holda chastota resurslarini qayta taqsimlaydi. Bu esa hatto odam gavjum joylarda ham barqaror va tezkor internetdan foydalanish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda ushbu texnologiya Oltoy oʻlkasi va Oltoy Respublikasidagi 200 dan ortiq tayanch stansiyalarida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Loyiha doirasida Aleysk, Zarinsk, Belokurixa kabi shaharlar va bir qator yirik qishloqlar qamrab olingan. Dastlabki natijalar kutilganidan ijobiy boʻlib, abonentlar uchun aloqa sifati sezilarli darajada yaxshilangan.

Operator joriy yil yakuniga qadar ushbu tizimni yana mingta tayanch stansiyasiga joriy etishni rejalashtirmoqda. Kelgusida Barnaul, Biysk va Rubsovsk kabi yirik shaharlar ham sunʼiy intellekt boshqaruvidagi tarmoqqa ulanadi. Bu mobil aloqa bozorida texnologik poyganing yangi bosqichini boshlab berishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston va mintaqaviy istiqbollar

Mobil aloqa sohasida sunʼiy intellektni qoʻllash global tendensiyaga aylanib bormoqda. Oʻzbekistonning yetakchi mobil operatorlari ham oʻz tarmoqlarini modernizatsiya qilishda shunga oʻxshash aqlli yechimlarni oʻrganib chiqishmoqda. T2 tajribasi shuni koʻrsatadiki, qoʻshimcha chastota resurslarisiz ham, mavjud quvvatlarni dasturiy taʼminot orqali optimallashtirish hisobiga tezlikni oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellektning telekommunikatsiya sohasiga integratsiyalashuvi nafaqat tezlikni oshiradi, balki foydalanuvchilar uchun xizmat koʻrsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu kabi texnologik yechimlar kelajakda 5G tarmoqlarini yanada samarali boshqarishda ham asosiy poydevor boʻlib xizmat qilishi shubhasiz.

Sunʼiy IntellektMobil InternetT2TexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqdaHonor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqdaBugun, 18:56Apple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandiApple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandiBugun, 18:27Yandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldiYandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldiBugun, 17:54Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiBugun, 17:24CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiCATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiBugun, 16:59Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiAina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiBugun, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi