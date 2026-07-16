Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdi
Angliyaning Liverpul klubi oʻzining asosiy yetakchilaridan biri, vengriyalik yarim himoyachi Dominik Szoboszlai bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha muzokaralarning yakuniy bosqichiga keldi. Tomonlar yangi uzoq muddatli shartnomaning asosiy shartlari boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgan. Bu qadam klub rahbariyati uchun yozgi transfer oynasi oldidan eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Liverpul sport direktori Richard Hughes va futbolchining vakillari oʻrtasida bir necha oy davom etgan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanmoqda. Garchi Szoboszlaining amaldagi shartnomasi tugashiga hali ikki yil vaqt boʻlsa-da, Mersisayd klubi futbolchining Premyer-ligadagi barqaror oʻyinlari va jamoa uchun ahamiyatini hisobga olib, uni uzoqroq muddatga olib qolishga qaror qildi.
Yangi murabbiy rejalaridagi asosiy figuraUshbu kelishuv jamoaning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola uchun ham katta xushxabar boʻldi. Jamoada oʻtish davri davom etayotgan bir paytda, Szoboszlai kabi universal va tajribali oʻyinchining kelajagi borasidagi noaniqliklarga barham berilishi jamoa ichidagi muhitga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Vengriyalik futbolchi yangi murabbiy taktik chizmalarida markaziy oʻrinni egallashi kutilmoqda.
Dominik Szoboszlai 2023-yilda Germaniyaning RB Leipzig klubidan 60 million funt sterling evaziga transfer qilingan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u nafaqat jamoaga moslashib qoldi, balki Liverpulning 2024-25-yilgi mavsumda Premyer-ligada chempion boʻlishiga ulkan hissa qoʻshdi. Hatto jamoa uchun murakkab kechgan 2025-26-yilgi mavsumda ham u oʻzining individual mahorati bilan ajralib turdi.
Steven Gerrarddan keyingi ilk natijaSzoboszlaining maydondagi foydali ish koeffitsienti juda yuqori. U oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda jami 53 ta oʻyinda maydonga tushib, 13 ta gol va 12 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shu tariqa, u afsonaviy Steven Gerrarddan (2013-14-yilgi mavsum) keyin bir mavsumda ham gollar, ham assistlar soni boʻyicha ikki xonali koʻrsatkichga erishgan ilk Liverpul yarim himoyachisiga aylandi.
Futbolchining koʻp qirraliligi alohida eʼtirofga loyiq. U maydonda quyidagi pozitsiyalarda birdek muvaffaqiyatli harakat qila oladi:
- Hujumkor yarim himoyachi (10-raqam pozitsiyasi);
- Qanot hujumchisi (vinger);
- Tayanch yarim himoyachisi;
- Zarurat tugʻilganda oʻng qanot himoyachisi.
Avvalroq futbolchining oʻzi ham Liverpulda baxtli ekanini va faoliyatini aynan Enfildda davom ettirishni istashini taʼkidlagan edi. "Men bu yerni, muxlislarni yaxshi koʻraman. Oilam bu yerda baxtli. Kelajagimni uzoq muddat davomida aynan shu klub bilan bogʻlayman", — degan edi Szoboszlai aprel oyidagi intervyularidan birida. Yangi shartnoma imzolanishi bilan u 2028-yildan keyin ham jamoa sharafini himoya qilishda davom etadi.
…