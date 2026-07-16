Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdi

·0·Sport
Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdi

Angliyaning Liverpul klubi oʻzining asosiy yetakchilaridan biri, vengriyalik yarim himoyachi Dominik Szoboszlai bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha muzokaralarning yakuniy bosqichiga keldi. Tomonlar yangi uzoq muddatli shartnomaning asosiy shartlari boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgan. Bu qadam klub rahbariyati uchun yozgi transfer oynasi oldidan eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Liverpul sport direktori Richard Hughes va futbolchining vakillari oʻrtasida bir necha oy davom etgan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanmoqda. Garchi Szoboszlaining amaldagi shartnomasi tugashiga hali ikki yil vaqt boʻlsa-da, Mersisayd klubi futbolchining Premyer-ligadagi barqaror oʻyinlari va jamoa uchun ahamiyatini hisobga olib, uni uzoqroq muddatga olib qolishga qaror qildi.

Yangi murabbiy rejalaridagi asosiy figura

Ushbu kelishuv jamoaning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola uchun ham katta xushxabar boʻldi. Jamoada oʻtish davri davom etayotgan bir paytda, Szoboszlai kabi universal va tajribali oʻyinchining kelajagi borasidagi noaniqliklarga barham berilishi jamoa ichidagi muhitga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Vengriyalik futbolchi yangi murabbiy taktik chizmalarida markaziy oʻrinni egallashi kutilmoqda.

Dominik Szoboszlai 2023-yilda Germaniyaning RB Leipzig klubidan 60 million funt sterling evaziga transfer qilingan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u nafaqat jamoaga moslashib qoldi, balki Liverpulning 2024-25-yilgi mavsumda Premyer-ligada chempion boʻlishiga ulkan hissa qoʻshdi. Hatto jamoa uchun murakkab kechgan 2025-26-yilgi mavsumda ham u oʻzining individual mahorati bilan ajralib turdi.

Steven Gerrarddan keyingi ilk natija

Szoboszlaining maydondagi foydali ish koeffitsienti juda yuqori. U oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda jami 53 ta oʻyinda maydonga tushib, 13 ta gol va 12 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shu tariqa, u afsonaviy Steven Gerrarddan (2013-14-yilgi mavsum) keyin bir mavsumda ham gollar, ham assistlar soni boʻyicha ikki xonali koʻrsatkichga erishgan ilk Liverpul yarim himoyachisiga aylandi.

Futbolchining koʻp qirraliligi alohida eʼtirofga loyiq. U maydonda quyidagi pozitsiyalarda birdek muvaffaqiyatli harakat qila oladi:

  • Hujumkor yarim himoyachi (10-raqam pozitsiyasi);
  • Qanot hujumchisi (vinger);
  • Tayanch yarim himoyachisi;
  • Zarurat tugʻilganda oʻng qanot himoyachisi.

Avvalroq futbolchining oʻzi ham Liverpulda baxtli ekanini va faoliyatini aynan Enfildda davom ettirishni istashini taʼkidlagan edi. "Men bu yerni, muxlislarni yaxshi koʻraman. Oilam bu yerda baxtli. Kelajagimni uzoq muddat davomida aynan shu klub bilan bogʻlayman", — degan edi Szoboszlai aprel oyidagi intervyularidan birida. Yangi shartnoma imzolanishi bilan u 2028-yildan keyin ham jamoa sharafini himoya qilishda davom etadi.

LiverpulDominik SzoboszlaiPremyer-ligaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiMessi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiBugun, 18:26Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiRomano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi