Harry Kane va Michael Olise: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun?

·77·Sport
Harry Kane va Michael Olise: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun?

Bavariya jamoasining ikki yulduzi Harry Kane va Michael Olise joriy mavsumda ajoyib oʻyin koʻrsatib, dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun asosiy daʼvogarlarga aylanishdi. Klub afsonasi Thomas Mullerning fikricha, garchi angliyalik hujumchi sermahsullik borasida rekordlarni yangilayotgan boʻlsa-da, fransiyalik jamoadoshining "sehrli mahorati" Oltin toʻp ovoz berish jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Muller Bild nashriga bergan intervyusida Kane va Olise oʻrtasidagi raqobatga toʻxtalib oʻtdi. "Harry — men koʻrgan eng yaxshi hujumchi, ammo u toʻrt kishini aldab oʻtadigan dribling ustasi emas. Oltin toʻp masalasida esa koʻpincha 'artistik element' hisobga olinadi. Men Kaneni jamoa uchun muhimroq deb bilsam-da, dunyoning eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun Michael kabi 'raqsga tushadigan', oʻziga xos sehrga ega oʻyinchilarga koʻproq ovoz beriladi", — dedi Muller.

Harry Kane statistik koʻrsatkichlar boʻyicha tengsiz boʻlib turibdi. 32 yoshli hujumchi 31 ta oʻyinda 36 ta gol urib, 2025-26 yilgi mavsumda "Oltin butsa" sohibiga aylandi. Barcha musobaqalarda u jami 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Kane oʻz faoliyatidagi eng yaxshi mavsumni oʻtkazganini taʼkidlasa-da, estetik oʻyin uslubi koʻpincha yakuniy natijaga taʼsir koʻrsatadigan ushbu nufuzli sovrinni qoʻlga kiritish oson boʻlmaydi.

Boshqa tomondan, Michael Olise Bavariya safida ijodkorlik markaziga aylandi. Fransiyalik vinger mavsum davomida 22 ta gol va 31 ta golli uzatmani amalga oshirib, universal futbolchi ekanligini isbotladi. Uning maydondagi harakatlari va driblinglari muxlislar hamda jurnalistlar eʼtiborini tortmoqda. 26-oktyabr kuni Londonda boʻlib oʻtadigan taqdirlash marosimi oldidan bu ikki yulduz oʻrtasidagi raqobat qizgʻin pallaga kirdi.

Klubdagi yutuqlardan tashqari, 2026-yilgi Jahon chempionati ushbu poygada yakuniy nuqtani qoʻyishi kutilmoqda. Kane va Olise oʻz terma jamoalari safida turnirning asosiy qahramonlari boʻlishadi. Angliya yoki Fransiyaning muvaffaqiyati ularga Barselona yulduzi Lamine Yamal yoki PSJ hujumchisi Ousmane Dembele kabi raqobatchilarni ortda qoldirish imkonini beradi.

FutbolBavariyaHarry KaneMichael OliseOltin Toʻp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi