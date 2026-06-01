Harry Kane va Michael Olise: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun?
Bavariya jamoasining ikki yulduzi Harry Kane va Michael Olise joriy mavsumda ajoyib oʻyin koʻrsatib, dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun asosiy daʼvogarlarga aylanishdi. Klub afsonasi Thomas Mullerning fikricha, garchi angliyalik hujumchi sermahsullik borasida rekordlarni yangilayotgan boʻlsa-da, fransiyalik jamoadoshining "sehrli mahorati" Oltin toʻp ovoz berish jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Muller Bild nashriga bergan intervyusida Kane va Olise oʻrtasidagi raqobatga toʻxtalib oʻtdi. "Harry — men koʻrgan eng yaxshi hujumchi, ammo u toʻrt kishini aldab oʻtadigan dribling ustasi emas. Oltin toʻp masalasida esa koʻpincha 'artistik element' hisobga olinadi. Men Kaneni jamoa uchun muhimroq deb bilsam-da, dunyoning eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun Michael kabi 'raqsga tushadigan', oʻziga xos sehrga ega oʻyinchilarga koʻproq ovoz beriladi", — dedi Muller.
Harry Kane statistik koʻrsatkichlar boʻyicha tengsiz boʻlib turibdi. 32 yoshli hujumchi 31 ta oʻyinda 36 ta gol urib, 2025-26 yilgi mavsumda "Oltin butsa" sohibiga aylandi. Barcha musobaqalarda u jami 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Kane oʻz faoliyatidagi eng yaxshi mavsumni oʻtkazganini taʼkidlasa-da, estetik oʻyin uslubi koʻpincha yakuniy natijaga taʼsir koʻrsatadigan ushbu nufuzli sovrinni qoʻlga kiritish oson boʻlmaydi.
Boshqa tomondan, Michael Olise Bavariya safida ijodkorlik markaziga aylandi. Fransiyalik vinger mavsum davomida 22 ta gol va 31 ta golli uzatmani amalga oshirib, universal futbolchi ekanligini isbotladi. Uning maydondagi harakatlari va driblinglari muxlislar hamda jurnalistlar eʼtiborini tortmoqda. 26-oktyabr kuni Londonda boʻlib oʻtadigan taqdirlash marosimi oldidan bu ikki yulduz oʻrtasidagi raqobat qizgʻin pallaga kirdi.
Klubdagi yutuqlardan tashqari, 2026-yilgi Jahon chempionati ushbu poygada yakuniy nuqtani qoʻyishi kutilmoqda. Kane va Olise oʻz terma jamoalari safida turnirning asosiy qahramonlari boʻlishadi. Angliya yoki Fransiyaning muvaffaqiyati ularga Barselona yulduzi Lamine Yamal yoki PSJ hujumchisi Ousmane Dembele kabi raqobatchilarni ortda qoldirish imkonini beradi.
…