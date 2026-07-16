Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildi

·0·Sport
Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildi

Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasi oʻzining asosiy hujumchisi Serhou Guirassy borasidagi xavotirlardan qutuldi. Yevropaning qator gigant klublari futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan nisbatan arzon tovon pulini toʻlash imkoniyatidan foydalanmadi. Bu esa Dortmund klubiga kelgusi mavsum rejalarini xotirjam tuzish imkonini bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Guirassy shartnomasidagi 40 million yevrolik maxsus band chorshanba kuni yarim tunda oʻz kuchini yoʻqotgan. Zamonaviy transfer bozoridagi astronomik narxlar fonida bunday sermahsul hujumchi uchun bu summa juda hamyonbop hisoblanardi. Biroq, Real Madrid, Barselona, Manchester Siti, Liverpul, Arsenal va Manchester Yunayted kabi klublarning hech biri belgilangan muddat ichida rasmiy taklif bilan chiqmadi.

Grandlar nima uchun imkoniyatni qoʻldan boy berdi?

Goal.com nashri xabariga koʻra, Serhou Guirassy oʻtgan mavsumda Bundesliga toʻpurarlari safida boʻlganiga qaramay, top-klublar transfer oynasining ilk haftalarida ehtiyotkorlik qilishni afzal koʻrgan. Endilikda vaziyat tubdan oʻzgardi: agar biror jamoa gvineyalik hujumchini sotib olmoqchi boʻlsa, Borussiya Dortmund bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muzokaraga kirishishi va nemis klubi qoʻygan narxga rozi boʻlishi kerak boʻladi.

Sky Sports muxbiri Patrick Bergerning taʼkidlashicha, Dortmund klubi rahbariyati Guirassy bilan kelgusi rejalar boʻyicha kelishib olgan. Klub ichki muhitida hujumchini jamoada olib qolish va Karim Adeyemi kabi boshqa oʻyinchilarning transferi orqali budjetni toʻldirish masalasi koʻrib chiqilmoqda. Hozirda futbolchining oʻzi ham Dortmundni tark etishga shoshilmayapti.

Turkiyaning Fenerbaxche klubi tomonidan qiziqishlar boʻlgan boʻlsa-da, Guirassy Superligaga oʻtish variantini butunlay rad etgan. U nufuzliroq chempionatlarda yoki oʻzi oʻrganib qolgan Bundesligada oʻynashni maqsad qilgan. Dortmundliklar ustozi Niko Kovac ham hujumchi bilan shaxsan gaplashib, uning jamoa taktik chizmasidagi oʻrni naqadar muhimligini tushuntirgan.

Eslatib oʻtamiz, Serhou Guirassy 2024-yilning yozida VfB Stuttgart safidan 18 million yevro evaziga Dortmundga koʻchib oʻtgan edi. Uning amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan. Oʻtgan mavsumda jamoa uchun 22 ta gol urgan hujumchining qolishi Borussiya Dortmundning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Klub rahbariyati har ehtimolga qarshi "favqulodda reja" tayyorlab qoʻygan boʻlsa-da, hozirda bosim deyarli yoʻqolgan. Tovon puli muddati tugagani sababli, endi har qanday taklif Dortmund klubi manfaatlariga mos kelishi shart. Bu esa nemis klubiga transfer bozorida diktatorlik qilish imkonini beradi.

Borussiya DortmundSerhou GuirassyTransferlarBundesligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindiBugun, 22:17Messi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiMessi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiBugun, 22:06Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Bugun, 22:03«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dubl«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dublBugun, 22:02Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiLamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiBugun, 21:39Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi