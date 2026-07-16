Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildi
Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasi oʻzining asosiy hujumchisi Serhou Guirassy borasidagi xavotirlardan qutuldi. Yevropaning qator gigant klublari futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan nisbatan arzon tovon pulini toʻlash imkoniyatidan foydalanmadi. Bu esa Dortmund klubiga kelgusi mavsum rejalarini xotirjam tuzish imkonini bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Guirassy shartnomasidagi 40 million yevrolik maxsus band chorshanba kuni yarim tunda oʻz kuchini yoʻqotgan. Zamonaviy transfer bozoridagi astronomik narxlar fonida bunday sermahsul hujumchi uchun bu summa juda hamyonbop hisoblanardi. Biroq, Real Madrid, Barselona, Manchester Siti, Liverpul, Arsenal va Manchester Yunayted kabi klublarning hech biri belgilangan muddat ichida rasmiy taklif bilan chiqmadi.
Grandlar nima uchun imkoniyatni qoʻldan boy berdi?Goal.com nashri xabariga koʻra, Serhou Guirassy oʻtgan mavsumda Bundesliga toʻpurarlari safida boʻlganiga qaramay, top-klublar transfer oynasining ilk haftalarida ehtiyotkorlik qilishni afzal koʻrgan. Endilikda vaziyat tubdan oʻzgardi: agar biror jamoa gvineyalik hujumchini sotib olmoqchi boʻlsa, Borussiya Dortmund bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muzokaraga kirishishi va nemis klubi qoʻygan narxga rozi boʻlishi kerak boʻladi.
Sky Sports muxbiri Patrick Bergerning taʼkidlashicha, Dortmund klubi rahbariyati Guirassy bilan kelgusi rejalar boʻyicha kelishib olgan. Klub ichki muhitida hujumchini jamoada olib qolish va Karim Adeyemi kabi boshqa oʻyinchilarning transferi orqali budjetni toʻldirish masalasi koʻrib chiqilmoqda. Hozirda futbolchining oʻzi ham Dortmundni tark etishga shoshilmayapti.
Turkiyaning Fenerbaxche klubi tomonidan qiziqishlar boʻlgan boʻlsa-da, Guirassy Superligaga oʻtish variantini butunlay rad etgan. U nufuzliroq chempionatlarda yoki oʻzi oʻrganib qolgan Bundesligada oʻynashni maqsad qilgan. Dortmundliklar ustozi Niko Kovac ham hujumchi bilan shaxsan gaplashib, uning jamoa taktik chizmasidagi oʻrni naqadar muhimligini tushuntirgan.
Eslatib oʻtamiz, Serhou Guirassy 2024-yilning yozida VfB Stuttgart safidan 18 million yevro evaziga Dortmundga koʻchib oʻtgan edi. Uning amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan. Oʻtgan mavsumda jamoa uchun 22 ta gol urgan hujumchining qolishi Borussiya Dortmundning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.
Klub rahbariyati har ehtimolga qarshi "favqulodda reja" tayyorlab qoʻygan boʻlsa-da, hozirda bosim deyarli yoʻqolgan. Tovon puli muddati tugagani sababli, endi har qanday taklif Dortmund klubi manfaatlariga mos kelishi shart. Bu esa nemis klubiga transfer bozorida diktatorlik qilish imkonini beradi.
…