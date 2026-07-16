«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi

·0·Sport
«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi

Samarqandning «Dinamo» klubi yozgi transfer oynasida tarkibini yangi legioner bilan kuchaytirdi. Bosniya va Gersegovinalik yarimhimoyachi Haris Haydarevich jamoaga erkin agent sifatida kelib qo‘shildi.

Shartnoma 2027 yil oxirigacha imzolandi

«Dinamo» 27 yoshli futbolchi bilan 2027 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladigan shartnoma tuzilganini rasman e’lon qildi. Haydarevichning avvalgi klubi bilan shartnomasi yakunlangani sabab samarqandliklarga transfer pulisiz kelib qo‘shildi.

Yarimhimoyachi jamoaning markazdagi raqobatini oshirishi va hujumlarni tashkil etishda qo‘shimcha imkoniyat yaratishi kutilmoqda.

Serbiyada uch mavsum o‘ynadi

Haydarevich so‘nggi uch mavsumni Serbiyaning «Radnik Surdulitsa» klubida o‘tkazdi. U mazkur jamoa safida barcha musobaqalarda 107 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol urgan. Futbolchi 1 iyul kuni serb klubini rasman tark etgan edi.

U asosan markaziy va tayanch yarimhimoyachi sifatida harakat qiladi, zarurat tug‘ilganda hujumkorroq pozitsiyada ham o‘ynay oladi.

Haydarevich qaysi klublarda o‘ynagan?

Bosniyalik futbolchi professional faoliyatini o‘z yurtida boshlagan. U Sarayevoning «Jeleznichar» klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va ushbu jamoa safida bir necha mavsum to‘p surgan.

Shuningdek, Haydarevich Turkiyaning «Boluspor» klubida ham faoliyat olib borgan. 2023 yilda esa «Radnik Surdulitsa»ga ko‘chib o‘tib, Serbiya chempionatida muntazam maydonga tushgan.

Ma’lumot

Ko‘rsatkich

Yoshi

27

Ampluasi

Yarimhimoyachi

Avvalgi klubi

«Radnik Surdulitsa»

«Radnik»dagi natijasi

107 o‘yin, 12 gol

«Dinamo» bilan shartnoma

2027 yil 31 dekabrgacha

«Dinamo»ning markaziy chizig‘i kuchayadi

Haydarevichning tajribasi «Dinamo» uchun mavsumning ikkinchi qismida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. U to‘pni nazorat qilish, markazda kurash olib borish va ikkinchi chiziqdan hujumlarga qo‘shilish xususiyatlari bilan samarqandliklar o‘yinini kuchaytirishi kutilmoqda.

Endi asosiy savol — bosniyalik yarimhimoyachi O‘zbekiston Superligasiga qanchalik tez moslasha oladi?

Sizningcha, Haris Haydarevich «Dinamo»ning asosiy futbolchisiga aylana oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiMessi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiBugun, 22:06Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Bugun, 22:03«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dubl«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dublBugun, 22:02Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiLamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiBugun, 21:39Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 20:54Arsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydiArsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydiBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi