«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi
Samarqandning «Dinamo» klubi yozgi transfer oynasida tarkibini yangi legioner bilan kuchaytirdi. Bosniya va Gersegovinalik yarimhimoyachi Haris Haydarevich jamoaga erkin agent sifatida kelib qo‘shildi.
Shartnoma 2027 yil oxirigacha imzolandi
«Dinamo» 27 yoshli futbolchi bilan 2027 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladigan shartnoma tuzilganini rasman e’lon qildi. Haydarevichning avvalgi klubi bilan shartnomasi yakunlangani sabab samarqandliklarga transfer pulisiz kelib qo‘shildi.
Yarimhimoyachi jamoaning markazdagi raqobatini oshirishi va hujumlarni tashkil etishda qo‘shimcha imkoniyat yaratishi kutilmoqda.
Serbiyada uch mavsum o‘ynadi
Haydarevich so‘nggi uch mavsumni Serbiyaning «Radnik Surdulitsa» klubida o‘tkazdi. U mazkur jamoa safida barcha musobaqalarda 107 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol urgan. Futbolchi 1 iyul kuni serb klubini rasman tark etgan edi.
U asosan markaziy va tayanch yarimhimoyachi sifatida harakat qiladi, zarurat tug‘ilganda hujumkorroq pozitsiyada ham o‘ynay oladi.
Haydarevich qaysi klublarda o‘ynagan?
Bosniyalik futbolchi professional faoliyatini o‘z yurtida boshlagan. U Sarayevoning «Jeleznichar» klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va ushbu jamoa safida bir necha mavsum to‘p surgan.
Shuningdek, Haydarevich Turkiyaning «Boluspor» klubida ham faoliyat olib borgan. 2023 yilda esa «Radnik Surdulitsa»ga ko‘chib o‘tib, Serbiya chempionatida muntazam maydonga tushgan.
Ma’lumot
Ko‘rsatkich
Yoshi
27
Ampluasi
Yarimhimoyachi
Avvalgi klubi
«Radnik Surdulitsa»
«Radnik»dagi natijasi
107 o‘yin, 12 gol
«Dinamo» bilan shartnoma
2027 yil 31 dekabrgacha
«Dinamo»ning markaziy chizig‘i kuchayadi
Haydarevichning tajribasi «Dinamo» uchun mavsumning ikkinchi qismida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. U to‘pni nazorat qilish, markazda kurash olib borish va ikkinchi chiziqdan hujumlarga qo‘shilish xususiyatlari bilan samarqandliklar o‘yinini kuchaytirishi kutilmoqda.
Endi asosiy savol — bosniyalik yarimhimoyachi O‘zbekiston Superligasiga qanchalik tez moslasha oladi?
Sizningcha, Haris Haydarevich «Dinamo»ning asosiy futbolchisiga aylana oladimi?
…