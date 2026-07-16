«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dubl
O‘zbekiston Superligasining 12-turi «Nasaf» uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Qarshiliklar uchrashuvning dastlabki daqiqalarida gol o‘tkazib yuborganiga qaramay, «Bunyodkor»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
«Bunyodkor» beshinchi daqiqada hisobni ochdi
Toshkentdagi «Olimpiya» stadionida o‘tkazilgan bahs mezbonlar uchun omadli boshlandi. Bilol Toshmirzayev 5-daqiqada «Nasaf» darvozasini ishg‘ol qilib, «Bunyodkor»ni oldinga olib chiqdi.
Biroq Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari tezkor goldan keyin sarosimaga tushmadi. Qarshi jamoasi bosimni kuchaytirib, oradan o‘n daqiqa o‘tgach muvozanatni tikladi.
Abduxoliqov uchrashuv qahramoniga aylandi
Bobur Abduxoliqov 15-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo‘limning 61-daqiqasida esa u yana raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi.
Shu tariqa, uchrashuvni mag‘lubiyat bilan boshlagan «Nasaf» Abduxoliqovning ikkinchi golidan so‘ng hisobda oldinga chiqdi. Hujumchi hal qiluvchi vaziyatlardagi aniqligi bilan jamoasining irodali g‘alabasida asosiy figura bo‘ldi.
Uch daqiqada ikki gol
«Nasaf» ikkinchi gol bilan cheklanib qolmadi. 64-daqiqada Yusuf Otubanjo mezbonlar darvozasiga uchinchi to‘pni kiritib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Shu tariqa, qarshiliklar ikkinchi bo‘limda uch daqiqa ichida ikki marta gol urib, uchrashuv taqdirini amalda hal qildi.
Otubanjo bahsning 86-daqiqasida maydondan chetlatildi. Shunga qaramay, qolgan vaqtda «Bunyodkor» raqibning ikki gollik ustunligini yo‘qqa chiqara olmadi.
«Nasaf» oltinchi o‘ringa ko‘tarildi
Mazkur g‘alabadan keyin «Nasaf» ochkolari sonini 17 taga yetkazib, turnir jadvalida 6-pog‘onaga ko‘tarildi. Qarshiliklar 12-turgacha 14 ochko to‘plagan edi.
«Bunyodkor» esa 19 ochko bilan 5-o‘rinda qoldi. Toshkentliklar uchrashuvni yaxshi boshlagan bo‘lsa-da, himoyadagi xatolar va ikkinchi bo‘limdagi qisqa pasayish sabab ustunlikni saqlab qola olmadi.
Uchrashuv tafsilotlari
Musobaqa
O‘zbekiston Superligasi, 12-tur
Uchrashuv
«Bunyodkor» — «Nasaf»
Hisob
1:3
Stadion
«Olimpiya», Toshkent
«Bunyodkor» goli
Bilol Toshmirzayev, 5
«Nasaf» gollari
Bobur Abduxoliqov, 15 va 61; Yusuf Otubanjo, 64
Chetlatish
Yusuf Otubanjo, 86
«Nasaf» Toshkentda xarakter ko‘rsatib, mavsumdagi muhim g‘alabalaridan birini qo‘lga kiritdi. Bobur Abduxoliqovning dubli esa qarshiliklarni turnir jadvalida yuqoriga ko‘tardi.
Sizningcha, «Nasaf» ushbu g‘alabadan keyin chempionlik uchun kurashga qayta oladimi?
…