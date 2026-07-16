«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dubl

·0·Sport
«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dubl

O‘zbekiston Superligasining 12-turi «Nasaf» uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Qarshiliklar uchrashuvning dastlabki daqiqalarida gol o‘tkazib yuborganiga qaramay, «Bunyodkor»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi.

«Bunyodkor» beshinchi daqiqada hisobni ochdi

Toshkentdagi «Olimpiya» stadionida o‘tkazilgan bahs mezbonlar uchun omadli boshlandi. Bilol Toshmirzayev 5-daqiqada «Nasaf» darvozasini ishg‘ol qilib, «Bunyodkor»ni oldinga olib chiqdi.

Biroq Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari tezkor goldan keyin sarosimaga tushmadi. Qarshi jamoasi bosimni kuchaytirib, oradan o‘n daqiqa o‘tgach muvozanatni tikladi.

Abduxoliqov uchrashuv qahramoniga aylandi

Bobur Abduxoliqov 15-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo‘limning 61-daqiqasida esa u yana raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dublni rasmiylashtirdi.

Shu tariqa, uchrashuvni mag‘lubiyat bilan boshlagan «Nasaf» Abduxoliqovning ikkinchi golidan so‘ng hisobda oldinga chiqdi. Hujumchi hal qiluvchi vaziyatlardagi aniqligi bilan jamoasining irodali g‘alabasida asosiy figura bo‘ldi.

Uch daqiqada ikki gol

«Nasaf» ikkinchi gol bilan cheklanib qolmadi. 64-daqiqada Yusuf Otubanjo mezbonlar darvozasiga uchinchi to‘pni kiritib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Shu tariqa, qarshiliklar ikkinchi bo‘limda uch daqiqa ichida ikki marta gol urib, uchrashuv taqdirini amalda hal qildi.

Otubanjo bahsning 86-daqiqasida maydondan chetlatildi. Shunga qaramay, qolgan vaqtda «Bunyodkor» raqibning ikki gollik ustunligini yo‘qqa chiqara olmadi.

«Nasaf» oltinchi o‘ringa ko‘tarildi

Mazkur g‘alabadan keyin «Nasaf» ochkolari sonini 17 taga yetkazib, turnir jadvalida 6-pog‘onaga ko‘tarildi. Qarshiliklar 12-turgacha 14 ochko to‘plagan edi.

«Bunyodkor» esa 19 ochko bilan 5-o‘rinda qoldi. Toshkentliklar uchrashuvni yaxshi boshlagan bo‘lsa-da, himoyadagi xatolar va ikkinchi bo‘limdagi qisqa pasayish sabab ustunlikni saqlab qola olmadi.

Uchrashuv tafsilotlari

Musobaqa

O‘zbekiston Superligasi, 12-tur

Uchrashuv

«Bunyodkor» — «Nasaf»

Hisob

1:3

Stadion

«Olimpiya», Toshkent

«Bunyodkor» goli

Bilol Toshmirzayev, 5

«Nasaf» gollari

Bobur Abduxoliqov, 15 va 61; Yusuf Otubanjo, 64

Chetlatish

Yusuf Otubanjo, 86

«Nasaf» Toshkentda xarakter ko‘rsatib, mavsumdagi muhim g‘alabalaridan birini qo‘lga kiritdi. Bobur Abduxoliqovning dubli esa qarshiliklarni turnir jadvalida yuqoriga ko‘tardi.

Sizningcha, «Nasaf» ushbu g‘alabadan keyin chempionlik uchun kurashga qayta oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiMessi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiBugun, 22:06Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Bugun, 22:03Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiLamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiBugun, 21:39Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 20:54Arsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydiArsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydiBugun, 20:51Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaKutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi