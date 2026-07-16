Messi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdi

·37·Sport
Messi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdi

Argentina JCH–2026 yarimfinalida Angliyani dramatik tarzda mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi bor finalga chiqdi. Uchrashuvdan keyin Lionel Messi bu g‘alaba oddiy natija emasligini aytib, raqibdan futbol jihatidan ustun bo‘lganlarini ta’kidladi.

«Ularga bunday imkoniyatni bermadik»

TyC Sports'ga bergan intervyusida Messi Argentina mag‘lub bo‘lgan taqdirda jamoa keskin tanqidlarga duch kelishini yaxshi anglaganini aytdi.

«Agar Angliyaga mag‘lub bo‘lganimizda, bu katta noroziliklarga sabab bo‘lardi. Biz ularga bunday imkoniyatni bermadik», — dedi Argentina sardori.

Messi uchrashuv atrofidagi bosim va ikki mamlakat o‘rtasidagi tarixiy raqobatni ham his qilgan. Biroq uning aytishicha, maydondagi asosiy javob futbol orqali berilgan.

«Futbol nuqtayi nazaridan Angliyadan ustun ekanimizni bilardik», — deya qo‘shimcha qildi u.

Angliya finalga juda yaqin kelgandi

Yarimfinalda hisobni Angliya ochdi. Entoni Gordon 55-daqiqada to‘pni darvozaga yo‘llab, Tomas Tuxel jamoasini oldinga olib chiqdi.

Biroq uchrashuvning so‘nggi qismida Argentina katta bosim o‘tkazdi. Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirgan bo‘lsa, zaxiradan maydonga tushgan Lautaro Martines qo‘shib berilgan vaqtda g‘alaba golini urdi.

Messi ikkala golda ham ishtirok etdi

39 yoshli Messi yarimfinalda raqib darvozasini ishg‘ol qila olmadi, ammo hal qiluvchi pallada jamoasining har ikki goliga uzatma berdi.

Avval u jarima maydoni tashqarisida turgan Enso Fernandesni to‘p bilan ta’minladi. Keyin esa o‘ng qanotdan aniq uzatma yo‘llab, Lautaro Martinesning bosh bilan urgan g‘alaba goliga zamin yaratdi.

Bu natija Messining faqat gol urish bilan emas, o‘yin taqdirini bitta qaror va aniq uzatma bilan o‘zgartirish qobiliyatini yana bir bor ko‘rsatdi.

G‘alaba Argentina uchun alohida ahamiyatga ega

Argentina va Angliya o‘rtasidagi uchrashuvlar doimo katta qiziqish va yuqori bosim ostida o‘tadi. Messi ham bahsda futboldan tashqari tarixiy omillar borligini tan olgan, ammo jamoa maydonda faqat g‘alaba haqida o‘ylaganini bildirgan.

Angliya hisobda oldinda borayotgan paytda Argentina shoshilib qolmadi. Lionel Skaloni shogirdlari so‘nggi daqiqalargacha hujum qilishda davom etib, yana bir bor og‘ir vaziyatdan chiqib ketdi.

Endi oldinda Ispaniya bilan final

Argentina 19 iyul kuni JCH–2026 finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Lionel Skaloni jamoasi ketma-ket ikkinchi va tarixidagi to‘rtinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi.

Ispaniya esa Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixida ikkinchi bor mundial finaliga chiqdi. Hal qiluvchi o‘yin AQSHning Ist-Raterford shahrida o‘tkaziladi.

Messining Angliya ustidan g‘alabadan keyingi qat’iy so‘zlari Argentina finalga qanday ruhiyatda yetib kelganini ko‘rsatmoqda. Ammo endi ularni turnirda eng kam gol o‘tkazgan Ispaniyaga qarshi yanada og‘ir sinov kutmoqda.

Sizningcha, Messi Ispaniyaga qarshi finalda ham hal qiluvchi figuraga aylanadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdiBugun, 22:24«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindiBugun, 22:17Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiSerhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiBugun, 22:15Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Bugun, 22:03«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dubl«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dublBugun, 22:02Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiLamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiBugun, 21:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi