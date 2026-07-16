Messi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdi
Argentina JCH–2026 yarimfinalida Angliyani dramatik tarzda mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi bor finalga chiqdi. Uchrashuvdan keyin Lionel Messi bu g‘alaba oddiy natija emasligini aytib, raqibdan futbol jihatidan ustun bo‘lganlarini ta’kidladi.
«Ularga bunday imkoniyatni bermadik»
TyC Sports'ga bergan intervyusida Messi Argentina mag‘lub bo‘lgan taqdirda jamoa keskin tanqidlarga duch kelishini yaxshi anglaganini aytdi.
«Agar Angliyaga mag‘lub bo‘lganimizda, bu katta noroziliklarga sabab bo‘lardi. Biz ularga bunday imkoniyatni bermadik», — dedi Argentina sardori.
Messi uchrashuv atrofidagi bosim va ikki mamlakat o‘rtasidagi tarixiy raqobatni ham his qilgan. Biroq uning aytishicha, maydondagi asosiy javob futbol orqali berilgan.
«Futbol nuqtayi nazaridan Angliyadan ustun ekanimizni bilardik», — deya qo‘shimcha qildi u.
Angliya finalga juda yaqin kelgandi
Yarimfinalda hisobni Angliya ochdi. Entoni Gordon 55-daqiqada to‘pni darvozaga yo‘llab, Tomas Tuxel jamoasini oldinga olib chiqdi.
Biroq uchrashuvning so‘nggi qismida Argentina katta bosim o‘tkazdi. Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirgan bo‘lsa, zaxiradan maydonga tushgan Lautaro Martines qo‘shib berilgan vaqtda g‘alaba golini urdi.
Messi ikkala golda ham ishtirok etdi
39 yoshli Messi yarimfinalda raqib darvozasini ishg‘ol qila olmadi, ammo hal qiluvchi pallada jamoasining har ikki goliga uzatma berdi.
Avval u jarima maydoni tashqarisida turgan Enso Fernandesni to‘p bilan ta’minladi. Keyin esa o‘ng qanotdan aniq uzatma yo‘llab, Lautaro Martinesning bosh bilan urgan g‘alaba goliga zamin yaratdi.
Bu natija Messining faqat gol urish bilan emas, o‘yin taqdirini bitta qaror va aniq uzatma bilan o‘zgartirish qobiliyatini yana bir bor ko‘rsatdi.
G‘alaba Argentina uchun alohida ahamiyatga ega
Argentina va Angliya o‘rtasidagi uchrashuvlar doimo katta qiziqish va yuqori bosim ostida o‘tadi. Messi ham bahsda futboldan tashqari tarixiy omillar borligini tan olgan, ammo jamoa maydonda faqat g‘alaba haqida o‘ylaganini bildirgan.
Angliya hisobda oldinda borayotgan paytda Argentina shoshilib qolmadi. Lionel Skaloni shogirdlari so‘nggi daqiqalargacha hujum qilishda davom etib, yana bir bor og‘ir vaziyatdan chiqib ketdi.
Endi oldinda Ispaniya bilan final
Argentina 19 iyul kuni JCH–2026 finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Lionel Skaloni jamoasi ketma-ket ikkinchi va tarixidagi to‘rtinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi.
Ispaniya esa Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixida ikkinchi bor mundial finaliga chiqdi. Hal qiluvchi o‘yin AQSHning Ist-Raterford shahrida o‘tkaziladi.
Messining Angliya ustidan g‘alabadan keyingi qat’iy so‘zlari Argentina finalga qanday ruhiyatda yetib kelganini ko‘rsatmoqda. Ammo endi ularni turnirda eng kam gol o‘tkazgan Ispaniyaga qarshi yanada og‘ir sinov kutmoqda.
Sizningcha, Messi Ispaniyaga qarshi finalda ham hal qiluvchi figuraga aylanadimi?
…