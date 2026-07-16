Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?

·0·Dunyo
Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?

AQSH prezidenti Donald Tramp Eron tomonidan AQSH fuqarosi ozod qilinganini ma’lum qildi va Tehronga minnatdorlik bildirdi. Bu haqda u o‘zining Truth Social sahifasida yozdi.

Gap AQSH hamda Eron fuqaroligiga ega Dina Karari haqida ketmoqda. Uning advokati Jared Genserning ma’lum qilishicha, ayol 2024 yil dekabr oyida Eronda josuslikka oid ayblovlar bilan ushlab turilgan.

Trampning ta’kidlashicha, Eron Karariga mamlakatni tark etishga ruxsat bergan va u hozirda xavfsiz hududda bo‘lib, salomatligi yaxshi.

Advokat Genserning aytishicha, mijoziga nisbatan qo‘yilgan ayblovlar asossiz bo‘lgan. Uning ozodlikka chiqishi Tramp ma’muriyatining faol diplomatik harakatlari natijasi ekanini qayd etdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Dina Karari Eronga qarindoshlarini ko‘rish uchun borgan. Dastlab unga mamlakatdan chiqish taqiqlangan, keyinchalik bir necha marta so‘roq qilingan. AQSH va Isroilning Eronga havo zarbalari ortidan unga josuslik ayblovi ham qo‘yilgan.

Mazkur voqea Vashington va Tehron o‘rtasidagi munosabatlar yana keskinlashgan bir paytda yuz berdi. Avvalroq Donald Tramp Kongressni Eronga qarshi harbiy harakatlar qayta boshlangani haqida xabardor qilgan edi. Shuningdek, u ikki davlat o‘rtasida imzolangan vaqtinchalik kelishuv ham o‘z kuchini yo‘qotganini bildirgan.

Ayni paytda amerikalik ayolning ozod etilishi AQSH va Eron munosabatlaridagi so‘nggi e’tiborli voqealardan biri sifatida muhokama qilinmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiOyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiBugun, 22:14Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiRossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiBugun, 22:02Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiUkrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiBugun, 21:55Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiGrin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiBugun, 21:49Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiQirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiBugun, 21:41Messi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiMessi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi