«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi
O‘zbekiston Superligasining 12-turida «So‘g‘diyona» muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Jizzaxliklar Zominda «Xorazm»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida xavfli hududdan chiqish yo‘lida katta qadam tashladi.
Avtogol «So‘g‘diyona»ga ustunlik berdi
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan mezbonlar tashabbusni o‘z qo‘liga olishga harakat qildi. Hisob 19-daqiqada ochildi — taqdim etilgan qaydnomaga ko‘ra, «Xorazm» futbolchisi Abbos Otaxonov to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi.
Erta urilgan gol Ulug‘bek Baqoyev shogirdlariga bahsni xotirjamroq davom ettirish imkonini berdi. «Xorazm» esa tanaffusga qadar hisobni tenglashtira olmadi.
Doriyev mavsumdagi sakkizinchi golini urdi
Ikkinchi bo‘lim boshlanganidan besh daqiqa o‘tib, Lyupcho Doriyev mezbonlarning ustunligini oshirdi. Shimoliy Makedoniyalik futbolchi 50-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yakuniy hisobni o‘rnatdi.
Bu Doriyevning joriy Superliga mavsumidagi sakkizinchi goli bo‘ldi. Shu tariqa, «So‘g‘diyona» yetakchisi to‘purarlar poygasida birinchi o‘rindagi mavqeini mustahkamladi. Uning eng yaqin ta’qibchilari hozircha oltitadan gol urgan.
Jizzaxliklar uch pog‘ona yuqoriladi
«So‘g‘diyona» 12-tur oldidan 9 ochko bilan 15-o‘rinda turgan edi. «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin jamoaning ochkolari 12 taga yetdi va jizzaxliklar 12-pog‘onaga ko‘tarildi.
«Xorazm» esa 13 ochko bilan 10-o‘rinda qoldi. Urganchliklar 12 ta o‘yinda to‘rtta mag‘lubiyat qayd etdi.
Uchrashuvning asosiy ma’lumotlari
Musobaqa
Superliga, 12-tur
Uchrashuv
«So‘g‘diyona» — «Xorazm»
Hisob
2:0
Sana
16 iyul
Manzil
Zomin
Gollar
avtogol, 19; Lyupcho Doriyev, 50
«So‘g‘diyona»ning ochkosi
12
«Xorazm»ning ochkosi
13
«So‘g‘diyona» uchun bu g‘alaba faqat uch ochko emas, balki mavsumning keyingi qismi oldidan muhim ruhiy turtki ham bo‘ldi. Endi Ulug‘bek Baqoyev jamoasi quyi pog‘onalardan yanada uzoqlashish uchun barqaror natijalar qayd etishi kerak.
Sizningcha, Lyupcho Doriyev mavsum yakunida Superliga to‘purari bo‘la oladimi?
…