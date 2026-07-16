«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi

·0·Sport
«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi

O‘zbekiston Superligasining 12-turida «So‘g‘diyona» muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Jizzaxliklar Zominda «Xorazm»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida xavfli hududdan chiqish yo‘lida katta qadam tashladi.

Avtogol «So‘g‘diyona»ga ustunlik berdi

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan mezbonlar tashabbusni o‘z qo‘liga olishga harakat qildi. Hisob 19-daqiqada ochildi — taqdim etilgan qaydnomaga ko‘ra, «Xorazm» futbolchisi Abbos Otaxonov to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi.

Erta urilgan gol Ulug‘bek Baqoyev shogirdlariga bahsni xotirjamroq davom ettirish imkonini berdi. «Xorazm» esa tanaffusga qadar hisobni tenglashtira olmadi.

Doriyev mavsumdagi sakkizinchi golini urdi

Ikkinchi bo‘lim boshlanganidan besh daqiqa o‘tib, Lyupcho Doriyev mezbonlarning ustunligini oshirdi. Shimoliy Makedoniyalik futbolchi 50-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yakuniy hisobni o‘rnatdi.

Bu Doriyevning joriy Superliga mavsumidagi sakkizinchi goli bo‘ldi. Shu tariqa, «So‘g‘diyona» yetakchisi to‘purarlar poygasida birinchi o‘rindagi mavqeini mustahkamladi. Uning eng yaqin ta’qibchilari hozircha oltitadan gol urgan.

Jizzaxliklar uch pog‘ona yuqoriladi

«So‘g‘diyona» 12-tur oldidan 9 ochko bilan 15-o‘rinda turgan edi. «Xorazm» ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin jamoaning ochkolari 12 taga yetdi va jizzaxliklar 12-pog‘onaga ko‘tarildi.

«Xorazm» esa 13 ochko bilan 10-o‘rinda qoldi. Urganchliklar 12 ta o‘yinda to‘rtta mag‘lubiyat qayd etdi.

Uchrashuvning asosiy ma’lumotlari

Musobaqa

Superliga, 12-tur

Uchrashuv

«So‘g‘diyona» — «Xorazm»

Hisob

2:0

Sana

16 iyul

Manzil

Zomin

Gollar

avtogol, 19; Lyupcho Doriyev, 50

«So‘g‘diyona»ning ochkosi

12

«Xorazm»ning ochkosi

13

«So‘g‘diyona» uchun bu g‘alaba faqat uch ochko emas, balki mavsumning keyingi qismi oldidan muhim ruhiy turtki ham bo‘ldi. Endi Ulug‘bek Baqoyev jamoasi quyi pog‘onalardan yanada uzoqlashish uchun barqaror natijalar qayd etishi kerak.

Sizningcha, Lyupcho Doriyev mavsum yakunida Superliga to‘purari bo‘la oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindiBugun, 22:17Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiSerhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiBugun, 22:15Messi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiMessi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiBugun, 22:06Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Bugun, 22:03«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dubl«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dublBugun, 22:02Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiLamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiBugun, 21:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi