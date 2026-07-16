«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!

·62·Sport
«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!

Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirishda davom etmoqda. Jamoa serbiyalik mahoratli hujumkor yarim himoyachi Petar Michin bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi.

Zamin.uz ushbu transfer tafsilotlari va yangi legionerning boy faoliyati haqidagi qiziqarli ma’lumotlarni taqdim etadi.

Shartnoma tafsilotlari

27 yoshli serbiyalik vinger bilan tuzilgan kelishuv uzoq muddatli xarakterga ega bo‘lib, 2027 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladi. Bu Jizzax klubi yangi futbolchiga katta ishonch bildirayotgani va kelajakdagi rejalarini aynan ushbu legioner bilan bog‘layotganidan dalolat beradi.

Petar Michin kim? Uning faoliyat xronikasi

Michin Yevropaning bir qator kuchli chempionatlarida, jumladan, Italiya A Seriyasi tizimida va Ukraina Premer-ligasida to‘p surishga ulgurgan tajribali futbolchi hisoblanadi.

Quyidagi jadval orqali futbolchining shu paytgacha to‘p surgan jamoalari va uning boy faoliyati bilan tanishishingiz mumkin:

Klub nomi

Mamlakat

Statusi / Roli

«Voyvodina», «Chukarichki», «Napredak», «Radnichki Nish»

Serbiya

Faoliyatining dastlabki yillari, mahalliy chempionatdagi ishtirok

«Udineze»

Italiya

Kuchli beshlik vakili bo‘lgan A Seriya klubi tizimida shartnoma asosida harakat qilgan

«Kevo»

Italiya

Ijara asosida to‘p surgan

«Sered»

Slovakiya

Ijara asosida Yevropa maydonlarida tajriba oshirgan

«Zorya» Lugansk

Ukraina

2023 yildan buyon jamoaning asosiy va yetakchi a’zolaridan biri bo‘lib kelgan

Xalqaro tajriba: Petar Michin nafaqat klublar darajasida, balki Serbiyaning U-19 va U-21 yoshlar terma jamoalari safida ham xalqaro maydonda o‘z yurti sharafini himoya qilgan.

Maydondagi universallik: U qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?

«So‘g‘diyona» bosh murabbiyi uchun Michinning transferi juda katta taktik ustunlik beradi. Sababi u hujumning bir nechta nuqtalarida birdek faol va xavfli harakat qila oladigan universal futbolchidir:

  • Asosiy pozitsiyasi: Chap qanot vingeri (hujumchisi).

  • Qo‘shimcha pozitsiyalari: Zaruratga qarab o‘ng qanot hujumchisi va hujum orti yarim himoyachisi (pleymeyker) sifatida ham jamoaga foyda keltira oladi.

Jizzaxliklarning yozgi transferdagi faolligi

Jizzax klubi joriy mavsumda o‘z oldiga juda yuqori maqsadlarni qo‘ygan. «So‘g‘diyona» yozgi transfer oynasida tarkibni tizimli ravishda kuchaytirish bilan band.

Eslatib o‘tamiz, ushbu transferdan avvalroq jamoa rossiyalik tajribali markaziy himoyachi Igor Golban bilan ham shartnoma imzolab, mudofaa chizig‘ini mustahkamlab olgan edi. Michinning kelishi esa jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiJahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiKecha, 23:10Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiMichael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiKecha, 22:57«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alabaKecha, 22:28«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdiKecha, 22:24«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindiKecha, 22:17Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiSerhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiKecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi