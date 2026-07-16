«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!
Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirishda davom etmoqda. Jamoa serbiyalik mahoratli hujumkor yarim himoyachi Petar Michin bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi.
Zamin.uz ushbu transfer tafsilotlari va yangi legionerning boy faoliyati haqidagi qiziqarli ma’lumotlarni taqdim etadi.
Shartnoma tafsilotlari
27 yoshli serbiyalik vinger bilan tuzilgan kelishuv uzoq muddatli xarakterga ega bo‘lib, 2027 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladi. Bu Jizzax klubi yangi futbolchiga katta ishonch bildirayotgani va kelajakdagi rejalarini aynan ushbu legioner bilan bog‘layotganidan dalolat beradi.
Petar Michin kim? Uning faoliyat xronikasi
Michin Yevropaning bir qator kuchli chempionatlarida, jumladan, Italiya A Seriyasi tizimida va Ukraina Premer-ligasida to‘p surishga ulgurgan tajribali futbolchi hisoblanadi.
Quyidagi jadval orqali futbolchining shu paytgacha to‘p surgan jamoalari va uning boy faoliyati bilan tanishishingiz mumkin:
Klub nomi
Mamlakat
Statusi / Roli
«Voyvodina», «Chukarichki», «Napredak», «Radnichki Nish»
Serbiya
Faoliyatining dastlabki yillari, mahalliy chempionatdagi ishtirok
«Udineze»
Italiya
Kuchli beshlik vakili bo‘lgan A Seriya klubi tizimida shartnoma asosida harakat qilgan
«Kevo»
Italiya
Ijara asosida to‘p surgan
«Sered»
Slovakiya
Ijara asosida Yevropa maydonlarida tajriba oshirgan
«Zorya» Lugansk
Ukraina
2023 yildan buyon jamoaning asosiy va yetakchi a’zolaridan biri bo‘lib kelgan
Xalqaro tajriba: Petar Michin nafaqat klublar darajasida, balki Serbiyaning U-19 va U-21 yoshlar terma jamoalari safida ham xalqaro maydonda o‘z yurti sharafini himoya qilgan.
Maydondagi universallik: U qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?
«So‘g‘diyona» bosh murabbiyi uchun Michinning transferi juda katta taktik ustunlik beradi. Sababi u hujumning bir nechta nuqtalarida birdek faol va xavfli harakat qila oladigan universal futbolchidir:
Asosiy pozitsiyasi: Chap qanot vingeri (hujumchisi).
Qo‘shimcha pozitsiyalari: Zaruratga qarab o‘ng qanot hujumchisi va hujum orti yarim himoyachisi (pleymeyker) sifatida ham jamoaga foyda keltira oladi.
Jizzaxliklarning yozgi transferdagi faolligi
Jizzax klubi joriy mavsumda o‘z oldiga juda yuqori maqsadlarni qo‘ygan. «So‘g‘diyona» yozgi transfer oynasida tarkibni tizimli ravishda kuchaytirish bilan band.
Eslatib o‘tamiz, ushbu transferdan avvalroq jamoa rossiyalik tajribali markaziy himoyachi Igor Golban bilan ham shartnoma imzolab, mudofaa chizig‘ini mustahkamlab olgan edi. Michinning kelishi esa jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…