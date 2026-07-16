Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...
Ispaniya terma jamoasi JCH–2026 finaliga yetib keldi, ammo jamoa sardori Rodri uchun asosiy vazifa hali bajarilgani yo‘q. Argentinaga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan yarimhimoyachi turnir boshidan beri takrorlab kelayotgan maqsadini yana bir bor eslatdi.
«Bu yerga jahon chempioni bo‘lish uchun kelganman»
Marca xabariga ko‘ra, Rodri butun musobaqa davomida jamoadoshlariga bir xil gapni aytib kelmoqda:
«Men bu yerga Jahon chempionligini qo‘lga kiritish uchun kelganman», — deydi Ispaniya sardori.
Fransiyaga qarshi yarimfinaldan keyin ham u finalga chiqishning o‘zi yetarli emasligini ta’kidladi:
«Bu bosqichga yetib kelish juda qiyin bo‘ldi, ammo biz yanada ko‘prog‘ini istaymiz. Biz ushbu Jahon chempionatida g‘alaba qozonmoqchimiz», — dedi Rodri.
Ispaniya lagerida xotirjamlik hukm surmoqda
Manba ma’lumotiga ko‘ra, final oldidan Ispaniya qarorgohida ortiqcha shov-shuv yoki erta bayram kayfiyati yo‘q.
Futbolchilar finalga chiqishni katta natija deb bilsa-da, oldilariga qo‘yilgan asosiy vazifa hali bajarilmaganini tushunib turibdi. Shu sabab jamoaning butun e’tibori amaldagi jahon chempioni Argentinaga qarshi bahsga qaratilgan.
Rodri Ispaniyaning yetakchisi sifatida maydonda o‘yinni nazorat qilishdan tashqari, jamoadoshlarini xotirjam saqlash va umumiy maqsad atrofida birlashtirish vazifasini ham bajarmoqda. Uning so‘zlari Ispaniya qarorgohida katta nufuzga ega ekani qayd etilgan.
Fransiya ustidan ishonchli g‘alaba
Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixida ikkinchi marta Jahon chempionati finaliga chiqdi.
Mikel Oyarsabal 22-daqiqada penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, Pedro Porro 58-daqiqada jamoasining ikkinchi golini urdi. Ispaniya turnirdagi yetti uchrashuvining oltitasida o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.
Rodri avvalroq chempionlik yo‘li oson bo‘lmasligini ham ta’kidlagandi:
«Kimdir Jahon chempionligini qiyinchiliksiz qo‘lga kiritamiz deb o‘ylayotgan bo‘lsa, adashadi. Bu yerda dunyoning eng kuchli milliy jamoalari jamlangan. Ammo jamoamiz bunday turnirda g‘alaba qozonish uchun zarur bo‘lgan yetuklikni namoyish etmoqda».
Rodri uchun tarixiy imkoniyat
Ispaniya yagona jahon chempionligini 2010 yilda qo‘lga kiritgan. Endi Rodri jamoani ikkinchi chempionlik sari boshlamoqda.
Uning uchun bu final faoliyatidagi eng katta o‘yinlardan biri bo‘ladi. Chempionlar ligasi, Yevropa chempionati va «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan yarimhimoyachi endi milliy jamoa sardori sifatida Jahon kubogini ko‘tarish imkoniga ega. Rodrining o‘zi buni futbolchi erishishi mumkin bo‘lgan eng yuqori cho‘qqi sifatida baholagan.
Argentina bilan hal qiluvchi bahs
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi New York New Jersey Stadium — «MetLife» arenasida o‘tkaziladi.
Bir tomonda Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi chempion, ikkinchi tomonda esa 37 uchrashuvdan beri asosiy vaqtda mag‘lub bo‘lmagan Ispaniya maydonga chiqadi.
Rodrining maqsadi turnir boshidan beri o‘zgarmadi. Endi uning «Jahon chempioni bo‘lish uchun kelganman» degan so‘zlarini amalga oshirish uchun faqat bitta, ammo eng og‘ir qadam qoldi.
Sizningcha, finalda Rodri boshchiligidagi Ispaniya ustun keladimi yoki Messi Argentinani yana chempion qiladimi?
…