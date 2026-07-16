Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...

·0·Sport
Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...

Ispaniya terma jamoasi JCH–2026 finaliga yetib keldi, ammo jamoa sardori Rodri uchun asosiy vazifa hali bajarilgani yo‘q. Argentinaga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan yarimhimoyachi turnir boshidan beri takrorlab kelayotgan maqsadini yana bir bor eslatdi.

«Bu yerga jahon chempioni bo‘lish uchun kelganman»

Marca xabariga ko‘ra, Rodri butun musobaqa davomida jamoadoshlariga bir xil gapni aytib kelmoqda:

«Men bu yerga Jahon chempionligini qo‘lga kiritish uchun kelganman», — deydi Ispaniya sardori.

Fransiyaga qarshi yarimfinaldan keyin ham u finalga chiqishning o‘zi yetarli emasligini ta’kidladi:

«Bu bosqichga yetib kelish juda qiyin bo‘ldi, ammo biz yanada ko‘prog‘ini istaymiz. Biz ushbu Jahon chempionatida g‘alaba qozonmoqchimiz», — dedi Rodri.

Ispaniya lagerida xotirjamlik hukm surmoqda

Manba ma’lumotiga ko‘ra, final oldidan Ispaniya qarorgohida ortiqcha shov-shuv yoki erta bayram kayfiyati yo‘q.

Futbolchilar finalga chiqishni katta natija deb bilsa-da, oldilariga qo‘yilgan asosiy vazifa hali bajarilmaganini tushunib turibdi. Shu sabab jamoaning butun e’tibori amaldagi jahon chempioni Argentinaga qarshi bahsga qaratilgan.

Rodri Ispaniyaning yetakchisi sifatida maydonda o‘yinni nazorat qilishdan tashqari, jamoadoshlarini xotirjam saqlash va umumiy maqsad atrofida birlashtirish vazifasini ham bajarmoqda. Uning so‘zlari Ispaniya qarorgohida katta nufuzga ega ekani qayd etilgan.

Fransiya ustidan ishonchli g‘alaba

Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixida ikkinchi marta Jahon chempionati finaliga chiqdi.

Mikel Oyarsabal 22-daqiqada penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, Pedro Porro 58-daqiqada jamoasining ikkinchi golini urdi. Ispaniya turnirdagi yetti uchrashuvining oltitasida o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.

Rodri avvalroq chempionlik yo‘li oson bo‘lmasligini ham ta’kidlagandi:

«Kimdir Jahon chempionligini qiyinchiliksiz qo‘lga kiritamiz deb o‘ylayotgan bo‘lsa, adashadi. Bu yerda dunyoning eng kuchli milliy jamoalari jamlangan. Ammo jamoamiz bunday turnirda g‘alaba qozonish uchun zarur bo‘lgan yetuklikni namoyish etmoqda».

Rodri uchun tarixiy imkoniyat

Ispaniya yagona jahon chempionligini 2010 yilda qo‘lga kiritgan. Endi Rodri jamoani ikkinchi chempionlik sari boshlamoqda.

Uning uchun bu final faoliyatidagi eng katta o‘yinlardan biri bo‘ladi. Chempionlar ligasi, Yevropa chempionati va «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan yarimhimoyachi endi milliy jamoa sardori sifatida Jahon kubogini ko‘tarish imkoniga ega. Rodrining o‘zi buni futbolchi erishishi mumkin bo‘lgan eng yuqori cho‘qqi sifatida baholagan.

Argentina bilan hal qiluvchi bahs

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi New York New Jersey Stadium — «MetLife» arenasida o‘tkaziladi.

Bir tomonda Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi chempion, ikkinchi tomonda esa 37 uchrashuvdan beri asosiy vaqtda mag‘lub bo‘lmagan Ispaniya maydonga chiqadi.

Rodrining maqsadi turnir boshidan beri o‘zgarmadi. Endi uning «Jahon chempioni bo‘lish uchun kelganman» degan so‘zlarini amalga oshirish uchun faqat bitta, ammo eng og‘ir qadam qoldi.

Sizningcha, finalda Rodri boshchiligidagi Ispaniya ustun keladimi yoki Messi Argentinani yana chempion qiladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiLamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdiBugun, 21:39Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 20:54Arsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydiArsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydiBugun, 20:51Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaKutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 19:53Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:36Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi