Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkin

·25·Texno
Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkin

Dunyoga mashhur Beehiiv axborotnomalar (newsletter) platformasi oʻz faoliyatini kengaytirib, kontent yaratuvchilar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Endilikda platformada obunachilarning oʻzaro muloqot qilishi uchun maxsus Community funksiyasi hamda auditoriyani boshqarishda koʻmaklashuvchi AI Copilot sunʼiy intellekt yordamchisi ishga tushirildi. Bu yangiliklar Beehiiv platformasini shunchaki xat yuborish xizmatidan toʻlaqonli media ekotizimga aylantirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi Community vositasi mualliflarga oʻz platformasi ichida muhokama forumlarini tashkil etish imkonini beradi. Ilgari koʻplab ijodkorlar oʻz obunachilari bilan muloqot qilish uchun Discord, Slack yoki Facebook guruhlaridan foydalanishga majbur boʻlishardi. Beehiiv endi ushbu auditoriyani bir joyda jamlashni va muloqotni bevosita platformaning oʻzida nazorat qilishni maqsad qilgan.

Hamjamiyat va monetizatsiya imkoniyatlari

Yangi tizim orqali mualliflar nafaqat muloqotni tashkil qilishi, balki maʼlum bir chat xonalariga kirish uchun pullik aʼzolik darajalarini ham joriy etishlari mumkin. Beehiiv bosh direktori Tyler Denkning taʼkidlashicha, umumiy qiziqishlarga ega boʻlgan auditoriyaning oʻzaro fikr almashishi kontent qiymatini sezilarli darajada oshiradi. Bu, ayniqsa, sport, siyosat yoki texnologiya kabi faol muhokama talab etiladigan sohalarda qoʻl keladi.

Shuningdek, platforma dasturiy reklamalar (programmatic ads) orqali daromad olishning yangi usulini taqdim etdi. Endi foydalanuvchilar oʻz axborotnomalaridagi reklama joylarini avtomatik tarzda sotishlari mumkin. Tizim auditoriya va kontent samaradorligiga qarab eng yuqori daromad keltiruvchi reklamalarni tanlashga yordam beradi. Hozirda platformadagi nashriyotchilar reklama tarmogʻi orqali har oyda 1 million dollardan ortiq daromad koʻrmoqda.

Sunʼiy intellekt va yangi tahrirlash vositalari

Yangi joriy etilgan AI Copilot yordamchisi kontent, auditoriya va obunachilar tahlili asosida mualliflarga nashrni rivojlantirish boʻyicha maslahatlar beradi. Ushbu aqlli yordamchi turli axborotnomalar va podkastlar samaradorligini tahlil qila oladi, yangi reklama kampaniyalari loyihasini tayyorlaydi va daromadni oshirish uchun yangi imkoniyatlarni qidiradi.

Beehiiv sunʼiy intellekt yoʻnalishida boshqa yirik loyihalar bilan ham hamkorlik qilmoqda. Jumladan, foydalanuvchilar oʻz akkauntlarini ChatGPT va Claude kabi chatbotlarga ulab, tahliliy maʼlumotlarni olishlari mumkin. Shuningdek, platforma AEO (Answer Engine Optimization) ustida ishlamoqda, bu esa axborotnomalardagi maʼlumotlarning AI yordamchilari javoblarida tez-tez keltirilishini taʼminlaydi.

Texnik yangilanishlar qatorida tahrirlash oynasining yangi dizayni ham diqqatga sazovordir. Endi mualliflar matnni tahrirlash va uning yakuniy koʻrinishini (preview) yonma-yon koʻrib turishlari mumkin. Bu esa kontentning oʻquvchilarga qanday koʻrinishini darhol tushunishga yordam beradi. Kelgusi chorakda kompaniya ushbu yangi vositalardan samarali foydalanish boʻyicha maxsus oʻquv dasturlarini ham yoʻlga qoʻyishni rejalashtirgan.

BeehiivSunʼiy IntellektTexnologiyaMediaAI Copilot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiBugun, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiBugun, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaBugun, 22:59SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiBugun, 22:55BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBugun, 22:52Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi