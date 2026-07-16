Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkin
Dunyoga mashhur Beehiiv axborotnomalar (newsletter) platformasi oʻz faoliyatini kengaytirib, kontent yaratuvchilar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Endilikda platformada obunachilarning oʻzaro muloqot qilishi uchun maxsus Community funksiyasi hamda auditoriyani boshqarishda koʻmaklashuvchi AI Copilot sunʼiy intellekt yordamchisi ishga tushirildi. Bu yangiliklar Beehiiv platformasini shunchaki xat yuborish xizmatidan toʻlaqonli media ekotizimga aylantirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi Community vositasi mualliflarga oʻz platformasi ichida muhokama forumlarini tashkil etish imkonini beradi. Ilgari koʻplab ijodkorlar oʻz obunachilari bilan muloqot qilish uchun Discord, Slack yoki Facebook guruhlaridan foydalanishga majbur boʻlishardi. Beehiiv endi ushbu auditoriyani bir joyda jamlashni va muloqotni bevosita platformaning oʻzida nazorat qilishni maqsad qilgan.
Hamjamiyat va monetizatsiya imkoniyatlariYangi tizim orqali mualliflar nafaqat muloqotni tashkil qilishi, balki maʼlum bir chat xonalariga kirish uchun pullik aʼzolik darajalarini ham joriy etishlari mumkin. Beehiiv bosh direktori Tyler Denkning taʼkidlashicha, umumiy qiziqishlarga ega boʻlgan auditoriyaning oʻzaro fikr almashishi kontent qiymatini sezilarli darajada oshiradi. Bu, ayniqsa, sport, siyosat yoki texnologiya kabi faol muhokama talab etiladigan sohalarda qoʻl keladi.
Shuningdek, platforma dasturiy reklamalar (programmatic ads) orqali daromad olishning yangi usulini taqdim etdi. Endi foydalanuvchilar oʻz axborotnomalaridagi reklama joylarini avtomatik tarzda sotishlari mumkin. Tizim auditoriya va kontent samaradorligiga qarab eng yuqori daromad keltiruvchi reklamalarni tanlashga yordam beradi. Hozirda platformadagi nashriyotchilar reklama tarmogʻi orqali har oyda 1 million dollardan ortiq daromad koʻrmoqda.
Sunʼiy intellekt va yangi tahrirlash vositalariYangi joriy etilgan AI Copilot yordamchisi kontent, auditoriya va obunachilar tahlili asosida mualliflarga nashrni rivojlantirish boʻyicha maslahatlar beradi. Ushbu aqlli yordamchi turli axborotnomalar va podkastlar samaradorligini tahlil qila oladi, yangi reklama kampaniyalari loyihasini tayyorlaydi va daromadni oshirish uchun yangi imkoniyatlarni qidiradi.
Beehiiv sunʼiy intellekt yoʻnalishida boshqa yirik loyihalar bilan ham hamkorlik qilmoqda. Jumladan, foydalanuvchilar oʻz akkauntlarini ChatGPT va Claude kabi chatbotlarga ulab, tahliliy maʼlumotlarni olishlari mumkin. Shuningdek, platforma AEO (Answer Engine Optimization) ustida ishlamoqda, bu esa axborotnomalardagi maʼlumotlarning AI yordamchilari javoblarida tez-tez keltirilishini taʼminlaydi.
Texnik yangilanishlar qatorida tahrirlash oynasining yangi dizayni ham diqqatga sazovordir. Endi mualliflar matnni tahrirlash va uning yakuniy koʻrinishini (preview) yonma-yon koʻrib turishlari mumkin. Bu esa kontentning oʻquvchilarga qanday koʻrinishini darhol tushunishga yordam beradi. Kelgusi chorakda kompaniya ushbu yangi vositalardan samarali foydalanish boʻyicha maxsus oʻquv dasturlarini ham yoʻlga qoʻyishni rejalashtirgan.
…