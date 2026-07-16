Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqda

·31·Texno
Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqda

Dunyoning eng yirik transport va yetkazib berish xizmati operatorlaridan biri boʻlgan Uber kompaniyasi Germaniyaning Delivery Hero brendini sotib olish boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvning umumiy qiymati 14,8 milliard dollarni tashkil etib, u Uber kompaniyasining global bozordagi ulushini deyarli ikki barobarga oshirishi kutilmoqda. Ushbu strategik qadam natijasida kompaniya Yevropa, Yaqin Sharq, Lotin Amerikasi va Osiyoning 100 ga yaqin yangi bozorlariga kirib boradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu bitim toʻliqligicha aksiyalar almashinuvi shaklida amalga oshiriladi. Shuningdek, Delivery Hero oʻzining Uber Eats xizmati allaqachon mavjud boʻlgan 14 ta davlatdagi biznesini Nyu-Yorkda joylashgan SSW Partners investitsiya firmasiga 1,6 milliard dollarga sotish boʻyicha alohida shartnoma imzolagan. Bu qadam bozordagi monopoliyaga qarshi tartibga soluvchi organlarning eʼtirozlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Global bozordagi yangi kuchlar nisbati

Hozirgi vaqtda Uber allaqachon Delivery Hero kompaniyasining eng yirik aksiyadorlaridan biri hisoblanadi. Kelishuvning muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun Uber kamida 50 foiz plyus bitta aksiya ulushiga ega boʻlishi shart qilib belgilangan. Yana bir yirik aksiyador — Prosus kompaniyasi ham oʻzining 17 foizlik ulushini sotishga rozilik bergan. Agar barcha jarayonlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Uber Xitoydan tashqaridagi dunyodagi eng yirik yetkazib berish platformasiga aylanadi.

Ushbu kengayish Uber uchun DoorDash va Just Eat kabi asosiy raqobatchilar bilan kurashda katta ustunlik beradi. Kompaniya nafaqat taom yetkazib berish, balki umumiy mobil harakatlanish (mobility) xizmatlarini ham yangi hududlarda jadal rivojlantirishni maqsad qilgan. Bu esa foydalanuvchilar uchun yagona ekotizim ichida koʻproq xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Strategik maqsadlar va kelajakdagi rejalar

Uber bosh direktori Dara Khosrowshahi bergan bayonotiga koʻra, ushbu birlashuv mijozlar va aksiyadorlar uchun uzoq muddatli qiymat yaratadi. "Biz transport va yetkazib berish xizmatlarini birgalikda taklif etadigan bozorlar sonini deyarli ikki barobarga oshiramiz. Bu bizning isbotlangan platformamizni global miqyosda kengaytirishga xizmat qiladi", — deya taʼkidladi u.

Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bunday yirik bitimlar bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Global gigantlarning kengayishi mintaqaviy logistika va yetkazib berish servislarida raqobatning kuchayishiga, yangi texnologiyalarning tezroq kirib kelishiga va xizmat koʻrsatish sifatining oshishiga turtki boʻladi. Hozircha bitim turli mamlakatlardagi monopoliyaga qarshi kurashish idoralari tomonidan tekshirilishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, 14,8 milliard dollarlik ushbu xarid texnologiya olamidagi yilning eng yirik voqealaridan biriga aylandi. Uber oʻzining biznes modelini faqatgina yoʻlovchi tashishdan toʻliq logistika va servis ekotizimiga aylantirish yoʻlidagi eng muhim qadamni tashladi.

UberDelivery HeroTexnologiyaBiznesLogistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiKecha, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaKecha, 22:59SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi