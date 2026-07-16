Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqda
Dunyoning eng yirik transport va yetkazib berish xizmati operatorlaridan biri boʻlgan Uber kompaniyasi Germaniyaning Delivery Hero brendini sotib olish boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvning umumiy qiymati 14,8 milliard dollarni tashkil etib, u Uber kompaniyasining global bozordagi ulushini deyarli ikki barobarga oshirishi kutilmoqda. Ushbu strategik qadam natijasida kompaniya Yevropa, Yaqin Sharq, Lotin Amerikasi va Osiyoning 100 ga yaqin yangi bozorlariga kirib boradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu bitim toʻliqligicha aksiyalar almashinuvi shaklida amalga oshiriladi. Shuningdek, Delivery Hero oʻzining Uber Eats xizmati allaqachon mavjud boʻlgan 14 ta davlatdagi biznesini Nyu-Yorkda joylashgan SSW Partners investitsiya firmasiga 1,6 milliard dollarga sotish boʻyicha alohida shartnoma imzolagan. Bu qadam bozordagi monopoliyaga qarshi tartibga soluvchi organlarning eʼtirozlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.
Global bozordagi yangi kuchlar nisbatiHozirgi vaqtda Uber allaqachon Delivery Hero kompaniyasining eng yirik aksiyadorlaridan biri hisoblanadi. Kelishuvning muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun Uber kamida 50 foiz plyus bitta aksiya ulushiga ega boʻlishi shart qilib belgilangan. Yana bir yirik aksiyador — Prosus kompaniyasi ham oʻzining 17 foizlik ulushini sotishga rozilik bergan. Agar barcha jarayonlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Uber Xitoydan tashqaridagi dunyodagi eng yirik yetkazib berish platformasiga aylanadi.
Ushbu kengayish Uber uchun DoorDash va Just Eat kabi asosiy raqobatchilar bilan kurashda katta ustunlik beradi. Kompaniya nafaqat taom yetkazib berish, balki umumiy mobil harakatlanish (mobility) xizmatlarini ham yangi hududlarda jadal rivojlantirishni maqsad qilgan. Bu esa foydalanuvchilar uchun yagona ekotizim ichida koʻproq xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratadi.
Strategik maqsadlar va kelajakdagi rejalarUber bosh direktori Dara Khosrowshahi bergan bayonotiga koʻra, ushbu birlashuv mijozlar va aksiyadorlar uchun uzoq muddatli qiymat yaratadi. "Biz transport va yetkazib berish xizmatlarini birgalikda taklif etadigan bozorlar sonini deyarli ikki barobarga oshiramiz. Bu bizning isbotlangan platformamizni global miqyosda kengaytirishga xizmat qiladi", — deya taʼkidladi u.
Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bunday yirik bitimlar bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Global gigantlarning kengayishi mintaqaviy logistika va yetkazib berish servislarida raqobatning kuchayishiga, yangi texnologiyalarning tezroq kirib kelishiga va xizmat koʻrsatish sifatining oshishiga turtki boʻladi. Hozircha bitim turli mamlakatlardagi monopoliyaga qarshi kurashish idoralari tomonidan tekshirilishi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, 14,8 milliard dollarlik ushbu xarid texnologiya olamidagi yilning eng yirik voqealaridan biriga aylandi. Uber oʻzining biznes modelini faqatgina yoʻlovchi tashishdan toʻliq logistika va servis ekotizimiga aylantirish yoʻlidagi eng muhim qadamni tashladi.
…