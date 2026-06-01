JCH-2026da darvozabon jarohatlanganda futbolchilarga yangi taqiq qo‘yiladi

·103·Sport
JCH-2026da darvozabon jarohatlanganda futbolchilarga yangi taqiq qo‘yiladi

Dunyo futboli katta o‘zgarishlar va yangi tartib-qoidalar ostonasida turibdi! Millionlar o‘yini ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida FIFA hakamlik tizimiga jiddiy va kutilmagan yangiliklarni joriy etmoqda. Hakamlik olamining afsonaviy vakili, hozirda FIFA Hakamlar qo‘mitasi rahbari sifatida faoliyat yuritayotgan mashhur Perluiji Kollina bo‘lajak mundialda kuchga kiradigan yangi qoidalarni keng ommaga ma’lum qildi.

Endilikda o‘yin paytida vaqtni ataylab paysalga solish yoki yashirin «taym-aut»lar uyushtirishga butunlay chek qo‘yiladi! Sahifamizdan uzoqlashmang, futbolchilarga qo‘yiladigan yangi cheklov, murabbiylar bilan uchrashuv taqiqi va VAR tizimining kengaytirilgan dahshatli vakolatlari tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!

Maydondagi «taym-aut»lar davri tugadi!

FIFA Hakamlar qo‘mitasi rahbari Perluiji Kollinaning ta’kidlashicha, yangi tartibga ko‘ra, uchrashuv davomida darvozabonga tibbiy yordam ko‘rsatilayotgan soniyalarda maydondagi futbolchilarning zaxira o‘rindig‘i tomon yugurishi va u yerda murabbiylar bilan taktik maslahatlashuvlar o‘tkazishi qat’iyan man etiladi.

Mazkur cheklovning asl sabablarini afsonaviy hakam quyidagicha izohladi:

Perluiji Kollinaning fikri: «Biz mundialda ishtirok etadigan barcha 48 ta terma jamoa bosh murabbiylari bilan maxsus seminar o‘tkazdik va ularni hakamlarning yangi mavsumdagi faol harakatlaridan ogohlantirdik. To‘g‘ri, posbon jarohat olishi mumkin, ammo bu qolgan o‘yinchilarga maydonni tark etib, murabbiylar bilan o‘ziga xos rejalar tuzish huquqini bermaydi. Maydonda faqat bosh hakam, shifokor (fizioterapevt) va darvozabonning yolg‘iz qolib ketishi, qolganlarning esa chetga qarab yugurishi — juda g‘alati holat. Bu mutlaqo noto‘g‘ri va bunga yo‘l qo‘yilmaydi».

VAR tizimiga yangi va dahshatli vakolatlar berildi

Bundan tashqari, bo‘lajak musobaqada videoassistent hakamlar (VAR) tizimining ham vakolatlari sezilarli darajada kengaytiriladi. Endilikda ushbu tizim nafaqat jonli o‘yin vaziyatidagi, balki to‘p hali maydonga kiritilmasdan oldin sodir bo‘lgan yashirin qoidabuzarliklarni ham diqqat bilan kuzatib boradi.

Yangilangan VAR tizimining ishlash tamoyili quyidagi jadvalda oddiy misol orqali tushuntirilgan:

Vaziyat

Ilgari qanday edi?

JCH-2026 dan boshlab qanday bo‘ladi?

Burchak to‘pi ijro etilishidan oldin jarima maydonchasidagi fol (qoidabuzarlik)

Hakamlar to‘p o‘yinga kiritilmagani sababli bu vaziyatga e’tibor bermas yoki inobatga olmas edi.

VAR vaziyatga aralashadi. Epizod atroflicha ko‘rib chiqilib, fol aniqlansa, burchak to‘pi bekor qilinishi yoki vaziyat butunlay qayta o‘ynalishi mumkin.

Ushbu inqilobiy o‘zgarishlar futbol uchrashuvlarining yanada haqqoniy, shiddatli va jozibador o‘tishini ta’minlashga xizmat qiladi. Bu qoidalar esa, shubhasiz, murabbiylarning avvaldan chizib qo‘ygan ayrim «ayyorlik» rejalarini chippakka chiqarishi tayin.

Xo‘sh, aziz futbol muxlislari, sizningcha, Kollina boshchiligida kiritilayotgan ushbu yangi tartib-qoidalar futbolning jozibasini yanada oshiradimi?

Jahon futboli, hakamlik sirlari va mundialning eng qaynoq, quvonchli yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatib boring, aziz futbol muxlislari!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi