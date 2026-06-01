JCH-2026da darvozabon jarohatlanganda futbolchilarga yangi taqiq qo‘yiladi
Dunyo futboli katta o‘zgarishlar va yangi tartib-qoidalar ostonasida turibdi! Millionlar o‘yini ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida FIFA hakamlik tizimiga jiddiy va kutilmagan yangiliklarni joriy etmoqda. Hakamlik olamining afsonaviy vakili, hozirda FIFA Hakamlar qo‘mitasi rahbari sifatida faoliyat yuritayotgan mashhur Perluiji Kollina bo‘lajak mundialda kuchga kiradigan yangi qoidalarni keng ommaga ma’lum qildi.
Endilikda o‘yin paytida vaqtni ataylab paysalga solish yoki yashirin «taym-aut»lar uyushtirishga butunlay chek qo‘yiladi! Sahifamizdan uzoqlashmang, futbolchilarga qo‘yiladigan yangi cheklov, murabbiylar bilan uchrashuv taqiqi va VAR tizimining kengaytirilgan dahshatli vakolatlari tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Maydondagi «taym-aut»lar davri tugadi!
FIFA Hakamlar qo‘mitasi rahbari Perluiji Kollinaning ta’kidlashicha, yangi tartibga ko‘ra, uchrashuv davomida darvozabonga tibbiy yordam ko‘rsatilayotgan soniyalarda maydondagi futbolchilarning zaxira o‘rindig‘i tomon yugurishi va u yerda murabbiylar bilan taktik maslahatlashuvlar o‘tkazishi qat’iyan man etiladi.
Mazkur cheklovning asl sabablarini afsonaviy hakam quyidagicha izohladi:
Perluiji Kollinaning fikri: «Biz mundialda ishtirok etadigan barcha 48 ta terma jamoa bosh murabbiylari bilan maxsus seminar o‘tkazdik va ularni hakamlarning yangi mavsumdagi faol harakatlaridan ogohlantirdik. To‘g‘ri, posbon jarohat olishi mumkin, ammo bu qolgan o‘yinchilarga maydonni tark etib, murabbiylar bilan o‘ziga xos rejalar tuzish huquqini bermaydi. Maydonda faqat bosh hakam, shifokor (fizioterapevt) va darvozabonning yolg‘iz qolib ketishi, qolganlarning esa chetga qarab yugurishi — juda g‘alati holat. Bu mutlaqo noto‘g‘ri va bunga yo‘l qo‘yilmaydi».
VAR tizimiga yangi va dahshatli vakolatlar berildi
Bundan tashqari, bo‘lajak musobaqada videoassistent hakamlar (VAR) tizimining ham vakolatlari sezilarli darajada kengaytiriladi. Endilikda ushbu tizim nafaqat jonli o‘yin vaziyatidagi, balki to‘p hali maydonga kiritilmasdan oldin sodir bo‘lgan yashirin qoidabuzarliklarni ham diqqat bilan kuzatib boradi.
Yangilangan VAR tizimining ishlash tamoyili quyidagi jadvalda oddiy misol orqali tushuntirilgan:
Vaziyat
Ilgari qanday edi?
JCH-2026 dan boshlab qanday bo‘ladi?
Burchak to‘pi ijro etilishidan oldin jarima maydonchasidagi fol (qoidabuzarlik)
Hakamlar to‘p o‘yinga kiritilmagani sababli bu vaziyatga e’tibor bermas yoki inobatga olmas edi.
VAR vaziyatga aralashadi. Epizod atroflicha ko‘rib chiqilib, fol aniqlansa, burchak to‘pi bekor qilinishi yoki vaziyat butunlay qayta o‘ynalishi mumkin.
Ushbu inqilobiy o‘zgarishlar futbol uchrashuvlarining yanada haqqoniy, shiddatli va jozibador o‘tishini ta’minlashga xizmat qiladi. Bu qoidalar esa, shubhasiz, murabbiylarning avvaldan chizib qo‘ygan ayrim «ayyorlik» rejalarini chippakka chiqarishi tayin.
Xo‘sh, aziz futbol muxlislari, sizningcha, Kollina boshchiligida kiritilayotgan ushbu yangi tartib-qoidalar futbolning jozibasini yanada oshiradimi?
Jahon futboli, hakamlik sirlari va mundialning eng qaynoq, quvonchli yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatib boring, aziz futbol muxlislari!
…