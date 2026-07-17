Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqda

·35·Avto
Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqda

Global avtomobil sanoatida uzoq yillar davomida amal qilib kelgan "bir umrlik mijoz" tushunchasi oʻz ahamiyatini yoʻqotmoqda. Ilgari haydovchilar oʻzlari oʻrgangan brendga oʻn yillab sodiq qolgan boʻlsalar, bugungi kunda bozorga kirib kelayotgan oʻnlab yangi ishlab chiqaruvchilar va texnologik oʻzgarishlar isteʼmolchilarning odatlarini butunlay oʻzgartirib yubormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Biznesning oltin qoidasiga koʻra, mavjud mijozni saqlab qolish yangisini jalb qilishdan koʻra ancha arzonga tushadi. Biroq, Autocar nashri tahlillariga koʻra, hozirgi kunda dunyo boʻylab 80 ga yaqin avtomobil ishlab chiqaruvchilari xaridorlar eʼtibori uchun shafqatsiz kurash olib bormoqda. Bu esa avvalgi brend sadoqatini ikkinchi darajali masalaga aylantirib qoʻydi.

Yangi brendlar va tanlov imkoniyati

Yaqin oʻtmishda haydovchilar oʻz hayotlari davomida faqat bitta brend avtomobillarini sotib olishgan. Masalan, 2022-yilda 84 yoshli Devid Franklin ismli mijoz oʻzining 55-chi Fiat avtomobilini xarid qilgani haqidagi xabar koʻpchilikning hayratiga sabab boʻlgan edi. Ammo bugungi kunda bunday sadoqat namunalarini uchratish tobora qiyinlashib bormoqda.

Buning asosiy sabablaridan biri — bozorda tanlovning haddan tashqari koʻpayib ketganidir. Ayniqsa, Xitoyning BYD, Geely va boshqa koʻplab elektromobil ishlab chiqaruvchilari anʼanaviy gigantlar boʻlmish Volkswagen, Toyota yoki Ford kabi brendlarning doimiy mijozlarini oʻz tomoniga ogʻdirib olmoqda. Yangi brendlar taklif qilayotgan zamonaviy dizayn, ilgʻor dasturiy taʼminot va raqobatbardosh narxlar xaridorlarni oʻz odatlarini buzishga majbur qilmoqda.

Oʻzbekiston bozoridagi oʻzgarishlar

Ushbu tendentsiya Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Agar ilgari mahalliy xaridorlar asosan Chevrolet modellariga sodiq qolgan boʻlsalar, soʻnggi yillarda BYD, Chery va Kia kabi brendlarning kirib kelishi raqobat muhitini tubdan oʻzgartirdi. Isteʼmolchilar endi faqat brend nomiga emas, balki avtomobilning texnologik jihozlanishi va servis xizmatining sifatiga koʻproq eʼtibor qaratmoqdalar.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, brend sadoqatining yoʻqolishi ishlab chiqaruvchilarni yanada koʻproq izlanishga undaydi. Endilikda Tesla kabi kompaniyalar nafaqat transport vositasi, balki oʻziga xos ekotizim va dasturiy yangilanishlar orqali mijozni ushlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq, tanlov imkoniyati kengaygan sari, xaridorlarning bir brendda uzoq qolishi ehtimoli kamayib boraveradi.

Xulosa qilib aytganda, avtomobil sanoatida "sadoqat davri" oʻrnini "eng yaxshi taklif davri" egalladi. Ishlab chiqaruvchilar va dilerlar endi mijozning doimiy boʻlib qolishiga kafolat bera olmaydilar. Har bir yangi model va texnologiya bozordagi kuchlar nisbatini oʻzgartirib yuborishi mumkin boʻlgan hozirgi sharoitda, faqat eng moslashuvchan brendlargina yashab qoladi.

AvtomobilBrendBozorElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassAlfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassBugun, 08:27Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiGenesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiBugun, 08:21Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarXitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarKecha, 22:28Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiFord 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiKecha, 21:27Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiKecha, 19:25Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiAfsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiKecha, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar