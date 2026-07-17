Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqda
Global avtomobil sanoatida uzoq yillar davomida amal qilib kelgan "bir umrlik mijoz" tushunchasi oʻz ahamiyatini yoʻqotmoqda. Ilgari haydovchilar oʻzlari oʻrgangan brendga oʻn yillab sodiq qolgan boʻlsalar, bugungi kunda bozorga kirib kelayotgan oʻnlab yangi ishlab chiqaruvchilar va texnologik oʻzgarishlar isteʼmolchilarning odatlarini butunlay oʻzgartirib yubormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Biznesning oltin qoidasiga koʻra, mavjud mijozni saqlab qolish yangisini jalb qilishdan koʻra ancha arzonga tushadi. Biroq, Autocar nashri tahlillariga koʻra, hozirgi kunda dunyo boʻylab 80 ga yaqin avtomobil ishlab chiqaruvchilari xaridorlar eʼtibori uchun shafqatsiz kurash olib bormoqda. Bu esa avvalgi brend sadoqatini ikkinchi darajali masalaga aylantirib qoʻydi.
Yangi brendlar va tanlov imkoniyatiYaqin oʻtmishda haydovchilar oʻz hayotlari davomida faqat bitta brend avtomobillarini sotib olishgan. Masalan, 2022-yilda 84 yoshli Devid Franklin ismli mijoz oʻzining 55-chi Fiat avtomobilini xarid qilgani haqidagi xabar koʻpchilikning hayratiga sabab boʻlgan edi. Ammo bugungi kunda bunday sadoqat namunalarini uchratish tobora qiyinlashib bormoqda.
Buning asosiy sabablaridan biri — bozorda tanlovning haddan tashqari koʻpayib ketganidir. Ayniqsa, Xitoyning BYD, Geely va boshqa koʻplab elektromobil ishlab chiqaruvchilari anʼanaviy gigantlar boʻlmish Volkswagen, Toyota yoki Ford kabi brendlarning doimiy mijozlarini oʻz tomoniga ogʻdirib olmoqda. Yangi brendlar taklif qilayotgan zamonaviy dizayn, ilgʻor dasturiy taʼminot va raqobatbardosh narxlar xaridorlarni oʻz odatlarini buzishga majbur qilmoqda.
Oʻzbekiston bozoridagi oʻzgarishlarUshbu tendentsiya Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Agar ilgari mahalliy xaridorlar asosan Chevrolet modellariga sodiq qolgan boʻlsalar, soʻnggi yillarda BYD, Chery va Kia kabi brendlarning kirib kelishi raqobat muhitini tubdan oʻzgartirdi. Isteʼmolchilar endi faqat brend nomiga emas, balki avtomobilning texnologik jihozlanishi va servis xizmatining sifatiga koʻproq eʼtibor qaratmoqdalar.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, brend sadoqatining yoʻqolishi ishlab chiqaruvchilarni yanada koʻproq izlanishga undaydi. Endilikda Tesla kabi kompaniyalar nafaqat transport vositasi, balki oʻziga xos ekotizim va dasturiy yangilanishlar orqali mijozni ushlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq, tanlov imkoniyati kengaygan sari, xaridorlarning bir brendda uzoq qolishi ehtimoli kamayib boraveradi.
Xulosa qilib aytganda, avtomobil sanoatida "sadoqat davri" oʻrnini "eng yaxshi taklif davri" egalladi. Ishlab chiqaruvchilar va dilerlar endi mijozning doimiy boʻlib qolishiga kafolat bera olmaydilar. Har bir yangi model va texnologiya bozordagi kuchlar nisbatini oʻzgartirib yuborishi mumkin boʻlgan hozirgi sharoitda, faqat eng moslashuvchan brendlargina yashab qoladi.
…