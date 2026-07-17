SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladi

·58·Texno
SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladi

Koinotni zabt etish yoʻlidagi eng ulkan loyihalardan biri boʻlgan Starship raketasining navbatdagi sinov parvozi kutilmagan texnik nosozlik tufayli toʻxtatildi. SpaceX kompaniyasi Texasdagi poligondan amalga oshirilishi lozim boʻlgan 13-sinov parvozini soʻnggi soniyalarda bekor qilishga majbur boʻldi. Bu holat koinotga yuk tashish tizimini takomillashtirish jarayonida navbatdagi jiddiy sinov sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rahbari Ilon Maskning maʼlum qilishicha, parvozni bekor qilish qarori avtomatik tizim tomonidan qabul qilingan. Orqaga hisoblash jarayoni toʻxtatilishiga toʻrtta Raptor dvigatelining belgilangan vaqtda ishga tushmagani sabab boʻlgan. Mazkur nosozlik parvoz xavfsizligini taʼminlash va qimmatbaho uskunani saqlab qolish maqsadida tizimning darhol reaksiyasiga sabab boʻldi.

Texnik nosozliklar va dvigatellar holati

Muvaffaqiyatsiz urinishdan soʻng mutaxassislar ishga tushmay qolgan dvigatellarni aniqlashdi: bular R137, R78, R113 va R131 raqamli agregatlardir. Eʼtiborli jihati shundaki, R78 dvigateli avvalroq Booster 19 tizimida qoʻllanilgan, biroq birinchi sinovdan soʻng undan yechib olingan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu dvigatellarning nima sababdan oʻt olmagani hozirda muhandislar tomonidan chuqur oʻrganilmoqda.

Parvoz toʻxtatilgach, mutaxassislar darhol raketadan yoqilgʻini toʻkish ishlarini boshlab yuborishdi. Bu jarayon xavfsizlik protokollarining majburiy qismi boʻlib, portlash xavfini bartaraf etishga xizmat qiladi. Ilon Maskning soʻzlariga koʻra, keyingi urinishdan oldin Starship kemasidagi ikkita Raptor dvigateli butunlay yangisiga almashtiriladi.

Keyingi urinish qachon amalga oshiriladi?

SpaceX jamoasi nosozliklarni bartaraf etish boʻyicha tezkor ishlarni boshlab yuborgan. Agar barcha tizimlar qayta tekshiruvdan muvaffaqiyatli oʻtsa va dvigatellarni almashtirish jarayoni reja boʻyicha ketsa, yangi parvoz bir necha kundan keyin amalga oshirilishi mumkin. Kompaniya har bir sinovdan olingan xatolarni tahlil qilish orqali Starship loyihasini mukammallikka yetkazishni maqsad qilgan.

Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun insoniyatning Marsga parvozi va Oyni oʻzlashtirish rejalari uchun strategik ahamiyatga ega. Shu sababli, har bir sinov parvozi dunyo hamjamiyati va texnologiya ixlosmandlari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Hozirda Texasdagi koinot portida tayyorgarlik ishlari davom etmoqda.

SpaceXStarshipIlon MaskTexnologiyaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekordAMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekordBugun, 05:23San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaSan-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaBugun, 04:20SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiSpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiBugun, 04:20Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiOlimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiBugun, 02:51Coca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiCoca-Cola kompaniyasining yirik shoʻba korxonasi kiberhujum tufayli ishlab chiqarishni toʻxtatdiBugun, 02:23Elon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiElon Musk xAI loyihasi uchun 1 milliard dollarga APR Energy kompaniyasini sotib oldiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi