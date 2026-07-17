SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladi
Koinotni zabt etish yoʻlidagi eng ulkan loyihalardan biri boʻlgan Starship raketasining navbatdagi sinov parvozi kutilmagan texnik nosozlik tufayli toʻxtatildi. SpaceX kompaniyasi Texasdagi poligondan amalga oshirilishi lozim boʻlgan 13-sinov parvozini soʻnggi soniyalarda bekor qilishga majbur boʻldi. Bu holat koinotga yuk tashish tizimini takomillashtirish jarayonida navbatdagi jiddiy sinov sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya rahbari Ilon Maskning maʼlum qilishicha, parvozni bekor qilish qarori avtomatik tizim tomonidan qabul qilingan. Orqaga hisoblash jarayoni toʻxtatilishiga toʻrtta Raptor dvigatelining belgilangan vaqtda ishga tushmagani sabab boʻlgan. Mazkur nosozlik parvoz xavfsizligini taʼminlash va qimmatbaho uskunani saqlab qolish maqsadida tizimning darhol reaksiyasiga sabab boʻldi.
Texnik nosozliklar va dvigatellar holatiMuvaffaqiyatsiz urinishdan soʻng mutaxassislar ishga tushmay qolgan dvigatellarni aniqlashdi: bular R137, R78, R113 va R131 raqamli agregatlardir. Eʼtiborli jihati shundaki, R78 dvigateli avvalroq Booster 19 tizimida qoʻllanilgan, biroq birinchi sinovdan soʻng undan yechib olingan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu dvigatellarning nima sababdan oʻt olmagani hozirda muhandislar tomonidan chuqur oʻrganilmoqda.
Parvoz toʻxtatilgach, mutaxassislar darhol raketadan yoqilgʻini toʻkish ishlarini boshlab yuborishdi. Bu jarayon xavfsizlik protokollarining majburiy qismi boʻlib, portlash xavfini bartaraf etishga xizmat qiladi. Ilon Maskning soʻzlariga koʻra, keyingi urinishdan oldin Starship kemasidagi ikkita Raptor dvigateli butunlay yangisiga almashtiriladi.
Keyingi urinish qachon amalga oshiriladi?SpaceX jamoasi nosozliklarni bartaraf etish boʻyicha tezkor ishlarni boshlab yuborgan. Agar barcha tizimlar qayta tekshiruvdan muvaffaqiyatli oʻtsa va dvigatellarni almashtirish jarayoni reja boʻyicha ketsa, yangi parvoz bir necha kundan keyin amalga oshirilishi mumkin. Kompaniya har bir sinovdan olingan xatolarni tahlil qilish orqali Starship loyihasini mukammallikka yetkazishni maqsad qilgan.
Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun insoniyatning Marsga parvozi va Oyni oʻzlashtirish rejalari uchun strategik ahamiyatga ega. Shu sababli, har bir sinov parvozi dunyo hamjamiyati va texnologiya ixlosmandlari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Hozirda Texasdagi koinot portida tayyorgarlik ishlari davom etmoqda.
…