Tramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradi

·28·Sport
Tramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradi

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali yuqori martabali mehmon ishtirokida o‘tadi. AQSH prezidenti Donald Tramp hal qiluvchi bahsni stadiondan kuzatadi va g‘olib jamoaga Jahon kubogini topshirish marosimida qatnashadi.

Oq uy Trampning ishtirokini tasdiqladi

Oq uy matbuot kotibi Kerolayn Levitt Donald Tramp 19 iyul kuni o‘tkaziladigan Jahon chempionati finaliga tashrif buyurishini ma’lum qildi.

«Prezident final o‘yinida ishtirok etishni intiqlik bilan kutmoqda», — dedi Levitt matbuot anjumanida. U Trampning finalda qaysi jamoani qo‘llab-quvvatlashi haqida ma’lumot bermadi.

Finaldan oldin Tramp Nyu-Yorkdagi Trump Tower binosida tashkil etiladigan FIFA qabul marosimida ham ishtirok etadi.

Kubokni Tramp topshiradi

FIFA prezidenti Janni Infantino avvalroq AQSH prezidenti chempion jamoaga Jahon kubogini topshirishda ishtirok etishini bildirgan edi.

Shu tariqa, finaldan keyingi taqdirlash marosimida Tramp va FIFA rahbari birgalikda maydonga chiqishi kutilmoqda.

Final Nyu-Yorkda emas, Nyu-Jersida o‘tadi

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi hal qiluvchi uchrashuv FIFA taqvimida New York New Jersey Stadium nomi bilan ko‘rsatilgan «Metlayf» stadionida bo‘lib o‘tadi.

Arena Nyu-York shahrida emas, unga yaqin joylashgan Nyu-Jersi shtatidagi Ist-Raterford shahrida joylashgan. Final 19 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da boshlanadi.

Tramp bu stadionda avval ham kubok topshirgan

AQSH prezidenti 2025 yilda xuddi shu stadionda o‘tkazilgan klublar o‘rtasidagi jahon chempionati finaliga ham tashrif buyurgan edi.

O‘sha bahsda «Chelsi» «Pari Sen-Jermen»ni 3:0 hisobida mag‘lub etgan. Tramp taqdirlash marosimida ishtirok etib, FIFA prezidenti bilan birga g‘oliblarga sovrinlarni topshirgan.

Kubok Messiga yoki Rodriga topshiriladi

Argentina amaldagi chempion sifatida tarixidagi to‘rtinchi Jahon kubogi uchun kurashadi. Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi bor jahon chempioni bo‘lish imkoniyatiga ega.

Final yakunlangach, Donald Tramp kubokni Lionel Messi yoki Ispaniya sardori Rodri qo‘liga topshiradi.

Sizningcha, Tramp Jahon kubogini qaysi jamoa sardoriga topshiradi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borJCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borBugun, 10:36Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi