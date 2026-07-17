Kasilyas final oldidan Argentinaga keskin chaqiriq tashladi
JCH–2026 finali yaqinlashgani sari Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi raqobat yanada qizimoqda. Ispaniya terma jamoasining afsonaviy darvozaboni Iker Kasilyas hal qiluvchi bahs oldidan amaldagi chempionlarga ishonchli murojaat yo‘lladi.
«To‘rtinchi yulduz bo‘lmaydi»
Ochiq manbalarda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, Kasilyas Argentinaga to‘rtinchi marta jahon chempioni bo‘lish imkonini bermasliklarini ta’kidlagan.
«Argentina, sizlarda to‘rtinchi yulduz bo‘lmaydi! Biz ikkinchi yulduz uchun ketyapmiz! Olg‘a, Ispaniya!» — deb yozgan sobiq darvozabonga nisbat berilgan postda.
Bu so‘zlar final oldidan ispaniyalik muxlislarning kayfiyati va jamoaga bo‘lgan ishonchini aks ettirdi.
Ispaniya ikkinchi chempionlikka yaqin
Ispaniya o‘z tarixida ikkinchi marta Jahon chempionati finaliga chiqdi. Jamoa ilk va hozircha yagona chempionligini 2010 yilda Janubiy Afrikada qo‘lga kiritgan edi.
O‘sha turnirda Ispaniya darvozasini aynan Kasilyas qo‘riqlagan va jamoa sardori sifatida Jahon kubogini boshi uzra ko‘targan. Endi u oradan 16 yil o‘tib, yangi avloddan o‘sha tarixiy muvaffaqiyatni takrorlashni kutmoqda.
Argentina to‘rtinchi yulduz uchun kurashadi
Argentina 1978, 1986 va 2022 yillarda jahon chempioni bo‘lgan. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa Ispaniyani mag‘lub etsa, ketma-ket ikkinchi va tarixida to‘rtinchi marta Jahon kubogini qo‘lga kiritadi.
Argentina shuningdek 1962 yilgi Braziliyadan keyin chempionlik unvonini ketma-ket ikki mundialda himoya qilgan birinchi terma jamoaga aylanishi mumkin. Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi yulduzni qo‘lga kiritishga harakat qiladi.
Finalda ikki avlod va ikki uslub to‘qnashadi
Hal qiluvchi bahsda Lionel Messi yetakchiligidagi sermahsul Argentina Lamin Yamal va Rodri boshchiligidagi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.
Argentina turnirda eng ko‘p gol urgan jamoa bo‘lsa, Ispaniya mustahkam himoyasi bilan ajralib turibdi. Shu sabab final hujumkorlik va to‘p nazoratiga asoslangan ikki xil futbol uslubining to‘qnashuviga aylanishi kutilmoqda.
Barcha savollarga maydonda javob beriladi
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahrida bo‘lib o‘tadi.
Kasilyas Argentinaga to‘rtinchi yulduz nasib etmasligini ishonch bilan aytdi. Ammo bu keskin bashorat amalga oshadimi yoki Messi yana bir bor tarix yaratadimi — hal qiluvchi javob finalda ma’lum bo‘ladi.
Sizningcha, Ispaniya ikkinchi yulduzni qo‘lga kiritadimi yoki Argentina to‘rtinchi marta chempion bo‘ladimi?
…