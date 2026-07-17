Kasilyas final oldidan Argentinaga keskin chaqiriq tashladi

·0·Sport
Kasilyas final oldidan Argentinaga keskin chaqiriq tashladi

JCH–2026 finali yaqinlashgani sari Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi raqobat yanada qizimoqda. Ispaniya terma jamoasining afsonaviy darvozaboni Iker Kasilyas hal qiluvchi bahs oldidan amaldagi chempionlarga ishonchli murojaat yo‘lladi.

«To‘rtinchi yulduz bo‘lmaydi»

Ochiq manbalarda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, Kasilyas Argentinaga to‘rtinchi marta jahon chempioni bo‘lish imkonini bermasliklarini ta’kidlagan.

«Argentina, sizlarda to‘rtinchi yulduz bo‘lmaydi! Biz ikkinchi yulduz uchun ketyapmiz! Olg‘a, Ispaniya!» — deb yozgan sobiq darvozabonga nisbat berilgan postda.

Bu so‘zlar final oldidan ispaniyalik muxlislarning kayfiyati va jamoaga bo‘lgan ishonchini aks ettirdi.

Ispaniya ikkinchi chempionlikka yaqin

Ispaniya o‘z tarixida ikkinchi marta Jahon chempionati finaliga chiqdi. Jamoa ilk va hozircha yagona chempionligini 2010 yilda Janubiy Afrikada qo‘lga kiritgan edi.

O‘sha turnirda Ispaniya darvozasini aynan Kasilyas qo‘riqlagan va jamoa sardori sifatida Jahon kubogini boshi uzra ko‘targan. Endi u oradan 16 yil o‘tib, yangi avloddan o‘sha tarixiy muvaffaqiyatni takrorlashni kutmoqda.

Argentina to‘rtinchi yulduz uchun kurashadi

Argentina 1978, 1986 va 2022 yillarda jahon chempioni bo‘lgan. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa Ispaniyani mag‘lub etsa, ketma-ket ikkinchi va tarixida to‘rtinchi marta Jahon kubogini qo‘lga kiritadi.

Argentina shuningdek 1962 yilgi Braziliyadan keyin chempionlik unvonini ketma-ket ikki mundialda himoya qilgan birinchi terma jamoaga aylanishi mumkin. Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi yulduzni qo‘lga kiritishga harakat qiladi.

Finalda ikki avlod va ikki uslub to‘qnashadi

Hal qiluvchi bahsda Lionel Messi yetakchiligidagi sermahsul Argentina Lamin Yamal va Rodri boshchiligidagi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.

Argentina turnirda eng ko‘p gol urgan jamoa bo‘lsa, Ispaniya mustahkam himoyasi bilan ajralib turibdi. Shu sabab final hujumkorlik va to‘p nazoratiga asoslangan ikki xil futbol uslubining to‘qnashuviga aylanishi kutilmoqda.

Barcha savollarga maydonda javob beriladi

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahrida bo‘lib o‘tadi.

Kasilyas Argentinaga to‘rtinchi yulduz nasib etmasligini ishonch bilan aytdi. Ammo bu keskin bashorat amalga oshadimi yoki Messi yana bir bor tarix yaratadimi — hal qiluvchi javob finalda ma’lum bo‘ladi.

Sizningcha, Ispaniya ikkinchi yulduzni qo‘lga kiritadimi yoki Argentina to‘rtinchi marta chempion bo‘ladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MLS yangi davrga qadam qoʻymoqda: Christian Pulisic va Antoine Griezmann AQSHga yoʻl oladimi?MLS yangi davrga qadam qoʻymoqda: Christian Pulisic va Antoine Griezmann AQSHga yoʻl oladimi?Bugun, 08:31Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”Bugun, 01:54Lautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdiLautaro Martinez koʻz yoshlarini tiya olmadi: Argentina Angliyani yutib finalga chiqdiBugun, 01:18IShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqdaIShowSpeed Lamine Yamalga murojaat qildi: Messi va Argentinani toʻxtatish soʻralmoqdaBugun, 00:54Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiJahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiKecha, 23:10Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiMichael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildiKecha, 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi