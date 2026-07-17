Messi Ispaniya bilan final nega og‘ir bo‘lishini aytdi
Argentina terma jamoasi jahon chempionligi unvonini himoya qilishdan bir qadam narida turibdi. Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan Lionel Messi finaldagi bosim va keskinlik odatiy uchrashuvlardan butunlay farq qilishini ta’kidladi.
«Final — alohida o‘yin»
Argentina sardori hal qiluvchi bahsda har ikki jamoa ham katta bosim ostida harakat qilishini kutmoqda.
«Jahon chempionati finali — alohida o‘yin. Shuning uchun u juda keskin va juda tarang o‘tadi, deb o‘ylayman», — deya Messining so‘zlarini TyC Sports nashri keltirdi.
Bu uchrashuvda bitta xato, bitta aniq uzatma yoki kutilmagan qaror kubok taqdirini hal qilishi mumkin. Shu bois Argentina sardori finalda futbolchilardan nafaqat mahorat, balki yuqori ruhiy barqarorlik ham talab etilishini anglatdi.
Argentina chempionlik unvonini himoya qiladi
Lionel Skaloni jamoasi finalga amaldagi jahon chempioni sifatida yetib keldi. Argentina 2022 yilgi mundialning hal qiluvchi o‘yinida Fransiya bilan asosiy va qo‘shimcha vaqtda 3:3 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida 4:2 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Endi argentinaliklar ketma-ket ikkinchi bor Jahon kubogini qo‘lga kiritish imkoniga ega. Biroq ularning qarshisida to‘p nazorati va jamoaviy o‘yini bilan ajralib turadigan Ispaniya terma jamoasi turibdi.
Messi uchun yana bir tarixiy imkoniyat
Messi Argentina safida yana bir mundial finaliga chiqmoqda. Uning tajribasi, maydonni ko‘ra bilishi va hal qiluvchi vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishi Ispaniyaga qarshi bahsda jamoaning asosiy qurollaridan biri bo‘ladi.
Shu bilan birga, finalda avvalgi natijalar va maqomlar ikkinchi darajaga tushadi. Messi ta’kidlaganidek, hal qiluvchi bahsdagi taranglik har bir futbolchining harakatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Chempion 19 iyulda aniqlanadi
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHdagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi. Musobaqa 11 iyun kuni boshlangan bo‘lib, aynan shu uchrashuv bilan yakunlanadi.
Argentina amaldagi chempionlik maqomini saqlab qolishga, Ispaniya esa tarixida ikkinchi marta Jahon kubogini qo‘lga kiritishga intiladi. Messi finalning keskin o‘tishini kutmoqda, ammo qaysi jamoa bosimga yaxshiroq bardosh berishi faqat maydonda ma’lum bo‘ladi.
Sizningcha, finalda Messining tajribasi ustun keladimi yoki Ispaniyaning jamoaviy o‘yini?
…