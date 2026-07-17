Messi Ispaniya bilan final nega og‘ir bo‘lishini aytdi

·43·Sport
Messi Ispaniya bilan final nega og‘ir bo‘lishini aytdi

Argentina terma jamoasi jahon chempionligi unvonini himoya qilishdan bir qadam narida turibdi. Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan Lionel Messi finaldagi bosim va keskinlik odatiy uchrashuvlardan butunlay farq qilishini ta’kidladi.

«Final — alohida o‘yin»

Argentina sardori hal qiluvchi bahsda har ikki jamoa ham katta bosim ostida harakat qilishini kutmoqda.

«Jahon chempionati finali — alohida o‘yin. Shuning uchun u juda keskin va juda tarang o‘tadi, deb o‘ylayman», — deya Messining so‘zlarini TyC Sports nashri keltirdi.

Bu uchrashuvda bitta xato, bitta aniq uzatma yoki kutilmagan qaror kubok taqdirini hal qilishi mumkin. Shu bois Argentina sardori finalda futbolchilardan nafaqat mahorat, balki yuqori ruhiy barqarorlik ham talab etilishini anglatdi.

Argentina chempionlik unvonini himoya qiladi

Lionel Skaloni jamoasi finalga amaldagi jahon chempioni sifatida yetib keldi. Argentina 2022 yilgi mundialning hal qiluvchi o‘yinida Fransiya bilan asosiy va qo‘shimcha vaqtda 3:3 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida 4:2 hisobida g‘alaba qozongan edi.

Endi argentinaliklar ketma-ket ikkinchi bor Jahon kubogini qo‘lga kiritish imkoniga ega. Biroq ularning qarshisida to‘p nazorati va jamoaviy o‘yini bilan ajralib turadigan Ispaniya terma jamoasi turibdi.

Messi uchun yana bir tarixiy imkoniyat

Messi Argentina safida yana bir mundial finaliga chiqmoqda. Uning tajribasi, maydonni ko‘ra bilishi va hal qiluvchi vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishi Ispaniyaga qarshi bahsda jamoaning asosiy qurollaridan biri bo‘ladi.

Shu bilan birga, finalda avvalgi natijalar va maqomlar ikkinchi darajaga tushadi. Messi ta’kidlaganidek, hal qiluvchi bahsdagi taranglik har bir futbolchining harakatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Chempion 19 iyulda aniqlanadi

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHdagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi. Musobaqa 11 iyun kuni boshlangan bo‘lib, aynan shu uchrashuv bilan yakunlanadi.

Argentina amaldagi chempionlik maqomini saqlab qolishga, Ispaniya esa tarixida ikkinchi marta Jahon kubogini qo‘lga kiritishga intiladi. Messi finalning keskin o‘tishini kutmoqda, ammo qaysi jamoa bosimga yaxshiroq bardosh berishi faqat maydonda ma’lum bo‘ladi.

Sizningcha, finalda Messining tajribasi ustun keladimi yoki Ispaniyaning jamoaviy o‘yini?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiTomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiBugun, 09:51Tramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiTramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiBugun, 09:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi