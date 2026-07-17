«Qo‘qon-1912» himoyani kuchaytirdi: yangi transfer e’lon qilindi

·43·Sport
«Qo‘qon-1912» himoyani kuchaytirdi: yangi transfer e’lon qilindi

«Qo‘qon-1912» yozgi transfer oynasida tarkibini yana bir tajribali futbolchi bilan to‘ldirdi. «Andijon» safida mavsumning birinchi qismini o‘tkazgan himoyachi Ibrohim Yo‘ldoshev endi «shunqorlar» sharafini himoya qiladi.

Klub transferni rasman tasdiqladi

Qo‘qonliklar matbuot xizmati 27 yoshli futbolchi bilan kelishuvga erishilganini ma’lum qildi.

«Seleksiya ishlarini olib borayotgan “shunqorlar”ning navbatdagi nishoni — iqtidorli himoyachi Ibrohim Yo‘ldoshev», — deyiladi klub xabarida.

Shartnoma muddati va kelishuvning moliyaviy tafsilotlari hozircha oshkor qilinmagan.

Mavsumni «Andijon»da boshlagandi

Ibrohim Yo‘ldoshev 2026 yilgi mavsumning birinchi qismini «Andijon» tarkibida o‘tkazdi. Yozgi tanaffusda vodiyliklar bir qator futbolchilar, jumladan Yo‘ldoshev bilan ham xayrlashgandi.

Himoyachining o‘yin amaliyoti va Superliga muhitidagi tajribasi «Qo‘qon-1912»ga mavsumning ikkinchi qismida qo‘l kelishi mumkin.

Yettita klubda to‘p surgan

1999 yil 5 iyunda Toshkentda tug‘ilgan Yo‘ldoshev faoliyati davomida bir qator O‘zbekiston klublarida o‘ynagan.

U turli yillarda:

  • «Paxtakor»;

  • «Metallurg»;

  • «Surxon»;

  • «Dinamo»;

  • «Navbahor»;

  • «Lokomotiv»;

  • «Andijon» klublari sharafini himoya qilgan.

Shuningdek, futbolchi O‘zbekistonning U-19, U-21 va U-23 yoshlar terma jamoalariga ham jalb qilingan.

Yangi jamoada qanday vazifa kutib turibdi?

Yo‘ldoshevning kelishi «Qo‘qon-1912» himoya chizig‘idagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. U bir nechta klubda to‘plagan tajribasi orqali jamoaning mudofaada barqaror o‘ynashiga yordam berishi mumkin.

Klub matbuot xizmati futbolchini «Qo‘qon-1912» oilasiga qutlab, unga yangi jamoasida muvaffaqiyat tiladi.

Sizningcha, Ibrohim Yo‘ldoshev «Qo‘qon-1912»ning asosiy himoyachisiga aylana oladimi?

Qo‘qon-1912Ibrohim YoldoshevAndijonToshkentO‘zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borJCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borBugun, 10:36Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi