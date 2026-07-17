«Qo‘qon-1912» himoyani kuchaytirdi: yangi transfer e’lon qilindi
«Qo‘qon-1912» yozgi transfer oynasida tarkibini yana bir tajribali futbolchi bilan to‘ldirdi. «Andijon» safida mavsumning birinchi qismini o‘tkazgan himoyachi Ibrohim Yo‘ldoshev endi «shunqorlar» sharafini himoya qiladi.
Klub transferni rasman tasdiqladi
Qo‘qonliklar matbuot xizmati 27 yoshli futbolchi bilan kelishuvga erishilganini ma’lum qildi.
«Seleksiya ishlarini olib borayotgan “shunqorlar”ning navbatdagi nishoni — iqtidorli himoyachi Ibrohim Yo‘ldoshev», — deyiladi klub xabarida.
Shartnoma muddati va kelishuvning moliyaviy tafsilotlari hozircha oshkor qilinmagan.
Mavsumni «Andijon»da boshlagandi
Ibrohim Yo‘ldoshev 2026 yilgi mavsumning birinchi qismini «Andijon» tarkibida o‘tkazdi. Yozgi tanaffusda vodiyliklar bir qator futbolchilar, jumladan Yo‘ldoshev bilan ham xayrlashgandi.
Himoyachining o‘yin amaliyoti va Superliga muhitidagi tajribasi «Qo‘qon-1912»ga mavsumning ikkinchi qismida qo‘l kelishi mumkin.
Yettita klubda to‘p surgan
1999 yil 5 iyunda Toshkentda tug‘ilgan Yo‘ldoshev faoliyati davomida bir qator O‘zbekiston klublarida o‘ynagan.
U turli yillarda:
«Paxtakor»;
«Metallurg»;
«Surxon»;
«Dinamo»;
«Navbahor»;
«Lokomotiv»;
«Andijon» klublari sharafini himoya qilgan.
Shuningdek, futbolchi O‘zbekistonning U-19, U-21 va U-23 yoshlar terma jamoalariga ham jalb qilingan.
Yangi jamoada qanday vazifa kutib turibdi?
Yo‘ldoshevning kelishi «Qo‘qon-1912» himoya chizig‘idagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. U bir nechta klubda to‘plagan tajribasi orqali jamoaning mudofaada barqaror o‘ynashiga yordam berishi mumkin.
Klub matbuot xizmati futbolchini «Qo‘qon-1912» oilasiga qutlab, unga yangi jamoasida muvaffaqiyat tiladi.
Sizningcha, Ibrohim Yo‘ldoshev «Qo‘qon-1912»ning asosiy himoyachisiga aylana oladimi?
…