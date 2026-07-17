Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdi

·28·Sport
Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdi

Angliya terma jamoasining JCH–2026 yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lishi hali ham muhokamalar markazida. Tomas Tuxelning fikricha, hisobni ochganidan keyin jamoani qutqarib qolish uchun oddiy taktik o‘zgarishning o‘zi yetarli bo‘lmasdi.

«Hech qanday sxema bizga yordam bera olmasdi»

Germaniyalik mutaxassis Sky Sports nashriga bergan intervyusida Angliya futbolchilari gol urganidan keyin haddan tashqari passivlashib qolganini ta’kidladi.

«O‘sha paytda menda dunyodagi hech qanday taktik sxema bizga yordam bera olmaydi, degan his paydo bo‘ldi. Chunki biz juda passiv o‘ynadik va jismoniy jihatdan ham yetarlicha kuchli emasdik», — dedi Tuxel.

Uning aytishicha, angliyaliklar o‘z jarima maydoni tomon yorib kirayotgan raqiblarni vaqtida to‘xtata olmagan. To‘p bilan muomaladagi xatolar esa jamoaning bosimdan chiqishini yanada qiyinlashtirgan.

Urilgan goldan keyin o‘yin keskin o‘zgardi

Angliya uchrashuvda hisobni ochgan bo‘lsa-da, shundan keyin tashabbusni asta-sekin Argentinaga topshirib qo‘ydi.

Tuxel hali to‘liq statistikani ko‘rmaganini aytdi, ammo goldan keyin Angliyaning to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi sezilarli darajada pasayganini tan oldi.

«Havodagi to‘plar uchun kurasha olmadik va shu sabab tobora chuqur himoyaga chekindik. Bu rejamizda yo‘q edi, ammo vaziyat shunday kechdi», — dedi murabbiy.

Jamoa raqib maydonida to‘pni ushlab tura olmagani sabab Argentina ketma-ket hujumlar uyushtirish imkoniga ega bo‘ldi.

Argentina himoyadagi bo‘shliqlarni topdi

Tuxel Argentina yarimhimoyachilarining ikkinchi to‘lqindan hujumga qo‘shilishi Angliya uchun katta muammoga aylanganini qayd etdi.

Inglizlar markazdan oldinga yugurib chiqqan futbolchilarni kuzatib bora olmadi. Argentina esa paydo bo‘lgan bo‘sh hududlardan foydalanib, qanotlar va markaz orqali xavfli uzatmalarni amalga oshirdi.

«Raqibning uzatmalari eng yuqori darajada edi. Biz to‘pni qayta nazoratga olishimiz kerak edi. Aks holda pressingdan chiqish va tashabbusni qaytarishning iloji yo‘q edi», — deya tushuntirdi Tuxel.

«Bu bizning futbol DNKmizga singmagan»

Angliya bosh murabbiyi mag‘lubiyatni faqat bir uchrashuvdagi xatolar bilan bog‘lamadi. U to‘p nazoratiga asoslangan o‘yin uslubi Angliya futbolida Ispaniya, Argentina yoki Braziliyadagidek chuqur shakllanmaganini ham aytdi.

«Menimcha, to‘pga egalik qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ehtimol, bu jihat ispanlar, argentinaliklar va braziliyaliklar futbolidagidek bizning futbol DNKmizga singmagan», — dedi mutaxassis.

Uning fikricha, ushbu terma jamoalar to‘pni saqlash orqali o‘yin sur’atini boshqarishni yaxshi biladi. Angliya esa bosim kuchaygan vaziyatda to‘pdan tez ayrilib, himoyaga chekinishga majbur bo‘ldi.

Tuxel muammoni taktikadan kengroq ko‘rmoqda

Angliya Argentinaga qarshi bahsda uzoq vaqt hisobda oldinda bordi. Biroq o‘yin oxiridagi passivlik, to‘p nazoratining yo‘qolishi va himoyada paydo bo‘lgan bo‘shliqlar jamoani final yo‘llanmasidan mahrum qildi.

Tuxelning bayonotidan ko‘rinishicha, u mag‘lubiyat sababini faqat noto‘g‘ri almashtirish yoki tanlangan sxema bilan emas, balki Angliya futbolidagi tizimli xususiyatlar bilan bog‘lamoqda.

Sizningcha, Angliyaning mag‘lubiyatiga taktik xato sabab bo‘ldimi yoki Tuxel aytganidek, muammo futbol uslubidami?

Thomas TuchelAngliyaArgentinaSky Sports
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01Tramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiTramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiBugun, 09:46Messi Ispaniya bilan final nega og‘ir bo‘lishini aytdiMessi Ispaniya bilan final nega og‘ir bo‘lishini aytdiBugun, 09:40Gvardiola final kalitini aytdi: Ispaniyaga nima kerak?Gvardiola final kalitini aytdi: Ispaniyaga nima kerak?Bugun, 09:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi