Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdi
Angliya terma jamoasining JCH–2026 yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lishi hali ham muhokamalar markazida. Tomas Tuxelning fikricha, hisobni ochganidan keyin jamoani qutqarib qolish uchun oddiy taktik o‘zgarishning o‘zi yetarli bo‘lmasdi.
«Hech qanday sxema bizga yordam bera olmasdi»
Germaniyalik mutaxassis Sky Sports nashriga bergan intervyusida Angliya futbolchilari gol urganidan keyin haddan tashqari passivlashib qolganini ta’kidladi.
«O‘sha paytda menda dunyodagi hech qanday taktik sxema bizga yordam bera olmaydi, degan his paydo bo‘ldi. Chunki biz juda passiv o‘ynadik va jismoniy jihatdan ham yetarlicha kuchli emasdik», — dedi Tuxel.
Uning aytishicha, angliyaliklar o‘z jarima maydoni tomon yorib kirayotgan raqiblarni vaqtida to‘xtata olmagan. To‘p bilan muomaladagi xatolar esa jamoaning bosimdan chiqishini yanada qiyinlashtirgan.
Urilgan goldan keyin o‘yin keskin o‘zgardi
Angliya uchrashuvda hisobni ochgan bo‘lsa-da, shundan keyin tashabbusni asta-sekin Argentinaga topshirib qo‘ydi.
Tuxel hali to‘liq statistikani ko‘rmaganini aytdi, ammo goldan keyin Angliyaning to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi sezilarli darajada pasayganini tan oldi.
«Havodagi to‘plar uchun kurasha olmadik va shu sabab tobora chuqur himoyaga chekindik. Bu rejamizda yo‘q edi, ammo vaziyat shunday kechdi», — dedi murabbiy.
Jamoa raqib maydonida to‘pni ushlab tura olmagani sabab Argentina ketma-ket hujumlar uyushtirish imkoniga ega bo‘ldi.
Argentina himoyadagi bo‘shliqlarni topdi
Tuxel Argentina yarimhimoyachilarining ikkinchi to‘lqindan hujumga qo‘shilishi Angliya uchun katta muammoga aylanganini qayd etdi.
Inglizlar markazdan oldinga yugurib chiqqan futbolchilarni kuzatib bora olmadi. Argentina esa paydo bo‘lgan bo‘sh hududlardan foydalanib, qanotlar va markaz orqali xavfli uzatmalarni amalga oshirdi.
«Raqibning uzatmalari eng yuqori darajada edi. Biz to‘pni qayta nazoratga olishimiz kerak edi. Aks holda pressingdan chiqish va tashabbusni qaytarishning iloji yo‘q edi», — deya tushuntirdi Tuxel.
«Bu bizning futbol DNKmizga singmagan»
Angliya bosh murabbiyi mag‘lubiyatni faqat bir uchrashuvdagi xatolar bilan bog‘lamadi. U to‘p nazoratiga asoslangan o‘yin uslubi Angliya futbolida Ispaniya, Argentina yoki Braziliyadagidek chuqur shakllanmaganini ham aytdi.
«Menimcha, to‘pga egalik qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ehtimol, bu jihat ispanlar, argentinaliklar va braziliyaliklar futbolidagidek bizning futbol DNKmizga singmagan», — dedi mutaxassis.
Uning fikricha, ushbu terma jamoalar to‘pni saqlash orqali o‘yin sur’atini boshqarishni yaxshi biladi. Angliya esa bosim kuchaygan vaziyatda to‘pdan tez ayrilib, himoyaga chekinishga majbur bo‘ldi.
Tuxel muammoni taktikadan kengroq ko‘rmoqda
Angliya Argentinaga qarshi bahsda uzoq vaqt hisobda oldinda bordi. Biroq o‘yin oxiridagi passivlik, to‘p nazoratining yo‘qolishi va himoyada paydo bo‘lgan bo‘shliqlar jamoani final yo‘llanmasidan mahrum qildi.
Tuxelning bayonotidan ko‘rinishicha, u mag‘lubiyat sababini faqat noto‘g‘ri almashtirish yoki tanlangan sxema bilan emas, balki Angliya futbolidagi tizimli xususiyatlar bilan bog‘lamoqda.
Sizningcha, Angliyaning mag‘lubiyatiga taktik xato sabab bo‘ldimi yoki Tuxel aytganidek, muammo futbol uslubidami?
…