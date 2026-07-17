Yurevich Abduqodir Husanovni yulduzga aylantirgan ikki fazilatni aytdi...
Belaruslik mutaxassis Anatoliy Yurevich Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» darajasigacha ko‘tarilishi ortida faqat tezlik va jismoniy kuch turmaganini aytdi. Uning fikricha, o‘zbekistonlik himoyachini tengdoshlaridan ajratib turgan eng muhim ikki fazilat bor.
Husanovdagi ikki asosiy kuch
Yurevich sport5.by nashriga bergan intervyusida Husanovni 16 yoshidan buyon bilishini ta’kidladi. Mutaxassis futbolchining tezligi va atletizmi ko‘zga tashlanishini, biroq uni yuqori darajaga olib chiqqan omillar boshqacha ekanini aytdi.
«Abduqodirda ikki sifat juda yuqori darajada rivojlangan: birinchisi — ichki o‘zak, ya’ni xarakter. Ikkinchisi — uning fantastik o‘rganish qobiliyati», — dedi Yurevich.
Murabbiyning fikricha, futbolchining mavjud iqtidori qaysi chempionatda o‘ynayotganidan ham muhimroq. Ammo tabiiy imkoniyatning o‘zi yetarli emas — uni rivojlantirish uchun kuchli xarakter va yangi bilimlarni qabul qilish qobiliyati zarur.
Belaruslik futbolchilarga nima yetishmaydi?
Yurevich Belarus futbolida ham iqtidorli yoshlar borligini inkor etmadi. Biroq ularning aksariyati yuqori xalqaro darajaga chiqishiga mehnatga munosabat va motivatsiya to‘sqinlik qilayotganini qayd etdi.
Uning ta’kidlashicha, ayrim futbolchilar:
to‘g‘ri mashg‘ulot qilishni bilmaydi;
yakuniy maqsadni aniq belgilamaydi;
muvaffaqiyat uchun yetarlicha harakat qilmaydi;
ish jarayoniga professional emas, havaskorona yondashadi.
Husanov esa murabbiy bergan vazifalarni anglab, ularni to‘liq bajarishga harakat qilgan. Yurevich aynan shu munosabat uning tez rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini aytdi.
«Murabbiy va futbolchi uyg‘unlashsa, natija paydo bo‘ladi»
Mutaxassis har bir futbolchining imkoniyat chegarasi borligini, murabbiyning vazifasi esa undan maksimal natija chiqarish ekanini ta’kidladi.
Yurevichga ko‘ra, murabbiy futbolchiga aniq ish va rivojlanish yo‘lini taklif qilishi kerak. Futbolchi esa bu vazifalarni ongli ravishda, to‘liq va intizom bilan bajarishi lozim.
«Mana shu ikki narsa uyg‘unlashganda haqiqiy futbolchi paydo bo‘ladi», — dedi u.
Husanovning misolida murabbiy talabi va futbolchining ishga munosabati bir nuqtada birlashgan. Natijada Belarusda deyarli tanilmagan yosh himoyachi bir necha yil ichida jahonning eng kuchli klublaridan birigacha yetib bordi.
Katta futbol sari yo‘l Minskdan boshlangan
Abduqodir Husanov «Bunyodkor» akademiyasida tarbiyalangan, ammo klubning asosiy jamoasida rasmiy uchrashuv o‘tkazmagan. U 2022 yilda Belarusning «Energetik-BGU» klubiga yo‘l oldi va Yurevich rahbarligida qariyb uch yil davomida rivojlandi.
Aynan Minskda uning tezligi, yakkakurashlardagi qat’iyati va himoyadagi harakatlari Yevropa klublari e’tiboriga tushdi. Husanovning o‘zi ham keyinchalik Belarusda juda yaxshi futbol maktabidan o‘tganini ta’kidlagan.
2023 yil yozida u Fransiyaning «Lans» klubiga ko‘chib o‘tdi. Fransuz klubi Husanovning tezligi, jismoniy kuchi va yakkakurashlardagi ishonchli harakatlarini alohida qayd etgan.
40 million yevrolik tarixiy transfer
2025 yil yanvarda «Manchester Siti» Husanov bilan 2029 yil yozigacha shartnoma imzoladi. U Angliya Premer-ligasi klubiga o‘tgan birinchi o‘zbekistonlik futbolchi bo‘ldi.
Transfer qiymati rasman oshkor qilinmagan bo‘lsa-da, Reuters kelishuv summasi taxminan 40 million yevro bo‘lganini xabar qilgan. Bu O‘zbekiston futboli tarixidagi rekord transferga aylandi.
Husanovning Transfermarkt portalidagi joriy bozor qiymati 50 million yevro deb ko‘rsatilgan. «Manchester Siti»dagi ilk to‘liq mavsumida u barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuvda ishtirok etdi.
Husanovning muvaffaqiyati ortidagi asosiy saboq
Abduqodir Husanovning yo‘li iqtidorning o‘zi katta futbol uchun yetarli emasligini ko‘rsatadi. Tezlik va jismoniy kuch uning imkoniyatini ochgan bo‘lsa, xarakter, o‘rganish qobiliyati va mashg‘ulotlarga jiddiy munosabat bu imkoniyatni natijaga aylantirdi.
Yurevichning so‘zlariga ko‘ra, Husanovni boshqalardan ajratgan jihat ham aynan shu: u murabbiy talabini eshitish bilan cheklanmagan, uni anglab, amalda to‘liq bajargan.
Sizningcha, Abduqodir Husanov kelajakda dunyoning eng kuchli himoyachisiga aylana oladimi?
…