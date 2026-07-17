Yurevich Abduqodir Husanovni yulduzga aylantirgan ikki fazilatni aytdi...

·68·Sport
Yurevich Abduqodir Husanovni yulduzga aylantirgan ikki fazilatni aytdi...

Belaruslik mutaxassis Anatoliy Yurevich Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» darajasigacha ko‘tarilishi ortida faqat tezlik va jismoniy kuch turmaganini aytdi. Uning fikricha, o‘zbekistonlik himoyachini tengdoshlaridan ajratib turgan eng muhim ikki fazilat bor.

Husanovdagi ikki asosiy kuch

Yurevich sport5.by nashriga bergan intervyusida Husanovni 16 yoshidan buyon bilishini ta’kidladi. Mutaxassis futbolchining tezligi va atletizmi ko‘zga tashlanishini, biroq uni yuqori darajaga olib chiqqan omillar boshqacha ekanini aytdi.

«Abduqodirda ikki sifat juda yuqori darajada rivojlangan: birinchisi — ichki o‘zak, ya’ni xarakter. Ikkinchisi — uning fantastik o‘rganish qobiliyati», — dedi Yurevich.

Murabbiyning fikricha, futbolchining mavjud iqtidori qaysi chempionatda o‘ynayotganidan ham muhimroq. Ammo tabiiy imkoniyatning o‘zi yetarli emas — uni rivojlantirish uchun kuchli xarakter va yangi bilimlarni qabul qilish qobiliyati zarur.

Belaruslik futbolchilarga nima yetishmaydi?

Yurevich Belarus futbolida ham iqtidorli yoshlar borligini inkor etmadi. Biroq ularning aksariyati yuqori xalqaro darajaga chiqishiga mehnatga munosabat va motivatsiya to‘sqinlik qilayotganini qayd etdi.

Uning ta’kidlashicha, ayrim futbolchilar:

  • to‘g‘ri mashg‘ulot qilishni bilmaydi;

  • yakuniy maqsadni aniq belgilamaydi;

  • muvaffaqiyat uchun yetarlicha harakat qilmaydi;

  • ish jarayoniga professional emas, havaskorona yondashadi.

Husanov esa murabbiy bergan vazifalarni anglab, ularni to‘liq bajarishga harakat qilgan. Yurevich aynan shu munosabat uning tez rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini aytdi.

«Murabbiy va futbolchi uyg‘unlashsa, natija paydo bo‘ladi»

Mutaxassis har bir futbolchining imkoniyat chegarasi borligini, murabbiyning vazifasi esa undan maksimal natija chiqarish ekanini ta’kidladi.

Yurevichga ko‘ra, murabbiy futbolchiga aniq ish va rivojlanish yo‘lini taklif qilishi kerak. Futbolchi esa bu vazifalarni ongli ravishda, to‘liq va intizom bilan bajarishi lozim.

«Mana shu ikki narsa uyg‘unlashganda haqiqiy futbolchi paydo bo‘ladi», — dedi u.

Husanovning misolida murabbiy talabi va futbolchining ishga munosabati bir nuqtada birlashgan. Natijada Belarusda deyarli tanilmagan yosh himoyachi bir necha yil ichida jahonning eng kuchli klublaridan birigacha yetib bordi.

Katta futbol sari yo‘l Minskdan boshlangan

Abduqodir Husanov «Bunyodkor» akademiyasida tarbiyalangan, ammo klubning asosiy jamoasida rasmiy uchrashuv o‘tkazmagan. U 2022 yilda Belarusning «Energetik-BGU» klubiga yo‘l oldi va Yurevich rahbarligida qariyb uch yil davomida rivojlandi.

Aynan Minskda uning tezligi, yakkakurashlardagi qat’iyati va himoyadagi harakatlari Yevropa klublari e’tiboriga tushdi. Husanovning o‘zi ham keyinchalik Belarusda juda yaxshi futbol maktabidan o‘tganini ta’kidlagan.

2023 yil yozida u Fransiyaning «Lans» klubiga ko‘chib o‘tdi. Fransuz klubi Husanovning tezligi, jismoniy kuchi va yakkakurashlardagi ishonchli harakatlarini alohida qayd etgan.

40 million yevrolik tarixiy transfer

2025 yil yanvarda «Manchester Siti» Husanov bilan 2029 yil yozigacha shartnoma imzoladi. U Angliya Premer-ligasi klubiga o‘tgan birinchi o‘zbekistonlik futbolchi bo‘ldi.

Transfer qiymati rasman oshkor qilinmagan bo‘lsa-da, Reuters kelishuv summasi taxminan 40 million yevro bo‘lganini xabar qilgan. Bu O‘zbekiston futboli tarixidagi rekord transferga aylandi.

Husanovning Transfermarkt portalidagi joriy bozor qiymati 50 million yevro deb ko‘rsatilgan. «Manchester Siti»dagi ilk to‘liq mavsumida u barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuvda ishtirok etdi.

Husanovning muvaffaqiyati ortidagi asosiy saboq

Abduqodir Husanovning yo‘li iqtidorning o‘zi katta futbol uchun yetarli emasligini ko‘rsatadi. Tezlik va jismoniy kuch uning imkoniyatini ochgan bo‘lsa, xarakter, o‘rganish qobiliyati va mashg‘ulotlarga jiddiy munosabat bu imkoniyatni natijaga aylantirdi.

Yurevichning so‘zlariga ko‘ra, Husanovni boshqalardan ajratgan jihat ham aynan shu: u murabbiy talabini eshitish bilan cheklanmagan, uni anglab, amalda to‘liq bajargan.

Sizningcha, Abduqodir Husanov kelajakda dunyoning eng kuchli himoyachisiga aylana oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borJCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borBugun, 10:36Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi