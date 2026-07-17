Gvardiola final kalitini aytdi: Ispaniyaga nima kerak?

·69·Sport
Gvardiola final kalitini aytdi: Ispaniyaga nima kerak?

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali oldidan Xosep Gvardiola hal qiluvchi bahs taqdirini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan omillarni sanab o‘tdi. Mutaxassisning fikricha, Ispaniya g‘alaba qozonishi uchun jamoaning uch yetakchisi eng yuqori darajasini namoyish etishi kerak.

Gvardiola finalda aniq bir jamoani tanlamadi

«Manchester Siti», «Bavariya» va «Barselona» klublarida ishlagan mutaxassis Jahon chempionatida o‘zi hurmat qiladigan futbolchilar to‘p surayotgan jamoalarni qo‘llab-quvvatlashini aytdi.

«Qaysi jamoa g‘alaba qozonishidan qat’i nazar, men uchun bu quvonchli bo‘ladi. Agar Argentina yutib chiqsa, u yerda men birga ishlagan futbolchilar bor va ular uchun xursand bo‘laman», — dedi Gvardiola.

U Fransiya va Portugaliya safida ham o‘yinini qadrlaydigan futbolchilar borligini ta’kidladi. AS nashriga ko‘ra, Gvardiola mundialda muayyan terma jamoadan ko‘ra, o‘ziga yaqin bo‘lgan futbolchilarning muvaffaqiyatini kuzatib borgan.

Ispaniya uchun hal qiluvchi uchlik aytildi

Gvardiola Ispaniyaning finaldagi imkoniyatini yuqori baholadi. Biroq uning fikricha, jamoa Argentinaga qarshi o‘yinni nazorat qilishi uchun uch futbolchining harakatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

«Agar Rodri markazda Pedri bilan birga o‘yinni to‘liq nazorat qila olsa, Lamin Yamal esa o‘zining eng yaxshi o‘yinini namoyish etsa, Ispaniya o‘yin taqdirini hal qiladigan jamoaga aylanishi mumkin», — dedi u.

Rodri va Pedrining vazifasi to‘pni nazorat qilish, Argentinaning tezkor hujumlarini cheklash hamda Ispaniyaning odatiy o‘yin sur’atini o‘rnatishdan iborat bo‘ladi. Yamal esa qanotdagi individual harakatlari orqali raqib himoyasiga asosiy xavfni tug‘dirishi mumkin.

Markazdagi kurash final taqdirini belgilaydimi?

Ispaniya to‘p nazorati va qisqa uzatmalar orqali raqibga bosim o‘tkazishni yaxshi ko‘radi. Argentina esa raqib xatosidan tez foydalanadigan, himoyadan hujumga keskin o‘ta oladigan jamoa hisoblanadi.

Shu sabab Rodri va Pedri markazda ustunlikni qo‘lga kiritsa, Argentina hujumchilari to‘psiz qolishi mumkin. Aksincha, Lionel Messi va uning jamoadoshlariga bo‘sh hudud berilsa, Ispaniya uchun vaziyat keskinlashadi.

FIFA final oldidan e’lon qilgan tahlilda ham Rodri ishtirokidagi markaziy kurash hal qiluvchi qarama-qarshiliklardan biri sifatida ko‘rsatilgan.

Yamaldan eng yaxshi o‘yin talab etiladi

Gvardiola Lamin Yamalni alohida tilga olgani bejiz emas. Yosh vingerning tezligi, yakkama-yakka vaziyatlardagi harakatlari va kutilmagan qarorlari Argentina himoyasi uchun jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.

Biroq final oldidan Yamal umumiy guruhdan alohida mashg‘ulot o‘tkazgan. Ispaniya futbol federatsiyasi bu ehtiyot chorasi va yuklamani boshqarish bilan bog‘liq ekanini, futbolchining finalda ishtirok etishi xavf ostida emasligini bildirgan.

Hal qiluvchi bahs 19 iyulda

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi New York New Jersey Stadium arenasida bo‘lib o‘tadi.

Argentina amaldagi chempion sifatida ketma-ket ikkinchi marta kubokni qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Ispaniya esa yangi avlod bilan tarixidagi navbatdagi jahon chempionligi sari intiladi.

Gvardiola Ispaniyaga g‘alaba kafolatini bermadi. Ammo u finalning asosiy formulasini aniq ko‘rsatdi: Rodri va Pedri markazni egallashi, Lamin Yamal esa o‘zining eng kuchli o‘yinini namoyish etishi kerak.

Sizningcha, Gvardiola aytgan uchlik Argentinaga qarshi final taqdirini hal qila oladimi?

Pep GuardiolaIspaniyaArgentinaManchester CityBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borJCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borBugun, 10:36Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi