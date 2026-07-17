Gvardiola final kalitini aytdi: Ispaniyaga nima kerak?
Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali oldidan Xosep Gvardiola hal qiluvchi bahs taqdirini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan omillarni sanab o‘tdi. Mutaxassisning fikricha, Ispaniya g‘alaba qozonishi uchun jamoaning uch yetakchisi eng yuqori darajasini namoyish etishi kerak.
Gvardiola finalda aniq bir jamoani tanlamadi
«Manchester Siti», «Bavariya» va «Barselona» klublarida ishlagan mutaxassis Jahon chempionatida o‘zi hurmat qiladigan futbolchilar to‘p surayotgan jamoalarni qo‘llab-quvvatlashini aytdi.
«Qaysi jamoa g‘alaba qozonishidan qat’i nazar, men uchun bu quvonchli bo‘ladi. Agar Argentina yutib chiqsa, u yerda men birga ishlagan futbolchilar bor va ular uchun xursand bo‘laman», — dedi Gvardiola.
U Fransiya va Portugaliya safida ham o‘yinini qadrlaydigan futbolchilar borligini ta’kidladi. AS nashriga ko‘ra, Gvardiola mundialda muayyan terma jamoadan ko‘ra, o‘ziga yaqin bo‘lgan futbolchilarning muvaffaqiyatini kuzatib borgan.
Ispaniya uchun hal qiluvchi uchlik aytildi
Gvardiola Ispaniyaning finaldagi imkoniyatini yuqori baholadi. Biroq uning fikricha, jamoa Argentinaga qarshi o‘yinni nazorat qilishi uchun uch futbolchining harakatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
«Agar Rodri markazda Pedri bilan birga o‘yinni to‘liq nazorat qila olsa, Lamin Yamal esa o‘zining eng yaxshi o‘yinini namoyish etsa, Ispaniya o‘yin taqdirini hal qiladigan jamoaga aylanishi mumkin», — dedi u.
Rodri va Pedrining vazifasi to‘pni nazorat qilish, Argentinaning tezkor hujumlarini cheklash hamda Ispaniyaning odatiy o‘yin sur’atini o‘rnatishdan iborat bo‘ladi. Yamal esa qanotdagi individual harakatlari orqali raqib himoyasiga asosiy xavfni tug‘dirishi mumkin.
Markazdagi kurash final taqdirini belgilaydimi?
Ispaniya to‘p nazorati va qisqa uzatmalar orqali raqibga bosim o‘tkazishni yaxshi ko‘radi. Argentina esa raqib xatosidan tez foydalanadigan, himoyadan hujumga keskin o‘ta oladigan jamoa hisoblanadi.
Shu sabab Rodri va Pedri markazda ustunlikni qo‘lga kiritsa, Argentina hujumchilari to‘psiz qolishi mumkin. Aksincha, Lionel Messi va uning jamoadoshlariga bo‘sh hudud berilsa, Ispaniya uchun vaziyat keskinlashadi.
FIFA final oldidan e’lon qilgan tahlilda ham Rodri ishtirokidagi markaziy kurash hal qiluvchi qarama-qarshiliklardan biri sifatida ko‘rsatilgan.
Yamaldan eng yaxshi o‘yin talab etiladi
Gvardiola Lamin Yamalni alohida tilga olgani bejiz emas. Yosh vingerning tezligi, yakkama-yakka vaziyatlardagi harakatlari va kutilmagan qarorlari Argentina himoyasi uchun jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.
Biroq final oldidan Yamal umumiy guruhdan alohida mashg‘ulot o‘tkazgan. Ispaniya futbol federatsiyasi bu ehtiyot chorasi va yuklamani boshqarish bilan bog‘liq ekanini, futbolchining finalda ishtirok etishi xavf ostida emasligini bildirgan.
Hal qiluvchi bahs 19 iyulda
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi New York New Jersey Stadium arenasida bo‘lib o‘tadi.
Argentina amaldagi chempion sifatida ketma-ket ikkinchi marta kubokni qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Ispaniya esa yangi avlod bilan tarixidagi navbatdagi jahon chempionligi sari intiladi.
Gvardiola Ispaniyaga g‘alaba kafolatini bermadi. Ammo u finalning asosiy formulasini aniq ko‘rsatdi: Rodri va Pedri markazni egallashi, Lamin Yamal esa o‘zining eng kuchli o‘yinini namoyish etishi kerak.
Sizningcha, Gvardiola aytgan uchlik Argentinaga qarshi final taqdirini hal qila oladimi?
…