O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya o‘rtoqlik uchrashuvida g‘alaba qozondi
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan JCH–2026 starti yaqinlashgani sari guruh bosqichidagi raqiblarimizning tayyorgarlik jarayoni o‘zbek futboli ishqibozlarining diqqat markazida bo‘lib turibdi. Xususan, milliy terma jamoamiz bilan bir kvartetdan joy olgan Janubiy Amerikaning mashhur vakili — Kolumbiya terma jamoasi o‘z uyida Shimoliy Amerikaning noqulay vakillaridan biri bo‘lmish Kosta-Rika terma jamoasini qabul qildi.
Bogota shahridagi muhtasham «Estadio Nemesio Kamacho» stadionida kechgan qiziqarli va shiddatli bahsda mezbonlar 3:1 hisobida ishonchli zafar quchishdi. Kolumbiyaliklar tarkibida Sanches, Dias va Suares raqib darvozasini aniq nishonga olgan bo‘lsa, mehmonlarning tasalli beruvchi yagona goliga Soto mualliflik qildi.
Quyida mazkur nazorat o‘yinining batafsil bayonnomasi va jamoalar tarkibi bilan tanishishingiz mumkin:
O‘rtoqlik uchrashuvi
Kolumbiya — Kosta-Rika 3:1
6 iyun. Bogota. «Estadio Nemesio Kamacho» stadioni.
Gollar: Sanches 17, Dias 23, Suares 81 — Soto 33.
Kolumbiya tarkibi: Vargas, Arias, Sanches, Ditta, Moxika, Rios, Puerta, Gomes, Karraskal, Dias, Ernandes.
Bo‘lajak rejalar: Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Kolumbiya terma jamoasi mundial oldidan o‘zining navbatdagi nazorat bahsini Osiyoning kuchli vakillaridan biri — Iordaniya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Mazkur uchrashuv 8 iyun kuniga rejalashtirilgan bo‘lib, u kolumbiyaliklar uchun vakillarimizga qarshi o‘yin oldidan o‘ziga xos repetitsiya vazifasini o‘tab berishi kutilmoqda.
Shundan so‘ng, kolumbiyaliklar 18 iyun kuni tongda aynan bizning O‘zbekiston milliy terma jamoamizga qarshi hayajonli uchrashuv bilan jahon chempionatidagi rasmiy yurishini boshlaydi. Bo‘lajak tarixiy musobaqada Fabio Kannavaro shogirdlariga kuchli raqiblar bilan bahsda ulkan zafarlar tilab qolamiz!
…