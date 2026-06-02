O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya o‘rtoqlik uchrashuvida g‘alaba qozondi

·560·Sport
O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya o‘rtoqlik uchrashuvida g‘alaba qozondi

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan JCH–2026 starti yaqinlashgani sari guruh bosqichidagi raqiblarimizning tayyorgarlik jarayoni o‘zbek futboli ishqibozlarining diqqat markazida bo‘lib turibdi. Xususan, milliy terma jamoamiz bilan bir kvartetdan joy olgan Janubiy Amerikaning mashhur vakili — Kolumbiya terma jamoasi o‘z uyida Shimoliy Amerikaning noqulay vakillaridan biri bo‘lmish Kosta-Rika terma jamoasini qabul qildi.

Bogota shahridagi muhtasham «Estadio Nemesio Kamacho» stadionida kechgan qiziqarli va shiddatli bahsda mezbonlar 3:1 hisobida ishonchli zafar quchishdi. Kolumbiyaliklar tarkibida Sanches, Dias va Suares raqib darvozasini aniq nishonga olgan bo‘lsa, mehmonlarning tasalli beruvchi yagona goliga Soto mualliflik qildi.

Quyida mazkur nazorat o‘yinining batafsil bayonnomasi va jamoalar tarkibi bilan tanishishingiz mumkin:

O‘rtoqlik uchrashuvi

Kolumbiya — Kosta-Rika 3:1

  • 6 iyun. Bogota. «Estadio Nemesio Kamacho» stadioni.

  • Gollar: Sanches 17, Dias 23, Suares 81 — Soto 33.

  • Kolumbiya tarkibi: Vargas, Arias, Sanches, Ditta, Moxika, Rios, Puerta, Gomes, Karraskal, Dias, Ernandes.

Bo‘lajak rejalar: Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Kolumbiya terma jamoasi mundial oldidan o‘zining navbatdagi nazorat bahsini Osiyoning kuchli vakillaridan biri — Iordaniya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Mazkur uchrashuv 8 iyun kuniga rejalashtirilgan bo‘lib, u kolumbiyaliklar uchun vakillarimizga qarshi o‘yin oldidan o‘ziga xos repetitsiya vazifasini o‘tab berishi kutilmoqda.

Shundan so‘ng, kolumbiyaliklar 18 iyun kuni tongda aynan bizning O‘zbekiston milliy terma jamoamizga qarshi hayajonli uchrashuv bilan jahon chempionatidagi rasmiy yurishini boshlaydi. Bo‘lajak tarixiy musobaqada Fabio Kannavaro shogirdlariga kuchli raqiblar bilan bahsda ulkan zafarlar tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi