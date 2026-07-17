Toshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildi

·19·Jamiyat
Toshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildi

Toshkentda “Xavfsiz va sog‘lom yurt” tezkor tadbirlari davomida giyohvand moddalar savdosi bilan bog‘liq bir nechta holat fosh etildi. SGB va GUVD xodimlari poytaxtda jami 3,2 kg dan ortiq narkotik moddalar muomalasiga chek qo‘ydi.

Bektemir tumanida ikki nafar muqaddam sudlangan fuqaro ushlangan. Ular 1998 yilda tug‘ilgan. Tekshiruv vaqtida Gentra avtomobili va ijaraga olingan xonadondan 1,2 kg geroin, 100 gramm mefedron, shuningdek, elektron tarozi va qadoqlash uchun mo‘ljallangan materiallar topilgan.

Shayxontohur va Olmazor tumanlarida esa jinoiy tarmoqning yana uch nafar ishtirokchisi qo‘lga olingan. Ular 1980–1985 yillarda tug‘ilgani ma’lum qilindi. Tintuvlar davomida turar joylar va avtomobillardan 1,8 kg dan ortiq gashish hamda 46 gramm opiy olingan.

Ma’lumotga ko‘ra, ushlanganlarning barchasi avval ham shunga o‘xshash jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan.

Holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.

ToshkentSGBGUVDGeroinMefedronGashish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent kesishmasida og‘ir YTH qayd etildiDo‘rmon yo‘li va G‘azalkent kesishmasida og‘ir YTH qayd etildiBugun, 09:44Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasKecha, 20:55Andijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:53Avtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladiAvtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladiKecha, 20:2413 yoshli qiz ona bo‘ldi: holat yuzasidan tergov boshlandi13 yoshli qiz ona bo‘ldi: holat yuzasidan tergov boshlandiKecha, 20:21«Turon» bekatida shift qismi quladi: ikki kishi jarohatlandi«Turon» bekatida shift qismi quladi: ikki kishi jarohatlandiKecha, 19:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda