Kanadadagi mag‘lubiyat: Xalqaor nashr terma jamoamiz o‘yinini tahlil qildi
Tarixiy Jahon chempionati starti arafasida turgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi Shimoliy Amerika qit’asida o‘z kuchini sinab ko‘rmoqda. Fabio Kannavaro shogirdlari mundialga ko‘riladigan tayyorgarlik rejasi asosida musobaqa mezbonlaridan biri — Kanada terma jamoasiga qarshi Edmonton shahrida nazorat bahsini o‘tkazdi. Qiziqarli va shiddatli kechgan uchrashuvda vakillarimiz maydon egalariga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berishdi.
Ayni paytda nufuzli sport nashrlari bo‘lajak mundial ishtirokchilarining jismoniy va taktik holatini sinchiklab o‘rganmoqda. Xususan, mashhur The World Inform nashri Edmontondagi bahsda o‘z imkoniyatlari darajasida to‘p sura olmagan va tanqidlar nishoniga aylangan o‘zbekistonlik futbolchilar ro‘yxatini e’lon qildi.
FIFA reytingida oradagi farq katta (Kanada 30-o‘rinda, O‘zbekiston esa 50-pog‘onada) bo‘lgani bois, okean orti futbolchilari o‘yin davomida katta ustunlikka ega bo‘lishdi va haqli g‘alabani qo‘lga kiritishdi. Mezbonlar ikkala golni ham ikkinchi bo‘limda kiritishgan bo‘lsa, hamyurtlarimiz ularga javob qaytarishga yo‘l topa olishmadi.
Nashr tomonidan eng past ball bilan baholangan futbolchilarimizning o‘yini quyidagicha tahlil qilindi:
Abduvohid Ne’matov – 3,0
Garchi Kanada vakillari yakkama-yakka kurashlarda va aldamchi harakatlarda yaqqol ustunlik qilgan bo‘lishsa-da, darvozamiz tomon yo‘llangan aniq zarbalar soni u qadar ko‘p bo‘lgani yo‘q. Ne’matov ikki bor muqarrar goldan jamoani qutqarib qoldi, biroq o‘z darvozasidan shuncha to‘p olib chiqishga ham majbur bo‘ldi.
Ayniqsa, birinchi gol urilgan vaziyatda posbonimiz yaqin burchakni yopishi lozim edi, ammo kuchli zarbadan so‘ng to‘p unga tegib, rikoshet (yo‘nalishini o‘zgartirish) holatida to‘rga borib tushdi. Ikkinchi gol esa uzoq burchakka aniq joylandi. Bundan tashqari, raqibning ofsayd (o‘yindan tashqari holat) tufayli hisobga olinmagan goli ham aynan yaqin burchakka yo‘naltirilgan bo‘lib, Abduvohid hujum vaqtida qoida buzilganini sezmay qolgandi.
Odiljon Hamrobekov va Otabek Shukurov – 3,0
Terma jamoamizning eng ishonchli nuqtasi hisoblangan yarim himoya markazi bu safar kutilgan darajada o‘ynay olmadi. Tayanch zonasida raqib uchun juda ko‘p bo‘sh maydonlar taqdim etildi, bu esa himoyachilarimizga tushadigan bosim va yuklamani ikki hissa oshirib yubordi.
Raqamlarga murojaat qilsak, Hamrobekov maydondagi 10 ta yakkakurashning 8 tasida raqibga imkoniyatni boy berdi. Shuningdek, u uch marta qoida buzdi va uch bor aldab o‘tildi. Shukurov esa 11 ta duelning naqd 9 tasida mag‘lub bo‘ldi — u ikki bor qo‘pollik ishlatgan bo‘lsa, raqiblar uni to‘rt marta dribling evaziga ortda qoldirib ketishdi.
Eldor Shomurodov – 3,0
Kanadaning umumiy ustunligiga qaramay, hamyurtlarimiz birinchi bo‘limning o‘zidayoq hisobni ochish uchun bir nechta qulay imkoniyatlarni yuzaga keltirishgandi. Bunday vaziyatlarda asosiy mas’uliyat jamoa to‘purari Eldor Shomurodov zimmasiga tushishi lozim edi.
Tajribali hujumchimiz raqib posboni Maksim Krepo bilan ikki bor mutlaqo yakkama-yakka vaziyatga chiqib bordi:
Birinchi vaziyatda: Eldor noqulay holatda noaniq zarba yo‘lladi va to‘p darvoza ustunining chap tomonidan o‘tib ketdi.
Ikkinchi vaziyatda: U darvozaning o‘ng burchagini nishonga oldi, biroq kanadaliklar kiperi mahorat ko‘rsatib, to‘pni qaytardi.
Shomurodov birinchi taymda standart vaziyatdan uzatilgan to‘pni bosh bilan to‘sin ostiga yo‘naltirgandi, ammo bu yerda ham raqib posboni to‘pni chiqarib yubordi va baribir hakamlar ofsayd qayd etishdi. Hujumchimiz maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda deyarli ko‘zga tashlanmadi.
Oldinda sinovli bahs: Mag‘lubiyat — bu fojia emas, balki xatolar ustida ishlash uchun ajoyib imkoniyatdir. Endi Fabio Kannavaro boshchiligidagi milliy terma jamoamiz navbatdagi jiddiy nazorat uchrashuvini dunyo futboli grandlaridan biri — Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Vakillarimizga bo‘lajak bahsda omad tilab qolamiz!
…