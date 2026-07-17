Jon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdi
Angliya milliy jamoasining sobiq sardori Jon Terri 2026 yilgi Jahon chempionati yarimfinalidan keyin Lionel Messi haqida keskin fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, 39 yoshli argentinalik yulduzga qarshi odatiy himoya usullari deyarli ish bermaydi.
Argentina Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, finalga yo‘l oldi. Messi esa hal qiluvchi uchrashuvda ikkita golli uzatmani amalga oshirdi.
«U hali ham eng yuqori saviyada o‘ynayapti»
Jon Terri Messining yoshiga qaramay, jahon futbolidagi eng yuqori darajani saqlab qolayotganini alohida ta’kidladi.
«39 yoshli bu insonning o‘yinini kuzatish hayratlanarli edi. U — tarixdagi eng buyuk futbolchi va hali ham eng yuqori saviyada to‘p tepmoqda», — deb yozdi Terri ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.
Sobiq himoyachi Argentina terma jamoasi yarimfinalda ko‘p jihatdan ajoyib o‘yin namoyish etganini ham qayd etdi.
Messini qanday to‘xtatish mumkin?
Terriga faoliyati davomida va undan keyin Messiga qarshi qanday o‘ynash kerakligi haqida ko‘p savol berilgan.
Uning bu savolga javobi qisqa va keskin bo‘ldi:
«Mendan ko‘pincha: “Messini qanday to‘xtatish mumkin?” deb so‘rashadi. Javob oddiy — hech qanday».
Angliyaning sobiq sardoriga ko‘ra, Messi bilan jismoniy kurashga kirishish ham himoyachilar uchun yechim emas.
Jismoniy bosim ham unga yordam beradi
Jon Terri Messini faqat texnikasi yoki tezligi bilan emas, jismoniy jihatdan ham juda kuchli futbolchi deb atadi.
«U bilan jismonan kurashish, aksincha, uning foydasiga ishlaydi. U juda kuchli, kurashishni yaxshi ko‘radi va unda barcha sifatlar mujassam», — dedi u.
39 yoshida ham Jahon chempionati yarimfinalida ikkita golli uzatma bergan Messi yana bir bor katta o‘yinlarda hal qiluvchi futbolchi bo‘lib qolayotganini ko‘rsatdi.
Argentina finalda Ispaniyaga qarshi o‘ynaydi
2026 yilgi Jahon chempionati finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahrida bo‘lib o‘tadi.
Hal qiluvchi bahsda amaldagi jahon chempionlari Argentina milliy jamoasi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.
Endi asosiy savol bitta: Messi 39 yoshida Argentinani yana bir bor jahon chempionligiga olib chiqa oladimi?
…