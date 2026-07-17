Jon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdi

·42·Sport
Jon Terri Messini to‘xtatishning iloji yo‘qligini aytdi

Angliya milliy jamoasining sobiq sardori Jon Terri 2026 yilgi Jahon chempionati yarimfinalidan keyin Lionel Messi haqida keskin fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, 39 yoshli argentinalik yulduzga qarshi odatiy himoya usullari deyarli ish bermaydi.

Argentina Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, finalga yo‘l oldi. Messi esa hal qiluvchi uchrashuvda ikkita golli uzatmani amalga oshirdi.

«U hali ham eng yuqori saviyada o‘ynayapti»

Jon Terri Messining yoshiga qaramay, jahon futbolidagi eng yuqori darajani saqlab qolayotganini alohida ta’kidladi.

«39 yoshli bu insonning o‘yinini kuzatish hayratlanarli edi. U — tarixdagi eng buyuk futbolchi va hali ham eng yuqori saviyada to‘p tepmoqda», — deb yozdi Terri ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.

Sobiq himoyachi Argentina terma jamoasi yarimfinalda ko‘p jihatdan ajoyib o‘yin namoyish etganini ham qayd etdi.

Messini qanday to‘xtatish mumkin?

Terriga faoliyati davomida va undan keyin Messiga qarshi qanday o‘ynash kerakligi haqida ko‘p savol berilgan.

Uning bu savolga javobi qisqa va keskin bo‘ldi:

«Mendan ko‘pincha: “Messini qanday to‘xtatish mumkin?” deb so‘rashadi. Javob oddiy — hech qanday».

Angliyaning sobiq sardoriga ko‘ra, Messi bilan jismoniy kurashga kirishish ham himoyachilar uchun yechim emas.

Jismoniy bosim ham unga yordam beradi

Jon Terri Messini faqat texnikasi yoki tezligi bilan emas, jismoniy jihatdan ham juda kuchli futbolchi deb atadi.

«U bilan jismonan kurashish, aksincha, uning foydasiga ishlaydi. U juda kuchli, kurashishni yaxshi ko‘radi va unda barcha sifatlar mujassam», — dedi u.

39 yoshida ham Jahon chempionati yarimfinalida ikkita golli uzatma bergan Messi yana bir bor katta o‘yinlarda hal qiluvchi futbolchi bo‘lib qolayotganini ko‘rsatdi.

Argentina finalda Ispaniyaga qarshi o‘ynaydi

2026 yilgi Jahon chempionati finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahrida bo‘lib o‘tadi.

Hal qiluvchi bahsda amaldagi jahon chempionlari Argentina milliy jamoasi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.

Endi asosiy savol bitta: Messi 39 yoshida Argentinani yana bir bor jahon chempionligiga olib chiqa oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiSherki mag‘lubiyatdan so‘ng Fransiya muxlislariga va’da berdiBugun, 16:31JCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiJCH tarixida ilk bor: chempionlarga noyob uzuklar beriladiBugun, 16:24Lamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashLamine Yamal va Lionel Messi: Jahon chempionati finali va Oltin toʻp uchun kurashBugun, 16:18Inter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiInter tarkibni kuchaytirish uchun Tottenxem himoyachisini nishonga oldiBugun, 16:18Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Final oldidan Yamal jarohat oldi: Ispaniya xavotirdami?Bugun, 16:05O‘zbekiston dzyudochilari Osiyo chempionatini 12 medal bilan boshladiO‘zbekiston dzyudochilari Osiyo chempionatini 12 medal bilan boshladiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi