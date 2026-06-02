Turkiya terma jamoasi Jahon chempionati uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi

·220·Sport
Turkiya terma jamoasi Jahon chempionati uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi

Jahon futbolining eng shiddatli va jozibador vakillaridan biri hisoblangan Turkiya milliy terma jamoasi ham okean ortida start oladigan JCH-2026 musobaqasi uchun o‘z tayyorgarligini yakuniy pallasiga olib kirdi. Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu uzoq kutilgan futbol bayramida Turkiya sharafini himoya qiladigan eng kuchli 26 nafar futbolchidan iborat rasmiy qaydnoma keng ommaga taqdim etildi.

Jamoa bosh murabbiyi tarkibga ham ichki chempionatda porlayotgan, ham Yevropaning yetakchi grand klublarida to‘p surayotgan eng mahoratli yulduzlarni jalb etgan. Quyida Turkiyaning mundialdagi tarixiy yurishida maydonga tushadigan asl tarkibi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin.

Turkiya milliy terma jamoasining rasmiy qaydnomasi:

Darvozabonlar:

  • Altay Bayindir («Manchester Yunayted», Angliya)

  • Mert Gyunok («Fenerbahche»)

  • Ugurjon Chaqir («Galatasaroy»)

Himoyachilar:

  • Abdulkerim Bardakji («Galatasaroy»)

  • Chaglar Soyunjyu («Fenerbahche»)

  • Evren Elmali («Galatasaroy»)

  • Ferdi Kadioglu («Brayton», Angliya)

  • Merih Demiral («Al Ahli», Saudiya Arabistoni)

  • Mert Myuldur («Fenerbahche»)

  • Ozan Kabak («Hoffenhaym», Germaniya)

  • Samet Akaydin («Rizespor»)

  • Zeki Chellik («Roma», Italiya)

Yarimhimoyachilar:

  • Hakan Chalxono‘g‘li («Inter», Italiya)

  • Ismoil Yuksak («Fenerbahche»)

  • Kaan Ayhan («Galatasaroy»)

  • Orkun Kyokchu («Beshiktosh»)

  • Salih O‘zjan («Borussiya» Dortmund, Germaniya)

Hujumchilar:

  • Arda Guler («Real Madrid», Ispaniya)

  • Barish Yilmaz («Galatasaroy»)

  • Jan Uzun («Ayntraxt», Germaniya)

  • Deniz Gyul («Portu», Portugaliya)

  • Irfan Kahveji («Kasimpasha»)

  • Kenan Yildiz («Yuventus», Italiya)

  • Kerem Akturkoglu («Fenerbahche»)

  • Oguz Aydin («Fenerbahche»)

  • Yunus Akgun («Galatasaroy»)

Turklarning guruhdagi raqiblari kimlar?

Kichik eslatma o‘rnida aytib o‘tish joizki, Turkiya milliy terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichida muxlislarga haqiqiy shou taqdim eta oladigan juda qiziqarli kvartetdan joy olgan.

Qur’a natijalariga ko‘ra, turk futbolchilari pley-off yo‘llanmasi uchun kechadigan bahslarda musobaqa mezbonlaridan biri — xavfli AQSH, Janubiy Amerikaning shiddatli Paragvay hamda qit’adoshimiz hisoblangan matonatli Avstraliya milliy terma jamoalari bilan kuch sinashishadi.

Mazkur guruhdan keyingi raundga yo‘l olish uchun kechadigan kurashlar o‘ta murosasiz o‘tishi shubhasiz. O‘ziga xos jozibador va hujumkor futbol namoyish etadigan Turkiya jamoasiga bo‘lajak Jahon chempionatida chiroyli zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi