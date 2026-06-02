Turkiya terma jamoasi Jahon chempionati uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi
Jahon futbolining eng shiddatli va jozibador vakillaridan biri hisoblangan Turkiya milliy terma jamoasi ham okean ortida start oladigan JCH-2026 musobaqasi uchun o‘z tayyorgarligini yakuniy pallasiga olib kirdi. Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu uzoq kutilgan futbol bayramida Turkiya sharafini himoya qiladigan eng kuchli 26 nafar futbolchidan iborat rasmiy qaydnoma keng ommaga taqdim etildi.
Jamoa bosh murabbiyi tarkibga ham ichki chempionatda porlayotgan, ham Yevropaning yetakchi grand klublarida to‘p surayotgan eng mahoratli yulduzlarni jalb etgan. Quyida Turkiyaning mundialdagi tarixiy yurishida maydonga tushadigan asl tarkibi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin.
Turkiya milliy terma jamoasining rasmiy qaydnomasi:
Darvozabonlar:
Altay Bayindir («Manchester Yunayted», Angliya)
Mert Gyunok («Fenerbahche»)
Ugurjon Chaqir («Galatasaroy»)
Himoyachilar:
Abdulkerim Bardakji («Galatasaroy»)
Chaglar Soyunjyu («Fenerbahche»)
Evren Elmali («Galatasaroy»)
Ferdi Kadioglu («Brayton», Angliya)
Merih Demiral («Al Ahli», Saudiya Arabistoni)
Mert Myuldur («Fenerbahche»)
Ozan Kabak («Hoffenhaym», Germaniya)
Samet Akaydin («Rizespor»)
Zeki Chellik («Roma», Italiya)
Yarimhimoyachilar:
Hakan Chalxono‘g‘li («Inter», Italiya)
Ismoil Yuksak («Fenerbahche»)
Kaan Ayhan («Galatasaroy»)
Orkun Kyokchu («Beshiktosh»)
Salih O‘zjan («Borussiya» Dortmund, Germaniya)
Hujumchilar:
Arda Guler («Real Madrid», Ispaniya)
Barish Yilmaz («Galatasaroy»)
Jan Uzun («Ayntraxt», Germaniya)
Deniz Gyul («Portu», Portugaliya)
Irfan Kahveji («Kasimpasha»)
Kenan Yildiz («Yuventus», Italiya)
Kerem Akturkoglu («Fenerbahche»)
Oguz Aydin («Fenerbahche»)
Yunus Akgun («Galatasaroy»)
Turklarning guruhdagi raqiblari kimlar?
Kichik eslatma o‘rnida aytib o‘tish joizki, Turkiya milliy terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichida muxlislarga haqiqiy shou taqdim eta oladigan juda qiziqarli kvartetdan joy olgan.
Qur’a natijalariga ko‘ra, turk futbolchilari pley-off yo‘llanmasi uchun kechadigan bahslarda musobaqa mezbonlaridan biri — xavfli AQSH, Janubiy Amerikaning shiddatli Paragvay hamda qit’adoshimiz hisoblangan matonatli Avstraliya milliy terma jamoalari bilan kuch sinashishadi.
Mazkur guruhdan keyingi raundga yo‘l olish uchun kechadigan kurashlar o‘ta murosasiz o‘tishi shubhasiz. O‘ziga xos jozibador va hujumkor futbol namoyish etadigan Turkiya jamoasiga bo‘lajak Jahon chempionatida chiroyli zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz!
…