Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindi

·0·Texno
Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindi

AQSH Federal qidiruv bürosi (FBI) Steam platformasiga zararli dasturlar bilan boyitilgan soxta videooʻyinlarni joylashtirish orqali foydalanuvchilarning kriptovalyuta hamyonlarini boʻshatib kelgan Florida shtatida yashovchi 21 yoshli Zyaire Wilkinsni hibsga oldi. Ushbu jinoyat sxemasi minglab oʻyinchilarning shaxsiy maʼlumotlari va mablagʻlariga xavf tugʻdirgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Prokuratura maʼlumotlariga koʻra, Wilkins va uning bir guruh sheriklari soʻnggi ikki yil davomida Steam doʻkonida BlockBlasters, Dashverse, Lampy, Lunara va PirateFi kabi nomlar ostida bir nechta oʻyinlarni eʼlon qilishgan. Tashqi koʻrinishidan mutlaqo qonuniy va xavfsiz boʻlib tuyulgan ushbu oʻyinlar oʻrnatilgach, foydalanuvchi kompyuteriga yashirincha virus tushirgan va parollar hamda boshqa muhim maʼlumotlarni oʻgʻirlagan.

8000 dan ortiq jabrlanuvchi va yuz minglab dollar zarar

FBI oʻtkazgan tergov xulosalariga koʻra, ushbu zararli dasturlar orqali jami 8000 ga yaqin foydalanuvchining qurilmasi zararlangan. Jinoyatchilar kamida 80 ta kriptovalyuta hamyoniga kirishga muvaffaq boʻlishgan va umumiy hisobda 220 000 dollardan ortiq mablagʻni oʻzlashtirishgan. ixbt.com nashrining yozishicha, guruh oʻz "mahsulotlarini" Discord, LinkedIn va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol reklama qilib kelgan.

Qizigʻi shundaki, jinoyatchilar oʻyinlarni shunday mahorat bilan yaratishganki, foydalanuvchilar ularni yuklab olib, bemalol oʻynashlari mumkin boʻlgan. Bu esa zararli kodning uzoq vaqt davomida fosh etilmasligini taʼminlagan. Biroq Steam platformasi egasi hisoblangan Valve kompaniyasi shubhali faollikni payqab, oʻtgan yili PirateFi va boshqa bir qancha oʻyinlarni platformadan oʻchirib tashlagan edi.

Jinoyat izidan: UberEats xizmati fosh qildi

Tergovchilar jinoyat izini topishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdi. FBI oʻgʻirlangan kriptovalyutalar aylanib yurgan maxsus hisobni aniqladi va u orqali UberEats kabi xizmatlar uchun sovgʻa kartalari (gift cards) sotib olinganini kuzatdi. Uber kompaniyasiga yuborilgan soʻrovdan soʻng, ushbu kartalar internetda "Sibel.eth" taxallusi bilan tanilgan Wilkinsga tegishli manzillarga taom yetkazib berishda ishlatilgani maʼlum boʻldi.

Wilkinsning uyida oʻtkazilgan tintuv natijasida uning MacBook noutbuki, smartfonlari va raqamli hamyonlari musodara qilindi. Hozirda u va uning sheriklariga nisbatan xakerlik va firibgarlik boʻyicha ayblovlar qoʻyilgan. Ushbu voqea Oʻzbekistondagi geymerlar va kriptovalyuta egalari uchun ham jiddiy ogohlantirish boʻlib xizmat qiladi, chunki Steam kabi yirik platformalarda ham xavfsizlik 100 foiz kafolatlanmagan.

Ekspertlar Steam foydalanuvchilariga shubhali ishlab chiquvchilarning oʻyinlarini yuklab olishda ehtiyot boʻlishni va ikki bosqichli autentifikatsiya tizimlaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda. Shuningdek, kiberxavfsizlik mutaxassislari notanish manbalardan kelgan havolalar orqali oʻyin yuklamaslikni maslahat berishadi.

SteamKriptovalyutaFBIKiberjinoyatXakerlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiLinus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiBugun, 20:53Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiPatreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiBugun, 20:24Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiAmazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiBugun, 20:22Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiTesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi