Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindi
AQSH Federal qidiruv bürosi (FBI) Steam platformasiga zararli dasturlar bilan boyitilgan soxta videooʻyinlarni joylashtirish orqali foydalanuvchilarning kriptovalyuta hamyonlarini boʻshatib kelgan Florida shtatida yashovchi 21 yoshli Zyaire Wilkinsni hibsga oldi. Ushbu jinoyat sxemasi minglab oʻyinchilarning shaxsiy maʼlumotlari va mablagʻlariga xavf tugʻdirgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Prokuratura maʼlumotlariga koʻra, Wilkins va uning bir guruh sheriklari soʻnggi ikki yil davomida Steam doʻkonida BlockBlasters, Dashverse, Lampy, Lunara va PirateFi kabi nomlar ostida bir nechta oʻyinlarni eʼlon qilishgan. Tashqi koʻrinishidan mutlaqo qonuniy va xavfsiz boʻlib tuyulgan ushbu oʻyinlar oʻrnatilgach, foydalanuvchi kompyuteriga yashirincha virus tushirgan va parollar hamda boshqa muhim maʼlumotlarni oʻgʻirlagan.
8000 dan ortiq jabrlanuvchi va yuz minglab dollar zararFBI oʻtkazgan tergov xulosalariga koʻra, ushbu zararli dasturlar orqali jami 8000 ga yaqin foydalanuvchining qurilmasi zararlangan. Jinoyatchilar kamida 80 ta kriptovalyuta hamyoniga kirishga muvaffaq boʻlishgan va umumiy hisobda 220 000 dollardan ortiq mablagʻni oʻzlashtirishgan. ixbt.com nashrining yozishicha, guruh oʻz "mahsulotlarini" Discord, LinkedIn va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol reklama qilib kelgan.
Qizigʻi shundaki, jinoyatchilar oʻyinlarni shunday mahorat bilan yaratishganki, foydalanuvchilar ularni yuklab olib, bemalol oʻynashlari mumkin boʻlgan. Bu esa zararli kodning uzoq vaqt davomida fosh etilmasligini taʼminlagan. Biroq Steam platformasi egasi hisoblangan Valve kompaniyasi shubhali faollikni payqab, oʻtgan yili PirateFi va boshqa bir qancha oʻyinlarni platformadan oʻchirib tashlagan edi.
Jinoyat izidan: UberEats xizmati fosh qildiTergovchilar jinoyat izini topishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdi. FBI oʻgʻirlangan kriptovalyutalar aylanib yurgan maxsus hisobni aniqladi va u orqali UberEats kabi xizmatlar uchun sovgʻa kartalari (gift cards) sotib olinganini kuzatdi. Uber kompaniyasiga yuborilgan soʻrovdan soʻng, ushbu kartalar internetda "Sibel.eth" taxallusi bilan tanilgan Wilkinsga tegishli manzillarga taom yetkazib berishda ishlatilgani maʼlum boʻldi.
Wilkinsning uyida oʻtkazilgan tintuv natijasida uning MacBook noutbuki, smartfonlari va raqamli hamyonlari musodara qilindi. Hozirda u va uning sheriklariga nisbatan xakerlik va firibgarlik boʻyicha ayblovlar qoʻyilgan. Ushbu voqea Oʻzbekistondagi geymerlar va kriptovalyuta egalari uchun ham jiddiy ogohlantirish boʻlib xizmat qiladi, chunki Steam kabi yirik platformalarda ham xavfsizlik 100 foiz kafolatlanmagan.
Ekspertlar Steam foydalanuvchilariga shubhali ishlab chiquvchilarning oʻyinlarini yuklab olishda ehtiyot boʻlishni va ikki bosqichli autentifikatsiya tizimlaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda. Shuningdek, kiberxavfsizlik mutaxassislari notanish manbalardan kelgan havolalar orqali oʻyin yuklamaslikni maslahat berishadi.
…