«Uyda yolg‘iz 2» filmining mashhur aktrisasi hayotdan ko‘z yumdi
Irlandiyalik mashhur aktrisa, tomoshabinlarga «Uyda yolg‘iz 2: Nyu-Yorkda yo‘qolish» filmidagi kaptar boquvchi ayol obrazi orqali yaxshi tanish bo‘lgan Brenda Friker 81 yoshida vafot etdi. Bu haqda uning ko‘p yillik agenti Fil Belfild ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, aktrisa 17 iyul kuni qisqa muddatli xastalikdan so‘ng hayotdan ko‘z yumgan. Uning oilasi va yaqinlari nomidan tarqatilgan rasmiy bayonotda Brenda Frikerning o‘z yaqinlari bag‘rida, sokin muhitda olamdan o‘tgani ma’lum qilingan.
«Bugun ertalab, 2026 yil 17 iyul kuni Brenda qisqa muddatli xastalikdan so‘ng sokingina hayotdan ko‘z yumganini chuqur qayg‘u bilan ma’lum qilamiz. U yaqinlari davrasida bu dunyoni tark etdi», — deyiladi rasmiy bayonotda.
Brenda Friker 1990 yilda rejissyor Jim Sheridan suratga olgan «Mening chap oyog‘im» dramasida falaj bo‘lib qolgan rassom va yozuvchi Kristi Braunning mehribon onasi — missis Braun obrazini yuksak mahorat bilan gavdalantirib, «Oskar» mukofotiga sazovor bo‘lgan edi. Shu orqali u Amerika kinoakademiyasining nufuzli oltin haykalchasini qo‘lga kiritgan tarixdagi ilk irlandiyalik ayol sifatida kino tarixidan joy olgan.
Shuningdek, Brenda Friker qariyb 60 yillik ijodiy faoliyati davomida Irlandiya, Buyuk Britaniya va Gollivudda teatr, kino hamda televideniye sohalarida samarali mehnat qildi. U o‘zining sermahsul faoliyati, betakror ijrolari va yuksak iste’dodi bilan bir necha avlod tomoshabinlari mehrini qozonib, o‘z davrining eng hurmatli va ramziy aktrisalaridan biri sifatida e’tirof etildi.
…