«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi

·36·Sport
«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi

O‘zbekiston Superligasining 12-turi doirasida Toshkent derbisi durang bilan yakunlandi. «Paxtakor» hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, «Lokomotiv» ikkinchi bo‘limda javob golini urdi.

G‘uzorda esa mavsum boshidan beri g‘alaba qozona olmayotgan «Mash’al» nihoyat uch ochkoga ega chiqdi.

«Paxtakor» ustunlikni saqlab qololmadi

«Paxtakor» va «Lokomotiv» o‘rtasidagi poytaxt derbisida hisob 11-daqiqada ochildi.

Rustam Turdimurodov qulay vaziyatdan unumli foydalanib, «sherlar»ni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim mezbonlarning minimal ustunligi bilan yakunlandi.

Tanaffusdan keyin «Lokomotiv» o‘yinni faollashtirdi. 61-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Shodiyor Shodiboyev oradan ikki daqiqa o‘tib muvozanatni tikladi — 1:1.

Qolgan vaqtda jamoalar yana gol ura olmadi va derbida ochkolar bo‘lib olindi.

«Mash’al»ning uzoq kutilgan g‘alabasi

G‘uzorda «Mash’al» «Qo‘qon-1912»ni qabul qildi. Turnir jadvalining quyi qismida borayotgan ikki jamoa o‘rtasidagi bahsda bitta gol natijani hal qildi.

62-daqiqada Ergash Ismoilov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Mash’al»ni hisobda oldinga olib chiqdi.

Ushbu gol yakunda g‘alaba goliga aylandi. Shu tariqa, «gazchilar» joriy mavsumdagi ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi.

«Paxtakor» peshqadamlik uchun ochko yo‘qotdi

Derbidan oldin 27 ochko bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan «Paxtakor» o‘z maydonida muhim ikki ochkoni boy berdi.

«Lokomotiv» esa kuchli raqib maydonida durang qayd etib, ochkolari sonini oshirdi. Jamoa tur oldidan 18 ochko bilan yettinchi pog‘onada edi.

Superliga, 12-tur natijalari

«Paxtakor» — «Lokomotiv» — 1:1

Gollar:

  • Rustam Turdimurodov, 11 — 1:0;

  • Shodiyor Shodiboyev, 63 — 1:1.

«Paxtakor»: Quvvatov, Tahsin, Hamraliyev, Alijonov, Dilshod Saitov, Ibragimov, Erkinov, Turdimurodov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Bozorov.

«Lokomotiv»: Kozlov, Abrayev, Nurulloyev, Abduxoliqov, Shushnyar Mirzayev, Yo‘ldoshev, Muhammadiyev, Zoteyev, Nishich, Reimov.

«Mash’al» — «Qo‘qon-1912» — 1:0

Gol:

  • Ergash Ismoilov, 62 — 1:0.

«Mash’al»: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov, Straxinya Boshnyak, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov, Humoyun Murtozayev, Muhammadali Aliqulov, Ilhomjon Abdig‘aniyev, Toxir To‘xtasinov, Ergash Ismoilov, Sherzod Fayziyev.

«Qo‘qon-1912»: Rahimjon Davronov, Jasurbek Yoqubov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Shohruh Gadoyev, Shahzod Akramov, G‘ulomhaydar Gulyamov, Toma Tabatadze, Andro Giorgadze, Muhammadanas Hasanov.

12-turda «Paxtakor» chempionlik poygasida ochko yo‘qotgan bo‘lsa, «Mash’al» uchun bu uchrashuv mavsumdagi burilish nuqtasiga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Bugun, 22:17Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaTezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaBugun, 22:12Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiBugun, 22:08Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiSuperliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 22:0667 yillik futbolka millionlab dollarga sotildi67 yillik futbolka millionlab dollarga sotildiBugun, 21:55Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi