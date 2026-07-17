«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi
O‘zbekiston Superligasining 12-turi doirasida Toshkent derbisi durang bilan yakunlandi. «Paxtakor» hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, «Lokomotiv» ikkinchi bo‘limda javob golini urdi.
G‘uzorda esa mavsum boshidan beri g‘alaba qozona olmayotgan «Mash’al» nihoyat uch ochkoga ega chiqdi.
«Paxtakor» ustunlikni saqlab qololmadi
«Paxtakor» va «Lokomotiv» o‘rtasidagi poytaxt derbisida hisob 11-daqiqada ochildi.
Rustam Turdimurodov qulay vaziyatdan unumli foydalanib, «sherlar»ni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim mezbonlarning minimal ustunligi bilan yakunlandi.
Tanaffusdan keyin «Lokomotiv» o‘yinni faollashtirdi. 61-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Shodiyor Shodiboyev oradan ikki daqiqa o‘tib muvozanatni tikladi — 1:1.
Qolgan vaqtda jamoalar yana gol ura olmadi va derbida ochkolar bo‘lib olindi.
«Mash’al»ning uzoq kutilgan g‘alabasi
G‘uzorda «Mash’al» «Qo‘qon-1912»ni qabul qildi. Turnir jadvalining quyi qismida borayotgan ikki jamoa o‘rtasidagi bahsda bitta gol natijani hal qildi.
62-daqiqada Ergash Ismoilov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Mash’al»ni hisobda oldinga olib chiqdi.
Ushbu gol yakunda g‘alaba goliga aylandi. Shu tariqa, «gazchilar» joriy mavsumdagi ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi.
«Paxtakor» peshqadamlik uchun ochko yo‘qotdi
Derbidan oldin 27 ochko bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan «Paxtakor» o‘z maydonida muhim ikki ochkoni boy berdi.
«Lokomotiv» esa kuchli raqib maydonida durang qayd etib, ochkolari sonini oshirdi. Jamoa tur oldidan 18 ochko bilan yettinchi pog‘onada edi.
Superliga, 12-tur natijalari
«Paxtakor» — «Lokomotiv» — 1:1
Gollar:
Rustam Turdimurodov, 11 — 1:0;
Shodiyor Shodiboyev, 63 — 1:1.
«Paxtakor»: Quvvatov, Tahsin, Hamraliyev, Alijonov, Dilshod Saitov, Ibragimov, Erkinov, Turdimurodov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Bozorov.
«Lokomotiv»: Kozlov, Abrayev, Nurulloyev, Abduxoliqov, Shushnyar Mirzayev, Yo‘ldoshev, Muhammadiyev, Zoteyev, Nishich, Reimov.
«Mash’al» — «Qo‘qon-1912» — 1:0
Gol:
Ergash Ismoilov, 62 — 1:0.
«Mash’al»: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov, Straxinya Boshnyak, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov, Humoyun Murtozayev, Muhammadali Aliqulov, Ilhomjon Abdig‘aniyev, Toxir To‘xtasinov, Ergash Ismoilov, Sherzod Fayziyev.
«Qo‘qon-1912»: Rahimjon Davronov, Jasurbek Yoqubov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Shohruh Gadoyev, Shahzod Akramov, G‘ulomhaydar Gulyamov, Toma Tabatadze, Andro Giorgadze, Muhammadanas Hasanov.
12-turda «Paxtakor» chempionlik poygasida ochko yo‘qotgan bo‘lsa, «Mash’al» uchun bu uchrashuv mavsumdagi burilish nuqtasiga aylanishi mumkin.
…