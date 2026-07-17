Tarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdi

·70·Dunyo
Tarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdi

Kecha, 16 iyul kuni Xitoyda aralash yakkakurash (MMA) qoidalari asosida dunyo tarixidagi ilk robotlar jangi tashkil etildi. Ilg‘or texnologiyalar va sun’iy intellekt imkoniyatlarini namoyish etgan ushbu bellashuv katta qiziqish uyg‘otdi. Bu haqda MMA Mania nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur musobaqa Xitoyning EngineAI kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) robototexnika turniri doirasida o‘tkazilgan. Bellashuv Shenchjen shahridagi Nanshan madaniyat va sport markazida bo‘lib o‘tdi. Tadbirda mashhur kino yulduzi Donni Yen maxsus mehmon sifatida ishtirok etdi.

Qayd etilishicha, musobaqaning saralash bosqichida dunyoning 10 mamlakatidan 200 dan ortiq jamoa qatnashgan. Onlayn saralash yakunlariga ko‘ra, eng yaxshi natija qayd etgan 32 ta jamoa final bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.

Kumushrang odamsimon robot ommaviy tadbirda mushtlarini tugib turibdi.

Barcha ishtirokchilar asosiy jangchi sifatida EngineAI'ning T800 robotiga tayangan. Biroq har bir jamoa robotini raqobatchilardan ustun qilish maqsadida unga maxsus himoya zirhlari, konstruktiv yechimlar hamda turli muhandislik takomillashtirishlarini qo‘llagan. Bu esa har bir robotning imkoniyatlarini o‘ziga xos tarzda namoyon etishiga xizmat qildi.

Final bosqichida ishtirok etgan jamoalar orasida Kaliforniya universiteti (Berkli), Stenford universiteti, Sinxua universiteti, Chjetszyan universiteti hamda Gonkong universiteti kabi nufuzli ta’lim muassasalari vakillari ham bor edi.

Turnirning umumiy mukofot jamg‘armasi 10 million yuan (taxminan 1,48 million AQSH dollari)ni tashkil qildi. Mutasaddilarning ta’kidlashicha, ushbu musobaqa robototexnika va sun’iy intellekt sohasida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Bugun, 19:13Ugandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazidaUgandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazidaBugun, 19:06Neymar 23 mln dollarlik yaxta sotib oldiNeymar 23 mln dollarlik yaxta sotib oldiBugun, 18:49Ota-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanOta-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanBugun, 18:49Xitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiXitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiBugun, 18:30Iroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiIroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiBugun, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi