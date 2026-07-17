Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?

·29·Sport
Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?

Zinedin Zidan — dunyo futbolidagi eng qiziqarli va takrorlanmas murabbiylardan biri. Uni Pep Gvardiola kabi muayyan bir geometrik uslubga yoki Antonio Konte kabi qat’iy himoya tizimiga bog‘lab bo‘lmaydi. Zidanning bosh muvaffaqiyat siri ikkita ustunga tayanadi: o‘ta yuqori darajadagi taktik pragmatizm (moslashuvchanlik) va kiyinish xonasidagi mukammal psixologik muhit.

Zamin.uz afsonaviy fransuzning Madrid «Real»ida qo‘llagan taktik uslublari va uning Fransiya terma jamoasi yulduzlari, xususan, Kilian Mbappe bilan qanday til topishishi borasidagi tahlilni taqdim etadi.

«Real Madrid»dagi taktik uslub: «Xameleon» effekti

Zidan «Real»da ishlab yurgan kezlarida OAV uni ko‘pincha «taktikasi yo‘q, faqat omadi keladi» deb tanqid qilardi. Ammo ketma-ket uch marta Chempionlar ligasida g‘alaba qozonish faqat omad bilan bo‘lmaydi. Zidan raqibning kuchli va zaif tomonlaridan kelib chiqib, o‘z jamoasini istalgan shaklga sola oladigan murabbiydir.

  • Uslublar xilma-xilligi: «BBS» (Beyl, Benzema, Ronaldu) uchligi porlagan davrda u an’anaviy 4-3-3 taktikasidan foydalangan. Garet Beyl jarohat olgach esa, tizimni bir zumda 4-3-1-2 («romb») ko‘rinishiga o‘tkazib, Iskoga erkin ijodkorlik maqomini bergan. Zarurat tug‘ilganda esa qat’iy himoyaviy 4-4-2 sxemasini ham mukammal ishlata olgan.

  • Qanotlar dominatsiyasi: Zidan Marselo va Dani Karvaxal kabi qanot himoyachilariga hujumda cheksiz erkinlik berardi. Jamoa maydon markazida Kroos va Modrich orqali to‘pni ushlab turar va raqib himoyasi zichlashganda, hujumlar qanotlardan havolatib uzatiladigan to‘plar (krosslar) orqali hal qilinardi.

  • Maydon markazidagi erkinlik: U futbolchilarni qat’iy matematik ramkalarga solib qo‘ymaydi. Ayniqsa, yarim himoya va hujum vakillariga raqib jarima maydonchasi atrofida o‘z iqtidorlarini to‘liq namoyish etishlari uchun ijodiy erkinlik taqdim etadi.

Yulduzlar bilan til topishish san’ati: Aura va cheksiz hurmat

Fransiya terma jamoasi tarixan ichki kelishmovchiliklar, katta egolar jangi va kiyinish xonasidagi mojarolar bilan mashhur (1998, 2010 va hatto 2021 yilgi Yevropa chempionatlarini eslash kifoya). Dide Desham bu muhitni ancha jilovlagan edi, ammo Zidan bu borada butunlay boshqa darajadagi «qurol»ga ega.

Murabbiyning bosh ustunligi — u Zinedin Zidandir. Futbolchilar o‘z qarshilarida nafaqat murabbiy, balki bolalikdagi kumirlari, futbol tarixidagi eng buyuk afsona va Jahon chempioni turganini his qilib turishadi. Uning maqomi oldida har qanday yulduz o‘z egosini bir chetga surib qo‘yishga majbur bo‘ladi.

Zidanning yulduzlarni boshqarishdagi asosiy metodlari quyidagicha:

  • Krishtianu Ronaldu misoli: Ronaldu faoliyati davomida har bir o‘yinda 90 daqiqa o‘ynashni istardi. Uni mavsumning eng muhim pallariga (YECHL finallariga) kuch saqlashi uchun ayrim ichki chempionat o‘yinlarida dam olishga, zaxirada qolishga ko‘ndira olgan yagona inson aynan Zidan bo‘lgan. U buni buyruq bilan emas, do‘stona suhbat va o‘zaro hurmat orqali uddalagan.

  • Karim Benzemaning transformatsiyasi: Benzemani uzoq yillar davomida tinimsiz tanqidlardan himoya qilib, uni dunyoning eng yaxshi «to‘qqizligi» va «Oltin to‘p» sohibi darajasiga chiqishiga aynan Zidanning unga bo‘lgan ishonchi sabab bo‘lgan.

Mbappe va Zidan tandemi: Yangi Fransiya qanday bo‘ladi?

Fransiya terma jamoasining ayni damdagi sardori va asosiy yulduzi Kilian Mbappe uchun Zidanning kelishi ideal ssenariydir.

Mbappe bolaligidan Zidanga havas qilib o‘sganini va uning xonasi devorlarida aynan Zizuning suratlari bo‘lganini yashirmagan. Bundan tashqari, Mbappe hozir Zidan uchun qadrdon bo‘lgan «Real Madrid» sharafini himoya qilmoqda.

Desham davrida Fransiya ko‘pincha ehtiyotkor va himoyaviy futbol o‘ynagan bo‘lsa, Zidan qo‘l ostida Mbappe va boshqa hujumkor yulduzlar (Usman Dembele, Bredli Barkolya) maydonda kattaroq ijodiy erkinlikka ega bo‘lishadi. Zidan Mbappeni faqat chap qanotga bog‘lab qo‘ymay, unga hujum chizig‘ida erkin «ko‘chib yuruvchi» (free roam) maqomini berishi kutilmoqda, bu esa Kilianning samaradorligini yanada oshiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiBugun, 22:39Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaTezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaBugun, 22:12Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiBugun, 22:08Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiSuperliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 22:0667 yillik futbolka millionlab dollarga sotildi67 yillik futbolka millionlab dollarga sotildiBugun, 21:55Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi