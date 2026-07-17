Xiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition aqlli kamerasini namoyish etdi. Ushbu qurilma anʼanaviy xavfsizlik kameralaridan farqli oʻlaroq, na elektr tarmogʻiga va na Wi-Fi ulanishiga muhtoj. Bu esa uni dala hovlilar, qurilish maydonchalari yoki internet infratuzilmasi yetib bormagan uzoq hududlar uchun ideal yechimga aylantiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kameraning asosiy oʻziga xosligi uning 4G aloqa standarti bilan ishlashidir. Qurilmaga ikkita SIM-karta joylashtirish mumkin boʻlib, u aloqa sifatini barqaror ushlab turish uchun tarmoqlar oʻrtasida avtomatik ravishda almashadi. Bu funksiya ayniqsa aloqa signali zaif boʻlgan joylarda videokuzatuvning uzluksizligini taʼminlaydi.
Avtonom ishlash va quyosh energiyasiQurilma quvvat masalasida toʻliq mustaqillikka ega. U 9900 mA•sh sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, bir marta quvvatlanganda bir haftadan ortiq ishlash imkonini beradi. Biroq uning korpusiga oʻrnatilgan 7,6 W quvvatga ega quyosh paneli tufayli, quyoshli ob-havoda kamera deyarli cheksiz vaqt davomida tashqi quvvatsiz ishlay oladi.
Tasvir sifati borasida ham Xiaomi murosaga kelmagan. Kamera ikkita 5 megapikselli obʼyektiv bilan jihozlangan boʻlib, har biri 3K aniqlikdagi video yozish imkoniyatiga ega. f/1.6 diafragmali linzalar yorugʻlik kam hollarda ham tiniq tasvirni kafolatlaydi. Tungi vaqtda esa oq va infraqizil svetodiodlar tizimi ishga tushib, harakat aniqlanganda hududni yoritib beradi.
Aqlli funksiyalar va himoyaXiaomi muhandislari qurilmaga AOV (Always-on Video) rejimini joriy etishgan. Bu rejim harakat boʻlmagan vaqtda kadrlarni soniyasiga bittagacha kamaytirib, xotira hajmini 90 foizgacha tejash imkonini beradi. Shuningdek, kamerada quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlar mavjud:
- Ikki tomonlama ovozli aloqa (mikrofon va karnay yordamida);
- microSD kartalari orqali maʼlumotlarni saqlash;
- IP66 standarti boʻyicha suv va changdan himoya;
- Xiaomi ekotizimiga Surge Smart Connect texnologiyasi orqali ulanish.
Hozirda yangi qurilma Xitoy bozorida taxminan 95 dollar atrofida sotuvga chiqdi. Oʻzbekiston kabi quyoshli oʻlkalarda bunday avtonom kameralar qishloq xoʻjaligi va xususiy sektor uchun juda foydali boʻlishi kutilmoqda.
…