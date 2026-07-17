Xiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdi

·30·Texno
Xiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition aqlli kamerasini namoyish etdi. Ushbu qurilma anʼanaviy xavfsizlik kameralaridan farqli oʻlaroq, na elektr tarmogʻiga va na Wi-Fi ulanishiga muhtoj. Bu esa uni dala hovlilar, qurilish maydonchalari yoki internet infratuzilmasi yetib bormagan uzoq hududlar uchun ideal yechimga aylantiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kameraning asosiy oʻziga xosligi uning 4G aloqa standarti bilan ishlashidir. Qurilmaga ikkita SIM-karta joylashtirish mumkin boʻlib, u aloqa sifatini barqaror ushlab turish uchun tarmoqlar oʻrtasida avtomatik ravishda almashadi. Bu funksiya ayniqsa aloqa signali zaif boʻlgan joylarda videokuzatuvning uzluksizligini taʼminlaydi.

Avtonom ishlash va quyosh energiyasi

Qurilma quvvat masalasida toʻliq mustaqillikka ega. U 9900 mA•sh sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, bir marta quvvatlanganda bir haftadan ortiq ishlash imkonini beradi. Biroq uning korpusiga oʻrnatilgan 7,6 W quvvatga ega quyosh paneli tufayli, quyoshli ob-havoda kamera deyarli cheksiz vaqt davomida tashqi quvvatsiz ishlay oladi.

Tasvir sifati borasida ham Xiaomi murosaga kelmagan. Kamera ikkita 5 megapikselli obʼyektiv bilan jihozlangan boʻlib, har biri 3K aniqlikdagi video yozish imkoniyatiga ega. f/1.6 diafragmali linzalar yorugʻlik kam hollarda ham tiniq tasvirni kafolatlaydi. Tungi vaqtda esa oq va infraqizil svetodiodlar tizimi ishga tushib, harakat aniqlanganda hududni yoritib beradi.

Aqlli funksiyalar va himoya

Xiaomi muhandislari qurilmaga AOV (Always-on Video) rejimini joriy etishgan. Bu rejim harakat boʻlmagan vaqtda kadrlarni soniyasiga bittagacha kamaytirib, xotira hajmini 90 foizgacha tejash imkonini beradi. Shuningdek, kamerada quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlar mavjud:

  • Ikki tomonlama ovozli aloqa (mikrofon va karnay yordamida);
  • microSD kartalari orqali maʼlumotlarni saqlash;
  • IP66 standarti boʻyicha suv va changdan himoya;
  • Xiaomi ekotizimiga Surge Smart Connect texnologiyasi orqali ulanish.
Xavfsizlik nuqtayi nazaridan, kamera shubhali faollikni sezsa, darhol ovozli va yorugʻlik signallarini yoqadi. Shu bilan birga, foydalanuvchining smartfonidagi Mi Home ilovasiga tezkor bildirishnoma yuboradi. Bu esa egasiga dunyoning istalgan nuqtasidan turib vaziyatni nazorat qilish imkonini beradi.

Hozirda yangi qurilma Xitoy bozorida taxminan 95 dollar atrofida sotuvga chiqdi. Oʻzbekiston kabi quyoshli oʻlkalarda bunday avtonom kameralar qishloq xoʻjaligi va xususiy sektor uchun juda foydali boʻlishi kutilmoqda.

XiaomiSmart CameraTexnologiya4GXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarBugun, 22:58Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKoinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiBugun, 22:53Microsoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasiMicrosoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasiBugun, 21:54Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi