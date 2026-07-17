Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmi

·0·Texno
Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari va koinotni oʻzlashtirish sohasining ikki yetakchi namoyandasi — Ilon Mask hamda Sem Altman oʻrtasidagi navbatdagi ziddiyat koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini (data-center) tashkil etish masalasini kun tartibiga chiqardi. Ushbu bahs nafaqat ikki milliarderning shaxsiy qarashlarini, balki zamonaviy texnologik imkoniyatlar va kelajak rejalari oʻrtasidagi jiddiy tafovutni ham koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ziddiyat Ilon Maskning OpenAI rahbari Sem Altmanga nisbatan firibgarlikda ayblab yozgan posti bilan boshlandi. Bunga javoban Altman Maskning koinotda sunʼiy intellekt hisoblash quvvatlarini joylashtirish gʻoyasini tanqid ostiga oldi. Uning fikricha, Mask investorlarga koinotdagi maʼlumotlar markazlari konsepsiyasini haddan tashqari yaqin muddatda amalga oshadigan loyiha sifatida taqdim etmoqda, bu esa amaldagi texnik imkoniyatlarga zid keladi.

Gap SpaceX kompaniyasining sunʼiy intellekt vazifalarini bajarish va soʻrovlarni qayta ishlash uchun moʻljallangan maxsus sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻini orbitaga chiqarish rejasi haqida bormoqda. Aynan orbital hisoblash tizimlarini rivojlantirish SpaceX kompaniyasining bozor qiymati yuqori baholanishiga xizmat qilayotgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mazkur gʻoya tarafdorlari orbital markazlar yangi formatdagi bulutli xizmatlarni yaratishiga ishonishadi.

Texnik toʻsiqlar va iqtisodiy samaradorlik

Biroq koinot texnikasi boʻyicha mutaxassislar ushbu loyihaning amalga oshishi yoʻlida bir qator cheklovlar borligini taʼkidlamoqda. Iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun yuklarni orbitaga chiqarish narxi hozirgidan ancha arzon boʻlishi va yuqori quvvatli sunʼiy yoʻldoshlarni ommaviy ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilishi shart. Hozirgi texnologiyalar bunday tizimlarni tezkorlik bilan kengaytirish imkonini bermaydi.

SpaceX bu muammoni hal qilishda oʻzining Starship raketasiga asosiy umid bogʻlagan. Kompaniya ushbu raketani toʻliq koʻp marta ishlatiladigan tizimga aylantirib, yuk tashish xarajatlarini keskin kamaytirishni rejalashtirmoqda. Ammo yaqin oʻrtadagi sinov parvozlarida raketaning ikkala bosqichi muvaffaqiyatli qaytarib qoʻyilgan taqdirda ham, bu darhol tijoriy ekspluatatsiyaga oʻtilishini anglatmaydi.

Maʼlumotlarga koʻra, Starship raketasining vaʼda qilingan toʻliq koʻp martalik ish rejimiga oʻtishi uchun yana bir necha yil talab etilishi mumkin. Shuningdek, SpaceX investorlarga yaqin istiqbolda raketaning ikkinchi bosqichi har bir parvozdan soʻng yoʻqotilishi mumkinligini ham bildirgan. Bunday ssenariy esa koinotdagi maʼlumotlar markazlari infratuzilmasini iqtisodiy jihatdan foydasiz qilib qoʻyadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, koinotda sunʼiy intellekt uskunalariga ega alohida sunʼiy yoʻldoshlar yaqin yillarda paydo boʻlishi mumkin, biroq bunday tizimlarning ommaviy va tizimli ravishda ishga tushishi faqat 2030-yillarga boribgina haqiqatga aylanishi ehtimoli yuqori. Hozircha Mask va Altman oʻrtasidagi bahs texnologik taraqqiyotning real surʼatlari va ambitsiyalar oʻrtasidagi kurash boʻlib qolmoqda.

SpaceXOpenAIElon MuskSam AltmanSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiLinus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiBugun, 20:53Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiPatreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiBugun, 20:24Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiAmazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiBugun, 20:22Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiTesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi