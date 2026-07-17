Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqda
Fransiya futbolida katta era yakuniga yetib, yangi davr boshlanmoqda. Afsonaviy futbolchi va murabbiy Zinedin Zidan yaqin kunlarda Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda. Bu haqda taniqli insayder va futbol eksperti Fabritsio Romano xabar berdi.
Zamin.uz dunyo futbolidagi ushbu eng yirik tayinlov tafsilotlari va Fransiya termasidagi kutilayotgan o‘zgarishlar sababini taqdim etadi.
Shartnoma tayyor: Zidan faqat Fransiyani kutgan edi
Insayderning ma’lumotlariga ko‘ra, 53 yoshli Zinedin Zidan Fransiya Futbol federatsiyasi bilan shartnomaning barcha shartlarini to‘liq kelishib olgan. U hatto o‘zi bilan birga ishlaydigan murabbiylar shtabini ham shakllantirib bo‘lgan.
Rasmiy e’lon va shartnoma imzolanishi yaqin kunlarda, amaldagi bosh murabbiy Dide Desham lavozimini rasman tark etganidan so‘ng amalga oshiriladi.
Muhim fakt: Zidan bir necha oy oldinoq aynan Fransiya terma jamoasidan taklif kutishni maqsad qilgan edi. Shu sababli u o‘tgan vaqt davomida dunyoning eng yetakchi klublari va boshqa milliy terma jamoalaridan tushgan bir nechta jozibador takliflarni qat’iyan rad etib kelgan.
Deshamning ketishiga nima sabab bo‘ldi?
Dide Desham Fransiya terma jamoasini roppa-rosa 14 yil — 2012 yildan buyon boshqarib kelayotgan edi. Biroq yaqindagina bo‘lib o‘tgan JCH-2026 musobaqasi u uchun oxirgisi bo‘ldi.
Joriy yilning 14 iyul kuni Arlington shahrida (AQSH) bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatining yarim final bahsida Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi. Ushbu muvaffaqiyatsizlik Deshamning lavozimdan ketishini tezlashtirdi.
Ikki afsonaning murabbiylik natijalari: Kimda qanday yutuqlar bor?
Fransiya tarixidagi eng uzoq va muvaffaqiyatli ishlagan murabbiy va undan boshqaruvni qabul qilib olayotgan yangi najotkorning shu paytgacha erishgan yutuqlarini solishtiramiz:
Murabbiy
Jamlagan sovrinlari va natijalari
Boshqargan jamoalari
Dide Desham
Jahon chempioni (2018), Millatlar ligasi g‘olibi, JCH-2022 va Yevro-2016 finalchisi
Fransiya terma jamoasi (2012–2026)
Zinedin Zidan
Ketma-ket 3 marta YECHL g‘olibi, 2 karra Ispaniya chempioni, Ispaniya Superkubogi sohibi
«Real Madrid» (Ispaniya)
Ko‘rib turganingizdek, Zidan shu paytgacha faqat Madridning «Real» klubida murabbiylik qilgan bo‘lsa-da, u yerda fenomenal va takrorlanmas natija ko‘rsatgan. Endi esa u faoliyatida ilk bor terma jamoa ruliga o‘tiradi.
Muxlislar va ekspertlar Zidanning kelishi Fransiya terma jamoasiga yangi kuch va motivatsiya berishiga, ayniqsa jamoa yetakchisi Kilian Mbappe va boshqa yulduzlarning o‘yinini yangi bosqichga olib chiqishiga katta ishonch bildirmoqdalar.
…