Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqda

·25·Sport
Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqda

Fransiya futbolida katta era yakuniga yetib, yangi davr boshlanmoqda. Afsonaviy futbolchi va murabbiy Zinedin Zidan yaqin kunlarda Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda. Bu haqda taniqli insayder va futbol eksperti Fabritsio Romano xabar berdi.

Zamin.uz dunyo futbolidagi ushbu eng yirik tayinlov tafsilotlari va Fransiya termasidagi kutilayotgan o‘zgarishlar sababini taqdim etadi.

Shartnoma tayyor: Zidan faqat Fransiyani kutgan edi

Insayderning ma’lumotlariga ko‘ra, 53 yoshli Zinedin Zidan Fransiya Futbol federatsiyasi bilan shartnomaning barcha shartlarini to‘liq kelishib olgan. U hatto o‘zi bilan birga ishlaydigan murabbiylar shtabini ham shakllantirib bo‘lgan.

Rasmiy e’lon va shartnoma imzolanishi yaqin kunlarda, amaldagi bosh murabbiy Dide Desham lavozimini rasman tark etganidan so‘ng amalga oshiriladi.

Muhim fakt: Zidan bir necha oy oldinoq aynan Fransiya terma jamoasidan taklif kutishni maqsad qilgan edi. Shu sababli u o‘tgan vaqt davomida dunyoning eng yetakchi klublari va boshqa milliy terma jamoalaridan tushgan bir nechta jozibador takliflarni qat’iyan rad etib kelgan.

Deshamning ketishiga nima sabab bo‘ldi?

Dide Desham Fransiya terma jamoasini roppa-rosa 14 yil — 2012 yildan buyon boshqarib kelayotgan edi. Biroq yaqindagina bo‘lib o‘tgan JCH-2026 musobaqasi u uchun oxirgisi bo‘ldi.

Joriy yilning 14 iyul kuni Arlington shahrida (AQSH) bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatining yarim final bahsida Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi. Ushbu muvaffaqiyatsizlik Deshamning lavozimdan ketishini tezlashtirdi.

Ikki afsonaning murabbiylik natijalari: Kimda qanday yutuqlar bor?

Fransiya tarixidagi eng uzoq va muvaffaqiyatli ishlagan murabbiy va undan boshqaruvni qabul qilib olayotgan yangi najotkorning shu paytgacha erishgan yutuqlarini solishtiramiz:

Murabbiy

Jamlagan sovrinlari va natijalari

Boshqargan jamoalari

Dide Desham

Jahon chempioni (2018), Millatlar ligasi g‘olibi, JCH-2022 va Yevro-2016 finalchisi

Fransiya terma jamoasi (2012–2026)

Zinedin Zidan

Ketma-ket 3 marta YECHL g‘olibi, 2 karra Ispaniya chempioni, Ispaniya Superkubogi sohibi

«Real Madrid» (Ispaniya)

Ko‘rib turganingizdek, Zidan shu paytgacha faqat Madridning «Real» klubida murabbiylik qilgan bo‘lsa-da, u yerda fenomenal va takrorlanmas natija ko‘rsatgan. Endi esa u faoliyatida ilk bor terma jamoa ruliga o‘tiradi.

Muxlislar va ekspertlar Zidanning kelishi Fransiya terma jamoasiga yangi kuch va motivatsiya berishiga, ayniqsa jamoa yetakchisi Kilian Mbappe va boshqa yulduzlarning o‘yinini yangi bosqichga olib chiqishiga katta ishonch bildirmoqdalar.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiBugun, 22:39Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Bugun, 22:17Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiBugun, 22:08Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiSuperliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 22:0667 yillik futbolka millionlab dollarga sotildi67 yillik futbolka millionlab dollarga sotildiBugun, 21:55Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi