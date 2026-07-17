67 yillik futbolka millionlab dollarga sotildi

·36·Sport
67 yillik futbolka millionlab dollarga sotildi

Braziliya futboli afsonasi Pelening 1958 yilgi Jahon chempionati finalida kiygan formasi kimoshdi savdosida ulkan mablag‘ga sotildi. Sotheby's auksion uyi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, noyob futbolka yangi egasiga 4,88 million AQSH dollari evaziga sotilgan.

Mazkur forma Pele faoliyatidagi eng unutilmas uchrashuvlardan biri bilan bog‘liq. Aynan 1958 yilgi Jahon chempionati finalida yosh hujumchi ikki marta gol urib, Braziliya terma jamoasining tarixdagi ilk jahon chempionligini qo‘lga kiritishiga hal qiluvchi hissa qo‘shgan. Shvetsiya mezbonlik qilgan hal qiluvchi bahsda braziliyaliklar maydon egalarini 5:2 hisobida mag‘lub etgan edi.

Ushbu g‘alaba Pelening ilk Jahon chempionligi bo‘lgan. Keyinchalik u yana ikki marta mundial g‘olibi bo‘lib, jami uch marta Jahon chempionati kubogini qo‘lga kiritgan tarixdagi yagona futbolchi bo‘lib qolmoqda.

Shuningdek, Pele aynan o‘sha finalda urgan gollari bilan yana bir tarixiy natijaga erishgan. U 17 yoshu 249 kunligida Jahon chempionati finalida gol urgan eng yosh futbolchi sifatida rekord o‘rnatgan. E’tiborlisi, ushbu rekord hozirgacha hech bir futbolchi tomonidan yangilanmagan.

Ma’lumot uchun, futbolkalar sotuvi bo‘yicha mutlaq rekord hali ham Diyego Maradonaga tegishli. Uning 1986 yilgi Jahon chempionati chorak finalida Angliyaga qarshi o‘yinda kiygan mashhur futbolkasi 2022 yilda kimoshdi savdosida 9,3 million dollarga sotilgan va bu ko‘rsatkich hozirgacha eng yuqori natija bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiBugun, 22:39Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Bugun, 22:17Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaTezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaBugun, 22:12Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiBugun, 22:08Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiSuperliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 22:06Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi