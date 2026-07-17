Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardi

·46·Sport
Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardi

Superliganing 12-turidan o‘rin olgan eng dramatik bahslardan birida «Navbahor» OKMKga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Namanganliklar ikki marta hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, mehmonlar qo‘shimcha daqiqalarda urilgan gol evaziga uch ochkoni ilib ketdi.

Uchrashuv taqdirini 90+3-daqiqada kiritilgan gol hal qildi.

Jiyanov erta gol urdi

«Navbahor» uchrashuvni faol boshladi va 8-daqiqada hisobni ochdi. Ruslanbek Jiyanov qulay imkoniyatdan foydalanib, «lochinlar»ni oldinga olib chiqdi.

Biroq OKMKga javob goli uchun ko‘p vaqt talab etilmadi. 20-daqiqada Hazratjon Tursunqulov muvozanatni tikladi — 1:1.

Oradan 11 daqiqa o‘tib, Husayn Norchayev mezbonlarni yana hisobda oldinga olib chiqdi. Jamoalar tanaffusga «Navbahor»ning 2:1 hisobidagi ustunligi bilan yo‘l oldi.

Zaxiradan tushgan futbolchilar o‘yinni o‘zgartirdi

Ikkinchi bo‘limda OKMK bosimni oshirib, mag‘lubiyatdan qutulishga harakat qildi.

80-daqiqada maydonga tushgan Ali Abdurahmonov atigi ikki daqiqa o‘tib jamoasiga gol keltirdi. U 82-daqiqada hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.

65-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Sentoku esa bahsning asosiy qahramoniga aylandi.

Hal qiluvchi gol 90+3-daqiqada urildi

Uchrashuv durang natija bilan yakunlanishi kutilayotgan bir paytda OKMK so‘nggi hujumlaridan birini golga aylantirdi.

90+3-daqiqada Sentoku «Navbahor» darvozasini ishg‘ol qilib, olmaliqliklarga 3:2 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi.

Shu tariqa, «Navbahor» ikki marta hisobda oldinda bora turib, yakunda ochkosiz qoldi.

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu natijadan keyin «Navbahor» 20 ochko bilan Superliga turnir jadvalining 4-pog‘onasida qoldi.

OKMK esa ochkolari sonini 19 taga yetkazib, 6-o‘rinni egallab turibdi.

Superliga, 12-tur

«Navbahor» — OKMK — 2:3

Gollar:

  • Ruslanbek Jiyanov, 8 — 1:0;

  • Hazratjon Tursunqulov, 20 — 1:1;

  • Husayn Norchayev, 31 — 2:1;

  • Ali Abdurahmonov, 82 — 2:2;

  • Sentoku, 90+3 — 2:3.

«Navbahor»: Yusupov, Mamatkazin, Komilov, Jiyanov, Xolmatov, Norchayev, Ro‘ziyev, Rahimjonov, Ilich, Jgerenaya, G‘ulomov.

OKMK: Ilyosov, Papava, O‘lmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Xolmurodov, Sobirjonov, Tursunqulov, Axrorov, Karimov, Xaqnazariy.

Sizningcha, «Navbahor»ning so‘nggi daqiqalardagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘ldi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiBugun, 22:39Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Bugun, 22:17Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaTezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaBugun, 22:12Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiBugun, 22:0867 yillik futbolka millionlab dollarga sotildi67 yillik futbolka millionlab dollarga sotildiBugun, 21:55Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi