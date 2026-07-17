Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardi
Superliganing 12-turidan o‘rin olgan eng dramatik bahslardan birida «Navbahor» OKMKga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Namanganliklar ikki marta hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, mehmonlar qo‘shimcha daqiqalarda urilgan gol evaziga uch ochkoni ilib ketdi.
Uchrashuv taqdirini 90+3-daqiqada kiritilgan gol hal qildi.
Jiyanov erta gol urdi
«Navbahor» uchrashuvni faol boshladi va 8-daqiqada hisobni ochdi. Ruslanbek Jiyanov qulay imkoniyatdan foydalanib, «lochinlar»ni oldinga olib chiqdi.
Biroq OKMKga javob goli uchun ko‘p vaqt talab etilmadi. 20-daqiqada Hazratjon Tursunqulov muvozanatni tikladi — 1:1.
Oradan 11 daqiqa o‘tib, Husayn Norchayev mezbonlarni yana hisobda oldinga olib chiqdi. Jamoalar tanaffusga «Navbahor»ning 2:1 hisobidagi ustunligi bilan yo‘l oldi.
Zaxiradan tushgan futbolchilar o‘yinni o‘zgartirdi
Ikkinchi bo‘limda OKMK bosimni oshirib, mag‘lubiyatdan qutulishga harakat qildi.
80-daqiqada maydonga tushgan Ali Abdurahmonov atigi ikki daqiqa o‘tib jamoasiga gol keltirdi. U 82-daqiqada hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.
65-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Sentoku esa bahsning asosiy qahramoniga aylandi.
Hal qiluvchi gol 90+3-daqiqada urildi
Uchrashuv durang natija bilan yakunlanishi kutilayotgan bir paytda OKMK so‘nggi hujumlaridan birini golga aylantirdi.
90+3-daqiqada Sentoku «Navbahor» darvozasini ishg‘ol qilib, olmaliqliklarga 3:2 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi.
Shu tariqa, «Navbahor» ikki marta hisobda oldinda bora turib, yakunda ochkosiz qoldi.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu natijadan keyin «Navbahor» 20 ochko bilan Superliga turnir jadvalining 4-pog‘onasida qoldi.
OKMK esa ochkolari sonini 19 taga yetkazib, 6-o‘rinni egallab turibdi.
Superliga, 12-tur
«Navbahor» — OKMK — 2:3
Gollar:
Ruslanbek Jiyanov, 8 — 1:0;
Hazratjon Tursunqulov, 20 — 1:1;
Husayn Norchayev, 31 — 2:1;
Ali Abdurahmonov, 82 — 2:2;
Sentoku, 90+3 — 2:3.
«Navbahor»: Yusupov, Mamatkazin, Komilov, Jiyanov, Xolmatov, Norchayev, Ro‘ziyev, Rahimjonov, Ilich, Jgerenaya, G‘ulomov.
OKMK: Ilyosov, Papava, O‘lmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Xolmurodov, Sobirjonov, Tursunqulov, Axrorov, Karimov, Xaqnazariy.
Sizningcha, «Navbahor»ning so‘nggi daqiqalardagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘ldi?
…