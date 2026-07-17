Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdi

·47·Sport
Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdi

Ispaniya milliy jamoasi himoyachisi Mark Kukurelya 2026 yilgi jahon chempionati finali oldidan o‘z kelajagi haqida kutilmagan bayonot berdi. Futbolchi Argentina ustidan g‘alaba qozonilsa, ertasi kuniyoq terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga tayyorligini bildirdi.

Uning fikricha, Yevropa va jahon chempionligini qo‘lga kiritgandan keyin milliy jamoa safida bundan kattaroq maqsad qolmaydi.

«Ertasi kuni de la Fuentega qo‘ng‘iroq qilaman»

The Touchline nashri Kukurelyaning so‘zlarini keltirdi.

«Agar Ispaniya jahon chempionatida g‘olib chiqsa, ertasi kuniyoq Luis de la Fuentega qo‘ng‘iroq qilaman va terma jamoadagi faoliyatimni yakunlayman», — dedi himoyachi.

Futbolchi bu qarorini milliy jamoa bilan erishgan yutuqlari va oldinda turgan tarixiy imkoniyat bilan izohladi.

Ikki yilda ikki yirik sovrin

Ispaniya milliy jamoasi 2024 yilgi Yevropa chempionatida g‘olib chiqqan edi. Endi jamoa oradan ikki yil o‘tib jahon chempionligini ham qo‘lga kiritish imkoniyatiga ega.

«2024 yilda Yevropa chempionatida, keyin esa jahon chempionatida g‘alaba qozongandan so‘ng bundan ortiq narsa haqida orzu qilish qiyin», — deya qo‘shimcha qildi Kukurelya.

Ispaniya finalda g‘alaba qozonsa, himoyachi milliy jamoadagi faoliyatini eng yuqori nuqtada yakunlashi mumkin.

Ispaniyani Argentinaga qarshi final kutmoqda

2026 yilgi jahon chempionatining hal qiluvchi bahsi Ispaniya va Argentina milliy jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuv 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi «Metlayf» stadionida o‘tkaziladi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanishi rejalashtirilgan.

Bir tomonda yangi avlod vakillariga tayangan Ispaniya, ikkinchi tomonda esa amaldagi jahon chempioni Argentina maydonga tushadi.

Final Kukurelya uchun so‘nggi o‘yin bo‘lishi mumkin

Agar Ispaniya jahon chempionligini qo‘lga kiritsa, Argentinaga qarshi final Kukurelyaning milliy jamoadagi so‘nggi uchrashuviga aylanishi mumkin.

Biroq buning uchun ispaniyaliklar Lionel Messi boshchiligidagi Argentina to‘sig‘idan o‘tishi kerak. Demak, futbolchi faoliyatidagi eng katta qarorning taqdiri bitta finalga bog‘liq bo‘lib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiBugun, 22:39Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Bugun, 22:17Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaTezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaBugun, 22:12Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiSuperliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 22:0667 yillik futbolka millionlab dollarga sotildi67 yillik futbolka millionlab dollarga sotildiBugun, 21:55Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Gonsalo Garsiya Mourinoni hayratga soldi: qaror ham tayyor...Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi