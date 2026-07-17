Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdi
Ispaniya milliy jamoasi himoyachisi Mark Kukurelya 2026 yilgi jahon chempionati finali oldidan o‘z kelajagi haqida kutilmagan bayonot berdi. Futbolchi Argentina ustidan g‘alaba qozonilsa, ertasi kuniyoq terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga tayyorligini bildirdi.
Uning fikricha, Yevropa va jahon chempionligini qo‘lga kiritgandan keyin milliy jamoa safida bundan kattaroq maqsad qolmaydi.
«Ertasi kuni de la Fuentega qo‘ng‘iroq qilaman»
The Touchline nashri Kukurelyaning so‘zlarini keltirdi.
«Agar Ispaniya jahon chempionatida g‘olib chiqsa, ertasi kuniyoq Luis de la Fuentega qo‘ng‘iroq qilaman va terma jamoadagi faoliyatimni yakunlayman», — dedi himoyachi.
Futbolchi bu qarorini milliy jamoa bilan erishgan yutuqlari va oldinda turgan tarixiy imkoniyat bilan izohladi.
Ikki yilda ikki yirik sovrin
Ispaniya milliy jamoasi 2024 yilgi Yevropa chempionatida g‘olib chiqqan edi. Endi jamoa oradan ikki yil o‘tib jahon chempionligini ham qo‘lga kiritish imkoniyatiga ega.
«2024 yilda Yevropa chempionatida, keyin esa jahon chempionatida g‘alaba qozongandan so‘ng bundan ortiq narsa haqida orzu qilish qiyin», — deya qo‘shimcha qildi Kukurelya.
Ispaniya finalda g‘alaba qozonsa, himoyachi milliy jamoadagi faoliyatini eng yuqori nuqtada yakunlashi mumkin.
Ispaniyani Argentinaga qarshi final kutmoqda
2026 yilgi jahon chempionatining hal qiluvchi bahsi Ispaniya va Argentina milliy jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuv 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi «Metlayf» stadionida o‘tkaziladi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanishi rejalashtirilgan.
Bir tomonda yangi avlod vakillariga tayangan Ispaniya, ikkinchi tomonda esa amaldagi jahon chempioni Argentina maydonga tushadi.
Final Kukurelya uchun so‘nggi o‘yin bo‘lishi mumkin
Agar Ispaniya jahon chempionligini qo‘lga kiritsa, Argentinaga qarshi final Kukurelyaning milliy jamoadagi so‘nggi uchrashuviga aylanishi mumkin.
Biroq buning uchun ispaniyaliklar Lionel Messi boshchiligidagi Argentina to‘sig‘idan o‘tishi kerak. Demak, futbolchi faoliyatidagi eng katta qarorning taqdiri bitta finalga bog‘liq bo‘lib turibdi.
…