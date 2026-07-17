Microsoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasi
Microsoft korporatsiyasi Windows tizimidagi Copilot sunʼiy intellekt yordamchisi uchun navbatdagi muhim yangilanishni sinovdan oʻtkazmoqda. PC Insights deb nomlangan yangi funksiya foydalanuvchilarga oʻz kompyuterlari holatini oddiy soʻzlar bilan soʻrash va tizim diagnostikasini oson amalga oshirish imkonini beradi. Bu yangilik texnik bilimlari yetarli boʻlmagan foydalanuvchilar uchun murakkab sozlamalar va “Dispetcher zadach” (Vazifalar menejeri) ichida adashib yurishga chek qoʻyishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Windows Latest nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, PC Insights foydalanuvchi soʻroviga binoan tizimning texnik xarakteristikalarini tahlil qiladi va turli muammolarning sabablarini aniqlashga yordam beradi. Masalan, foydalanuvchi “100 GB hajmli oʻyinni oʻrnatish uchun yetarli joy bormi?” deb soʻrasa, Copilot darhol xotirani tekshirib, aniq javob beradi. Shuningdek, u protsessor yuklamasi, akkumulyator holati va boshqa muhim parametrlar haqida hisobot taqdim eta oladi.
Tizimni toʻliq nazorat qilish imkoniyatiMicrosoft kompaniyasining texnik hujjatlarida keltirilishicha, Copilot nafaqat CPU va operativ xotira (RAM) yuklamasini, balki GPU (videokarta) ishini ham kuzata oladi. Shuningdek, u quyidagi yoʻnalishlarda maʼlumot toʻplash qobiliyatiga ega boʻladi:
- Diskdagi boʻsh joy va alohida papkalarning hajmini hisoblash;
- Ulangan USB-qurilmalar, tashqi disklar va printerlarni aniqlash;
- Veb-kameralar va boshqa periferik qurilmalar holatini tekshirish;
- Bluetooth va Wi-Fi aloqalari sifatini tahlil qilish.
“Ogʻir” yordamchi: Resurslar sarfi muammosiYangi funksiyaning foydali jihatlari koʻp boʻlsa-da, uning tizimga yuklamasi mutaxassislarda savol uygʻotmoqda. Windows Latest oʻtkazgan testlar shuni koʻrsatdiki, Copilot ilovasi hozirgi holatida ham kutish rejimida 1 GBgacha operativ xotirani band qilishi mumkin. Bu esa kuchsizroq kompyuter egalari uchun sezilarli noqulaylik tugʻdiradi.
Bundan tashqari, Copilot oʻzining alohida Microsoft Edge brauzeri nusxasi bilan birga kelishi sababli diskda qoʻshimcha joy egallaydi. Agar sunʼiy intellekt yordamchisi diagnostika jarayonida oʻzi tizimni sekinlashtirsa, uning tavsiyalari qanchalik samarali boʻlishi hozircha nomaʼlum. Microsoft kelajakda ushbu resurs sarfini optimallashtirish ustida ishlashi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu funksiya Windows yangilanishlari bilan birga bosqichma-bosqich taqdim etiladi. Tizimni qoʻlda sozlashga qiynaladiganlar uchun Copilot haqiqiy raqamli maslahatchiga aylanishi mumkin, biroq uning barqaror ishlashi uchun kompyuterning texnik quvvati yetarli boʻlishi lozim.
…