Microsoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasi

·31·Texno
Microsoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasi

Microsoft korporatsiyasi Windows tizimidagi Copilot sunʼiy intellekt yordamchisi uchun navbatdagi muhim yangilanishni sinovdan oʻtkazmoqda. PC Insights deb nomlangan yangi funksiya foydalanuvchilarga oʻz kompyuterlari holatini oddiy soʻzlar bilan soʻrash va tizim diagnostikasini oson amalga oshirish imkonini beradi. Bu yangilik texnik bilimlari yetarli boʻlmagan foydalanuvchilar uchun murakkab sozlamalar va “Dispetcher zadach” (Vazifalar menejeri) ichida adashib yurishga chek qoʻyishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Windows Latest nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, PC Insights foydalanuvchi soʻroviga binoan tizimning texnik xarakteristikalarini tahlil qiladi va turli muammolarning sabablarini aniqlashga yordam beradi. Masalan, foydalanuvchi “100 GB hajmli oʻyinni oʻrnatish uchun yetarli joy bormi?” deb soʻrasa, Copilot darhol xotirani tekshirib, aniq javob beradi. Shuningdek, u protsessor yuklamasi, akkumulyator holati va boshqa muhim parametrlar haqida hisobot taqdim eta oladi.

Tizimni toʻliq nazorat qilish imkoniyati

Microsoft kompaniyasining texnik hujjatlarida keltirilishicha, Copilot nafaqat CPU va operativ xotira (RAM) yuklamasini, balki GPU (videokarta) ishini ham kuzata oladi. Shuningdek, u quyidagi yoʻnalishlarda maʼlumot toʻplash qobiliyatiga ega boʻladi:

  • Diskdagi boʻsh joy va alohida papkalarning hajmini hisoblash;
  • Ulangan USB-qurilmalar, tashqi disklar va printerlarni aniqlash;
  • Veb-kameralar va boshqa periferik qurilmalar holatini tekshirish;
  • Bluetooth va Wi-Fi aloqalari sifatini tahlil qilish.
Xavfsizlik nuqtayi nazaridan, PC Insights funksiyasi faqat foydalanuvchi ruxsati bilan ishlaydi. Har bir apparat taʼminotiga oid soʻrovda tizim ruxsat soʻraydi, biroq foydalanuvchi doimiy ruxsat berish rejimini ham yoqib qoʻyishi mumkin. Taʼkidlash joizki, hozircha Copilot shaxsiy fayllarni ocha olmaydi va muammolarni mustaqil bartaraf etish oʻrniga, faqat ularni aniqlash va tavsiyalar berish bilan cheklanadi.

“Ogʻir” yordamchi: Resurslar sarfi muammosi

Yangi funksiyaning foydali jihatlari koʻp boʻlsa-da, uning tizimga yuklamasi mutaxassislarda savol uygʻotmoqda. Windows Latest oʻtkazgan testlar shuni koʻrsatdiki, Copilot ilovasi hozirgi holatida ham kutish rejimida 1 GBgacha operativ xotirani band qilishi mumkin. Bu esa kuchsizroq kompyuter egalari uchun sezilarli noqulaylik tugʻdiradi.

Bundan tashqari, Copilot oʻzining alohida Microsoft Edge brauzeri nusxasi bilan birga kelishi sababli diskda qoʻshimcha joy egallaydi. Agar sunʼiy intellekt yordamchisi diagnostika jarayonida oʻzi tizimni sekinlashtirsa, uning tavsiyalari qanchalik samarali boʻlishi hozircha nomaʼlum. Microsoft kelajakda ushbu resurs sarfini optimallashtirish ustida ishlashi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu funksiya Windows yangilanishlari bilan birga bosqichma-bosqich taqdim etiladi. Tizimni qoʻlda sozlashga qiynaladiganlar uchun Copilot haqiqiy raqamli maslahatchiga aylanishi mumkin, biroq uning barqaror ishlashi uchun kompyuterning texnik quvvati yetarli boʻlishi lozim.

MicrosoftCopilotWindows 11Sunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarBugun, 22:58Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKoinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiBugun, 22:53Xiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdiXiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdiBugun, 22:28Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi