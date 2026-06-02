Benfica Premyer-liga murabbiyini olib kelish orqali Mourinyoning oʻrnini toʻldirmoqda
Fulxem bosh murabbiyi Marco Silva London klubini tark etib, Lissabonning Benfica jamoasiga oʻtishga juda yaqin turibdi. Portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyo oʻrnini egallashi kutilayotgan asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Benfica rahbariyati yangi mavsum oldidan oʻzining asosiy nishonini qoʻlga kiritish uchun Angliya Premer-ligasiga jiddiy „yurish“ qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Telegraph nashrining xabar berishicha, 48 yoshli murabbiy Gʻarbiy Londondagi besh yillik faoliyatini yakunlab, oʻz vataniga qaytish ehtimoli yuqori. Benfica sobiq Everton va Watford ustozi uchun yiliga 4 million funt sterlingdan ortiq maosh taklif qilgan. Marco Silvaning amaldagi shartnomasi kelasi oy yakuniga yetishi sababli, Lissabon giganti uni katta tovon pulisiz qoʻlga kiritish imkoniyatiga ega.
Marco Silva Nyukasl Yunayted ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻz kelajagi borasida aniq bir qarorga kelmaganini tan oldi. „Rostini aytsam, biror narsani aniq hal qilamanmi yoki yoʻq, bilmayman. Klub bilan yana gaplashamiz va shundan soʻng birgalikda qaror qabul qilamiz“, — deya taʼkidladi murabbiy. Uning ketishi Fulxem uchun katta yoʻqotish boʻlishi mumkin, chunki jamoa uning qoʻl ostida yuqori natijalarni qayd etdi.
Estadio da Luzdagi boʻshliq afsonaviy Joze Mourinyo ketishi ortidan yuzaga keldi. Tajribali mutaxassis oʻzining yorqin faoliyati davomida ikkinchi bor Real Madrid klubiga qaytishga tayyorlanmoqda. Bu oʻzgarishlar Angliya Premer-ligasida Pep Guardiola, Arne Slot va Oliver Glasner kabi murabbiylarning ketishi bilan bogʻliq umumiy tendensiyaning bir qismidir.
Endilikda Fulxem rahbariyati Marco Silva oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlagan. Klub rekord darajadagi 54 ochkoni qoʻlga kiritgan murabbiyning oʻrnini toʻldirish oson boʻlmasligini tushunib turibdi. Hozirda Ipsvich Taun ustozi Kieran McKenna asosiy nomzodlardan biri sifatida koʻrilmoqda.
…