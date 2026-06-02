Benfica Premyer-liga murabbiyini olib kelish orqali Mourinyoning oʻrnini toʻldirmoqda

·88·Sport
Benfica Premyer-liga murabbiyini olib kelish orqali Mourinyoning oʻrnini toʻldirmoqda

Fulxem bosh murabbiyi Marco Silva London klubini tark etib, Lissabonning Benfica jamoasiga oʻtishga juda yaqin turibdi. Portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyo oʻrnini egallashi kutilayotgan asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Benfica rahbariyati yangi mavsum oldidan oʻzining asosiy nishonini qoʻlga kiritish uchun Angliya Premer-ligasiga jiddiy „yurish“ qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Telegraph nashrining xabar berishicha, 48 yoshli murabbiy Gʻarbiy Londondagi besh yillik faoliyatini yakunlab, oʻz vataniga qaytish ehtimoli yuqori. Benfica sobiq Everton va Watford ustozi uchun yiliga 4 million funt sterlingdan ortiq maosh taklif qilgan. Marco Silvaning amaldagi shartnomasi kelasi oy yakuniga yetishi sababli, Lissabon giganti uni katta tovon pulisiz qoʻlga kiritish imkoniyatiga ega.

Marco Silva Nyukasl Yunayted ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻz kelajagi borasida aniq bir qarorga kelmaganini tan oldi. „Rostini aytsam, biror narsani aniq hal qilamanmi yoki yoʻq, bilmayman. Klub bilan yana gaplashamiz va shundan soʻng birgalikda qaror qabul qilamiz“, — deya taʼkidladi murabbiy. Uning ketishi Fulxem uchun katta yoʻqotish boʻlishi mumkin, chunki jamoa uning qoʻl ostida yuqori natijalarni qayd etdi.

Estadio da Luzdagi boʻshliq afsonaviy Joze Mourinyo ketishi ortidan yuzaga keldi. Tajribali mutaxassis oʻzining yorqin faoliyati davomida ikkinchi bor Real Madrid klubiga qaytishga tayyorlanmoqda. Bu oʻzgarishlar Angliya Premer-ligasida Pep Guardiola, Arne Slot va Oliver Glasner kabi murabbiylarning ketishi bilan bogʻliq umumiy tendensiyaning bir qismidir.

Endilikda Fulxem rahbariyati Marco Silva oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlagan. Klub rekord darajadagi 54 ochkoni qoʻlga kiritgan murabbiyning oʻrnini toʻldirish oson boʻlmasligini tushunib turibdi. Hozirda Ipsvich Taun ustozi Kieran McKenna asosiy nomzodlardan biri sifatida koʻrilmoqda.

BenficaMarco SilvaJoze MourinyoFulxemTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi