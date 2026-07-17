Microsoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildi
Microsoft korporatsiyasi Windows 10 va Windows 11 operatsion tizimlari uchun navbatdagi "Patch Tuesday" xavfsizlik yangilanishini eʼlon qildi. Ushbu paket doirasida rekord darajadagi — 570 ta zaiflik bartaraf etildi. Bu kompaniya tarixidagi bir oy ichida tuzatilgan eng koʻp xatoliklar soni boʻlib, iyun oyidagi koʻrsatkichdan ham oʻzib ketdi. Bunday samaradorlikka erishishda kompaniya ichki xavfsizlik tizimlariga integratsiya qilingan sunʼiy intellekt texnologiyalari muhim rol oʻynadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tuzatilgan nuqsonlar orasida 3 ta "nolinchi kun" (zero-day) toifasidagi xavfli zaifliklar mavjud boʻlib, ularning ikkitasidan kiberjinoyatchilar allaqachon real hujumlarda foydalanishga ulgurgan. Xususan, Active Directory Federation Services, SharePoint Server va Windows BitLocker tizimlaridagi xatoliklar foydalanuvchilar xavfsizligiga jiddiy tahdid solib kelgan. Mutaxassislar korporativ mijozlarga ushbu yangilanishni kechiktirmasdan oʻrnatishni tavsiya qilmoqda.
Xavfsizlik tahlili va raqamlarMicrosoft mutaxassislari tomonidan eʼlon qilingan hisobotga koʻra, bartaraf etilgan zaifliklarning tarkibi quyidagicha taqsimlangan:
- 254 ta imtiyozlarni noqonuniy oshirish xatoligi;
- 145 ta masofadan kodni ishga tushirish (RCE) imkonini beruvchi zaiflik;
- 102 ta maʼlumotlarning oshkor boʻlishi bilan bogʻliq muammo;
- 35 ta xizmat koʻrsatishni rad etish (DoS) holati;
- 17 ta xavfsizlik mexanizmlarini chetlab oʻtish va 16 ta maʼlumotlarni soxtalashtirish holati.
Tizimdagi yangi funksiyalarXavfsizlik choralaridan tashqari, ushbu Cumulative Update (jamlangan yangilanish) Windows 11 foydalanuvchilari uchun bir qator qulayliklarni ham taqdim etadi. Jumladan, tizimda Point-in-Time Restore funksiyasi paydo boʻldi. Bu vosita ilovalar, sozlamalar va fayllarni tizimning avvalgi holatiga qaytarish imkonini beradi. Shuningdek, vidjetlarni sozlash imkoniyatlari kengaytirildi va "Ekran lupasi" (Magnifier) vositasi takomillashtirildi.
Bluetooth texnologiyasi orqali ulanadigan qurilmalar bilan moslashuvchanlik darajasi ham oshirilgan. Korporativ foydalanuvchilar uchun yangilanishni ommaviy joriy etishdan oldin standart muvofiqlik tekshiruvidan oʻtkazish tavsiya etiladi. Oddiy foydalanuvchilar esa Windows Update xizmati orqali yangilanishni yuklab olishlari mumkin.
Oʻzbekistondagi Windows foydalanuvchilari uchun ham ushbu yangilanish oʻta muhim hisoblanadi, chunki SharePoint va Active Directory kabi servislar mamlakatimizdagi koʻplab davlat va xususiy tashkilotlar IT-infrastrukturasining asosi hisoblanadi. Tizimni oʻz vaqtida yangilash shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini taʼminlashning eng samarali usulidir.
…