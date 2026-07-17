Microsoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildi

·24·Texno
Microsoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildi

Microsoft korporatsiyasi Windows 10 va Windows 11 operatsion tizimlari uchun navbatdagi "Patch Tuesday" xavfsizlik yangilanishini eʼlon qildi. Ushbu paket doirasida rekord darajadagi — 570 ta zaiflik bartaraf etildi. Bu kompaniya tarixidagi bir oy ichida tuzatilgan eng koʻp xatoliklar soni boʻlib, iyun oyidagi koʻrsatkichdan ham oʻzib ketdi. Bunday samaradorlikka erishishda kompaniya ichki xavfsizlik tizimlariga integratsiya qilingan sunʼiy intellekt texnologiyalari muhim rol oʻynadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tuzatilgan nuqsonlar orasida 3 ta "nolinchi kun" (zero-day) toifasidagi xavfli zaifliklar mavjud boʻlib, ularning ikkitasidan kiberjinoyatchilar allaqachon real hujumlarda foydalanishga ulgurgan. Xususan, Active Directory Federation Services, SharePoint Server va Windows BitLocker tizimlaridagi xatoliklar foydalanuvchilar xavfsizligiga jiddiy tahdid solib kelgan. Mutaxassislar korporativ mijozlarga ushbu yangilanishni kechiktirmasdan oʻrnatishni tavsiya qilmoqda.

Xavfsizlik tahlili va raqamlar

Microsoft mutaxassislari tomonidan eʼlon qilingan hisobotga koʻra, bartaraf etilgan zaifliklarning tarkibi quyidagicha taqsimlangan:

  • 254 ta imtiyozlarni noqonuniy oshirish xatoligi;
  • 145 ta masofadan kodni ishga tushirish (RCE) imkonini beruvchi zaiflik;
  • 102 ta maʼlumotlarning oshkor boʻlishi bilan bogʻliq muammo;
  • 35 ta xizmat koʻrsatishni rad etish (DoS) holati;
  • 17 ta xavfsizlik mexanizmlarini chetlab oʻtish va 16 ta maʼlumotlarni soxtalashtirish holati.
Umumiy roʻyxatdagi 59 ta zaiflik "oʻta muhim" (critical) toifasiga kiritilgan. Ularning aksariyati xakerlarga masofadan turib qurbonning kompyuterini toʻliq nazorat qilish imkonini beradi. Microsoft vakillarining taʼkidlashicha, xatoliklar sonining keskin ortishi Windows tizimi zaiflashganini emas, balki sunʼiy intellekt yordamida ichki tekshiruvlar sifati va tezligi oshganini anglatadi.

Tizimdagi yangi funksiyalar

Xavfsizlik choralaridan tashqari, ushbu Cumulative Update (jamlangan yangilanish) Windows 11 foydalanuvchilari uchun bir qator qulayliklarni ham taqdim etadi. Jumladan, tizimda Point-in-Time Restore funksiyasi paydo boʻldi. Bu vosita ilovalar, sozlamalar va fayllarni tizimning avvalgi holatiga qaytarish imkonini beradi. Shuningdek, vidjetlarni sozlash imkoniyatlari kengaytirildi va "Ekran lupasi" (Magnifier) vositasi takomillashtirildi.

Bluetooth texnologiyasi orqali ulanadigan qurilmalar bilan moslashuvchanlik darajasi ham oshirilgan. Korporativ foydalanuvchilar uchun yangilanishni ommaviy joriy etishdan oldin standart muvofiqlik tekshiruvidan oʻtkazish tavsiya etiladi. Oddiy foydalanuvchilar esa Windows Update xizmati orqali yangilanishni yuklab olishlari mumkin.

Oʻzbekistondagi Windows foydalanuvchilari uchun ham ushbu yangilanish oʻta muhim hisoblanadi, chunki SharePoint va Active Directory kabi servislar mamlakatimizdagi koʻplab davlat va xususiy tashkilotlar IT-infrastrukturasining asosi hisoblanadi. Tizimni oʻz vaqtida yangilash shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini taʼminlashning eng samarali usulidir.

MicrosoftWindows 11XavfsizlikSunʼiy IntellektKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24Fallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdiFallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdiBugun, 00:20Dyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdiDyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdiKecha, 23:28NASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladiKecha, 23:24Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarKecha, 22:58Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKoinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi