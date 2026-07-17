NASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladi

·27·Texno
NASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) insoniyatni yana Oy yuzasiga qaytarishga qaratilgan Artemis III missiyasi uchun ulkan Space Launch System (SLS) raketasini yigʻish jarayoniga kirishdi. Keneddi nomidagi koinot markazida boshlangan ushbu jarayon koinotni tadqiq qilishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Artemis II missiyasi boʻyicha tayyorgarliklar yakuniga yetganidan soʻng, muhandislar bor eʼtiborni uchinchi bosqichga qaratishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda mutaxassislar Vertikal yigʻish binosida (VAB) raketaning chap qattiq yonilgʻili tezlatkichining dastlabki segmentlarini oʻrnatishga kirishgan. Iyun oyida temir yoʻl orqali yetkazib berilgan qolgan qismlar hozirda tekshiruvdan oʻtkazilmoqda va ularga maxsus himoya qatlamlari qoplanmoqda. Shundan soʻng barcha elementlar mobil start platformasiga bosqichma-bosqich oʻrnatiladi. Taʼkidlash joizki, ushbu platforma avvalgi missiyalar tajribasidan kelib chiqib modernizatsiya qilingan.

Texnik takomillashtirish va sinovlar

Raketaning markaziy pogʻonasini yigʻish ishlari ham qizgʻin davom etmoqda. May oyida asosiy bak dvigatel boʻlinmasi bilan birlashtirilgan boʻlsa, iyun oyida koinot markaziga dastlabki ikkita RS-25 dvigateli yetkazib berildi. Yana ikkita dvigatel kelganidan soʻng, markaziy qism toʻliq butlanadi va umumiy tizimga integratsiya qilinadi. NASA mutaxassislari har bir detalning ishonchliligini bir necha bor nazoratdan oʻtkazmoqdalar.

Shu bilan birga, Orion koinot kemasini tayyorlashda ham muhim qadamlar tashlandi. Muhandislar kemaning issiqlikdan himoya qiluvchi ekranini oʻrnatishni yakunlashdi. Ushbu ekran 186 ta Avcoat materialidan tayyorlangan bloklardan iborat. Artemis I missiyasi davomida olingan maʼlumotlar asosida ekran konstruksiyasi takomillashtirildi, bu esa atmosferaga kirish vaqtidagi yuqori haroratga bardosh berish qobiliyatini oshiradi.

Kelajak sari qadam: Artemis III va IV

Tayyorgarlik jarayonining ajralmas qismi sifatida Rokko Petrone nomidagi parvozlarni boshqarish markazida har oyda keng koʻlamli mashgʻulotlar oʻtkazilmoqda. Jamoalar raketani yonilgʻi bilan toʻldirish va parvozdan oldingi soʻnggi 10 daqiqalik hisob-kitob jarayonlarini amalda sinab koʻrishmoqda. Bunday repetitsiyalar real uchirish vaqtida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xatoliklarni nolga tushirishga xizmat qiladi.

NASA rejasiga koʻra, Artemis III missiyasi kelasi yili amalga oshirilishi kutilmoqda. Ushbu parvoz davomida Orion kemasi ekipaji past yer orbitasida tijoriy Oyga qoʻnish apparatlari bilan yaqinlashish va tutashish sinovlarini oʻtkazadi. Ushbu texnologiyalar 2028-yilga moʻljallangan va astronavtlarning bevosita Oy yuzasiga qoʻnishini koʻzda tutuvchi Artemis IV missiyasi uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu loyiha nafaqat AQSH, balki butun dunyo koinot sanoati uchun strategik ahamiyatga ega. SLS raketasi hozirda dunyodagi eng kuchli raketa tizimi boʻlib, u insoniyatning Marsga parvoz qilish rejalarida ham asosiy boʻgʻin boʻlishi kutilmoqda.

NASASLSArtemisKoinotOy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24Fallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdiFallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdiBugun, 00:20Microsoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiMicrosoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiKecha, 23:55Dyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdiDyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdiKecha, 23:28Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarKecha, 22:58Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKoinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi