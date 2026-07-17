NASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladi
AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) insoniyatni yana Oy yuzasiga qaytarishga qaratilgan Artemis III missiyasi uchun ulkan Space Launch System (SLS) raketasini yigʻish jarayoniga kirishdi. Keneddi nomidagi koinot markazida boshlangan ushbu jarayon koinotni tadqiq qilishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Artemis II missiyasi boʻyicha tayyorgarliklar yakuniga yetganidan soʻng, muhandislar bor eʼtiborni uchinchi bosqichga qaratishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda mutaxassislar Vertikal yigʻish binosida (VAB) raketaning chap qattiq yonilgʻili tezlatkichining dastlabki segmentlarini oʻrnatishga kirishgan. Iyun oyida temir yoʻl orqali yetkazib berilgan qolgan qismlar hozirda tekshiruvdan oʻtkazilmoqda va ularga maxsus himoya qatlamlari qoplanmoqda. Shundan soʻng barcha elementlar mobil start platformasiga bosqichma-bosqich oʻrnatiladi. Taʼkidlash joizki, ushbu platforma avvalgi missiyalar tajribasidan kelib chiqib modernizatsiya qilingan.
Texnik takomillashtirish va sinovlarRaketaning markaziy pogʻonasini yigʻish ishlari ham qizgʻin davom etmoqda. May oyida asosiy bak dvigatel boʻlinmasi bilan birlashtirilgan boʻlsa, iyun oyida koinot markaziga dastlabki ikkita RS-25 dvigateli yetkazib berildi. Yana ikkita dvigatel kelganidan soʻng, markaziy qism toʻliq butlanadi va umumiy tizimga integratsiya qilinadi. NASA mutaxassislari har bir detalning ishonchliligini bir necha bor nazoratdan oʻtkazmoqdalar.
Shu bilan birga, Orion koinot kemasini tayyorlashda ham muhim qadamlar tashlandi. Muhandislar kemaning issiqlikdan himoya qiluvchi ekranini oʻrnatishni yakunlashdi. Ushbu ekran 186 ta Avcoat materialidan tayyorlangan bloklardan iborat. Artemis I missiyasi davomida olingan maʼlumotlar asosida ekran konstruksiyasi takomillashtirildi, bu esa atmosferaga kirish vaqtidagi yuqori haroratga bardosh berish qobiliyatini oshiradi.
Kelajak sari qadam: Artemis III va IVTayyorgarlik jarayonining ajralmas qismi sifatida Rokko Petrone nomidagi parvozlarni boshqarish markazida har oyda keng koʻlamli mashgʻulotlar oʻtkazilmoqda. Jamoalar raketani yonilgʻi bilan toʻldirish va parvozdan oldingi soʻnggi 10 daqiqalik hisob-kitob jarayonlarini amalda sinab koʻrishmoqda. Bunday repetitsiyalar real uchirish vaqtida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xatoliklarni nolga tushirishga xizmat qiladi.
NASA rejasiga koʻra, Artemis III missiyasi kelasi yili amalga oshirilishi kutilmoqda. Ushbu parvoz davomida Orion kemasi ekipaji past yer orbitasida tijoriy Oyga qoʻnish apparatlari bilan yaqinlashish va tutashish sinovlarini oʻtkazadi. Ushbu texnologiyalar 2028-yilga moʻljallangan va astronavtlarning bevosita Oy yuzasiga qoʻnishini koʻzda tutuvchi Artemis IV missiyasi uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu loyiha nafaqat AQSH, balki butun dunyo koinot sanoati uchun strategik ahamiyatga ega. SLS raketasi hozirda dunyodagi eng kuchli raketa tizimi boʻlib, u insoniyatning Marsga parvoz qilish rejalarida ham asosiy boʻgʻin boʻlishi kutilmoqda.
…