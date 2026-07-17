Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolar
Texnologiya olamining ikki yetakchisi — Apple va OpenAI oʻrtasida jiddiy huquqiy qarama-qarshilik yuzaga keldi. Apple kompaniyasi oʻtgan juma kuni OpenAI ustidan tijorat sirlarini oʻgʻirlashda ayblab, sudga daʼvo arizasi kiritdi. Ushbu mojaro nafaqat ikki kompaniya munosabatlariga, balki sunʼiy intellekt bozorining kelajakdagi rivojlanishiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Daʼvo arizasida keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, Apple oʻzining sobiq xodimlari tomonidan maxfiy maʼlumotlarning noqonuniy ravishda OpenAI kompaniyasiga oʻtkazilganini daʼvo qilmoqda. TechCrunch nashri xabar berishicha, ushbu qonunbuzarliklar OpenAI rahbariyatining eng yuqori boʻgʻinlariga, jumladan, kompaniyaning apparat vositalari boʻyicha bosh direktori darajasigacha yetib borishi mumkinligi aytilmoqda.
Eng hayratlanarli faktlardan biri shundaki, hozirgi kunda OpenAI tarkibida 400 dan ortiq sobiq Apple xodimlari faoliyat yuritmoqda. Apple ushbu xodimlarning ommaviy ravishda ishga oʻtishini shunchaki kadrlar almashinuvi emas, balki intellektual mulkni oʻzlashtirishga qaratilgan tizimli harakat sifatida baholamoqda.
IPO rejalariga jiddiy zarbaUshbu sud jarayoni OpenAI uchun eng noqulay vaqtda boshlandi. Kompaniya joriy yilning oxiriga qadar oʻz aksiyalarini fond birjasiga chiqarishni (IPO) rejalashtirayotgan edi. Huquqiy muammolar va tijorat sirlari bilan bogʻliq ayblovlar investorlarning ishonchiga putur yetkazishi va kompaniyaning bozor qiymatini pasaytirishi mumkin.
OpenAI hozircha ushbu ayblovlarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirmoqda. Ekspertlarning fikricha, agar sud Apple foydasiga qaror chiqarsa, OpenAI oʻzining apparat vositalari (hardware) boʻyicha ambitsiyalarini qayta koʻrib chiqishga yoki hatto baʼzi ishlanmalarini toʻxtatishga majbur boʻladi.
Ushbu vaziyat Oʻzbekiston texnologiya bozori uchun ham bilvosita ahamiyatga ega. Mahalliy foydalanuvchilar orasida iPhone smartfonlari va ChatGPT xizmatlarining ommaviyligi ortib borayotgan bir paytda, ikki gigant oʻrtasidagi nizo dasturiy taʼminot yangilanishlari va yangi funksiyalarning joriy etilishiga taʼsir qilishi mumkin.
Maʼlumotlar xavfsizligi masalasiSud jarayoni fonida yana bir muhim masala kun tartibiga chiqdi: foydalanuvchilar oʻz maʼlumotlarini sunʼiy intellekt kompaniyalariga qanchalik ishonib topshirishlari mumkin? Apple oʻzining maxfiylik siyosati bilan tanilgan boʻlsa-da, OpenAI kabi jadal rivojlanayotgan startaplar uchun maʼlumotlar xavfsizligi eng zaif nuqta boʻlib qolmoqda.
Hozirda sud jarayonining dastlabki bosqichlari ketmoqda. Agar tomonlar oʻzaro kelishuvga erisha olmasa, bu ish soʻnggi yillardagi eng yirik texnologik sud jarayonlaridan biriga aylanishi muqarrar. Bu esa butun dunyoda, jumladan, Oʻzbekistonda ham sunʼiy intellekt texnologiyalarini tartibga solish boʻyicha yangi qonuniy normalarning ishlab chiqilishiga turtki berishi mumkin.
…