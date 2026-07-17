Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolar

·0·Texno
Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolar

Texnologiya olamining ikki yetakchisi — Apple va OpenAI oʻrtasida jiddiy huquqiy qarama-qarshilik yuzaga keldi. Apple kompaniyasi oʻtgan juma kuni OpenAI ustidan tijorat sirlarini oʻgʻirlashda ayblab, sudga daʼvo arizasi kiritdi. Ushbu mojaro nafaqat ikki kompaniya munosabatlariga, balki sunʼiy intellekt bozorining kelajakdagi rivojlanishiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Daʼvo arizasida keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, Apple oʻzining sobiq xodimlari tomonidan maxfiy maʼlumotlarning noqonuniy ravishda OpenAI kompaniyasiga oʻtkazilganini daʼvo qilmoqda. TechCrunch nashri xabar berishicha, ushbu qonunbuzarliklar OpenAI rahbariyatining eng yuqori boʻgʻinlariga, jumladan, kompaniyaning apparat vositalari boʻyicha bosh direktori darajasigacha yetib borishi mumkinligi aytilmoqda.

Eng hayratlanarli faktlardan biri shundaki, hozirgi kunda OpenAI tarkibida 400 dan ortiq sobiq Apple xodimlari faoliyat yuritmoqda. Apple ushbu xodimlarning ommaviy ravishda ishga oʻtishini shunchaki kadrlar almashinuvi emas, balki intellektual mulkni oʻzlashtirishga qaratilgan tizimli harakat sifatida baholamoqda.

IPO rejalariga jiddiy zarba

Ushbu sud jarayoni OpenAI uchun eng noqulay vaqtda boshlandi. Kompaniya joriy yilning oxiriga qadar oʻz aksiyalarini fond birjasiga chiqarishni (IPO) rejalashtirayotgan edi. Huquqiy muammolar va tijorat sirlari bilan bogʻliq ayblovlar investorlarning ishonchiga putur yetkazishi va kompaniyaning bozor qiymatini pasaytirishi mumkin.

OpenAI hozircha ushbu ayblovlarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirmoqda. Ekspertlarning fikricha, agar sud Apple foydasiga qaror chiqarsa, OpenAI oʻzining apparat vositalari (hardware) boʻyicha ambitsiyalarini qayta koʻrib chiqishga yoki hatto baʼzi ishlanmalarini toʻxtatishga majbur boʻladi.

Ushbu vaziyat Oʻzbekiston texnologiya bozori uchun ham bilvosita ahamiyatga ega. Mahalliy foydalanuvchilar orasida iPhone smartfonlari va ChatGPT xizmatlarining ommaviyligi ortib borayotgan bir paytda, ikki gigant oʻrtasidagi nizo dasturiy taʼminot yangilanishlari va yangi funksiyalarning joriy etilishiga taʼsir qilishi mumkin.

Maʼlumotlar xavfsizligi masalasi

Sud jarayoni fonida yana bir muhim masala kun tartibiga chiqdi: foydalanuvchilar oʻz maʼlumotlarini sunʼiy intellekt kompaniyalariga qanchalik ishonib topshirishlari mumkin? Apple oʻzining maxfiylik siyosati bilan tanilgan boʻlsa-da, OpenAI kabi jadal rivojlanayotgan startaplar uchun maʼlumotlar xavfsizligi eng zaif nuqta boʻlib qolmoqda.

Hozirda sud jarayonining dastlabki bosqichlari ketmoqda. Agar tomonlar oʻzaro kelishuvga erisha olmasa, bu ish soʻnggi yillardagi eng yirik texnologik sud jarayonlaridan biriga aylanishi muqarrar. Bu esa butun dunyoda, jumladan, Oʻzbekistonda ham sunʼiy intellekt texnologiyalarini tartibga solish boʻyicha yangi qonuniy normalarning ishlab chiqilishiga turtki berishi mumkin.

AppleOpenAITexnologiyaSudSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKoinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiBugun, 22:53Xiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdiXiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdiBugun, 22:28Microsoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasiMicrosoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasiBugun, 21:54Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi