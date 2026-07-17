Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindi

·0·Texno
Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindi

Global koinot sanoati 2026-yilning birinchi yarim yilligida misli koʻrilmagan moliyaviy oʻsishni namoyish etdi. Space Capital tahliliy kompaniyasi hisobotiga koʻra, sohaga kiritilgan umumiy investitsiyalar miqdori rekord darajadagi 67,7 milliard dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich nafaqat oʻtgan yilgi natijalardan yuqori, balki butun 2025-yil davomida qayd etilgan jami sarmoyalardan ham oʻzib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari segmenti joriy yilning atigi olti oyida 8,1 milliard dollar mablagʻ jalb qilib, oʻz tarixidagi yillik maksimumlarni yangiladi. Ushbu yoʻnalishdagi eng yirik bitim Finlyandiyaning Iceye kompaniyasi tomonidan amalga oshirildi. Radarli sunʼiy yoʻldoshlar operatori boʻlgan ushbu startap 1,2 milliard dollarlik sarmoyaga ega boʻldi. Mazkur mablagʻlar NATO davlatlari va boshqa yirik buyurtmachilar tomonidan ortib borayotgan talabni qondirish uchun qurilmalar ishlab chiqarishni kengaytirishga yoʻnaltiriladi.

Sunʼiy intellekt va infratuzilma poygasi

Investitsiyalarning eng katta qismi koinot apparatlarini loyihalash, uchirish va ekspluatatsiya qilishni oʻz ichiga olgan “infratuzilma” toifasiga toʻgʻri keldi. Ikkinchi chorakning oʻzida ushbu sohadagi kompaniyalar 20,7 milliard dollar jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu summaning yarmidan koʻpi Jeff Bezos tomonidan asos solingan Prometheus startapining hissasiga toʻgʻri keladi.

Prometheus muhandislik loyihalarini avtomatlashtirish uchun sunʼiy intellekt modellarini ishlab chiqish bilan shugʻullanadi. Tahlilchilarning taʼkidlashicha, koinot va sunʼiy intellektning integratsiyasi yangi Launch+ toifasini yuzaga keltirmoqda. Masalan, Blue Origin kompaniyasi nafaqat raketa tashuvchilar, balki Yerdagi hisoblash quvvatlari tanqisligini bartaraf etish uchun orbital maʼlumotlar markazlarini (data-center) yaratish ustida ish olib bormoqda.

SpaceX va bozorning yangi bosqichi

Iyun oyida boʻlib oʻtgan SpaceX kompaniyasining IPO jarayoni koinot bozoridagi eng muhim voqealardan biriga aylandi. Space Capital bahosiga koʻra, aksiyalarning ommaviy joylashtirilishi kompaniyaga 85,7 milliard dollar mablagʻ keltirdi. Hozirda SpaceX bozor qiymati qariyb 1,8 trillion dollarga baholanmoqda, bu esa venchur kompaniyalari tarixidagi eng yirik birjaga chiqish koʻrsatkichidir.

Umuman olganda, ikkinchi chorakda investorlarning koinot kompaniyalaridan chiqish (exit) boʻyicha bitimlari hajmi 90,4 milliard dollarni tashkil etdi. Bunga may oyidagi HawkEye 360 kompaniyasining muvaffaqiyatli IPOsi ham sezilarli hissa qoʻshdi. Biroq, sohada muvaffaqiyatga erishish hamon murakkab jarayon boʻlib qolmoqda.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2009-yildan buyon ilk sarmoyalarni olgan 722 ta infratuzilmaviy koinot kompaniyasidan faqatgina 19 tasi rivojlanishning yuqori bosqichlariga (E seriyali raund) yetib borgan. Bugungi kunda kapital jalb qilishdagi asosiy “toqsiqliklar” kompaniyalar oʻsishining kechki bosqichlariga, yaʼni D va E raundlari oraligʻiga koʻchgan.

KoinotSpaceXInvestitsiyaSunʼiy YoʻldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarBugun, 22:58Xiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdiXiaomi tarmoq va tokka ulanmaydigan yangi aqlli kamera taqdim etdiBugun, 22:28Microsoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasiMicrosoft Copilot endi kompyuter nosozliklarini aniqlaydi: Yangi PC Insights funksiyasiBugun, 21:54Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi