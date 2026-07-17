Muhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldi
«Liverpul»ning sobiq hujumchisi Muhammad Saloh faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettirishga yana bir qadam yaqinlashdi. Xabarlarga ko‘ra, misrlik yulduz «Beshiktosh» bilan shartnomaning asosiy shartlari bo‘yicha og‘zaki kelishuvga erishgan.
Tomonlar kelishuvni rasmiylashtirsa, Saloh Turkiya Superligasidagi eng mashhur va yuqori maosh oluvchi futbolchilardan biriga aylanadi.
Tomonlar og‘zaki kelishuvga erishdi
Jurnalist Santi Aunaning ma’lum qilishicha, 34 yoshli futbolchi va «Beshiktosh» rahbariyati o‘rtasidagi muzokaralar ijobiy yakunlangan.
Saloh turk klubida faoliyatini davom ettirishga rozilik bildirgan va hamkorlikning asosiy shartlari bo‘yicha og‘zaki kelishuvga erishgan.
Hozircha shartnoma rasman imzolangani haqida xabar berilmagan.
Saloh qancha maosh oladi?
Manbaga ko‘ra, Muhammad Salohning «Beshiktosh»dagi yillik maoshi 10 million yevroni tashkil qiladi.
Shuningdek, shartnomada futbolchining natijalari va jamoaning yutuqlariga bog‘liq holda yana 2 million yevrogacha bonuslar nazarda tutilgan.
Shu tariqa, misrlik hujumchining bir mavsumdagi umumiy daromadi 12 million yevroga yetishi mumkin.
Shartnoma qisqa muddatga tuziladi
Tomonlar o‘rtasidagi mehnat shartnomasi dastlab bir yilga mo‘ljallanishi kutilmoqda.
Kelishuvda uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati ham bo‘ladi. Demak, Saloh belgilangan shartlar bajarilgan taqdirda «Beshiktosh»da kamida ikki yil qolishi mumkin.
«Liverpul»dagi so‘nggi mavsumi qanday o‘tdi?
Muhammad Saloh o‘tgan mavsum yakunlanganidan keyin «Liverpul»ni tark etdi.
U mersisaydliklar safidagi so‘nggi mavsumida barcha musobaqalar doirasida 41 ta uchrashuv o‘tkazib, quyidagi natijalarni qayd etdi:
12 ta gol;
10 ta golli uzatma.
Endi tomonlar kelishuvni rasmiylashtirsa, Saloh faoliyatida ilk bor Turkiya chempionatida to‘p tepadi. Uning Istanbulga ko‘chishi «Beshiktosh»ning so‘nggi yillardagi eng shov-shuvli transferlaridan biri bo‘lishi mumkin.
…