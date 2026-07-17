Muhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldi

·31·Sport
Muhammad Saloh «Beshiktosh» bilan kelishdi: maoshi ham ma’lum bo‘ldi

«Liverpul»ning sobiq hujumchisi Muhammad Saloh faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettirishga yana bir qadam yaqinlashdi. Xabarlarga ko‘ra, misrlik yulduz «Beshiktosh» bilan shartnomaning asosiy shartlari bo‘yicha og‘zaki kelishuvga erishgan.

Tomonlar kelishuvni rasmiylashtirsa, Saloh Turkiya Superligasidagi eng mashhur va yuqori maosh oluvchi futbolchilardan biriga aylanadi.

Tomonlar og‘zaki kelishuvga erishdi

Jurnalist Santi Aunaning ma’lum qilishicha, 34 yoshli futbolchi va «Beshiktosh» rahbariyati o‘rtasidagi muzokaralar ijobiy yakunlangan.

Saloh turk klubida faoliyatini davom ettirishga rozilik bildirgan va hamkorlikning asosiy shartlari bo‘yicha og‘zaki kelishuvga erishgan.

Hozircha shartnoma rasman imzolangani haqida xabar berilmagan.

Saloh qancha maosh oladi?

Manbaga ko‘ra, Muhammad Salohning «Beshiktosh»dagi yillik maoshi 10 million yevroni tashkil qiladi.

Shuningdek, shartnomada futbolchining natijalari va jamoaning yutuqlariga bog‘liq holda yana 2 million yevrogacha bonuslar nazarda tutilgan.

Shu tariqa, misrlik hujumchining bir mavsumdagi umumiy daromadi 12 million yevroga yetishi mumkin.

Shartnoma qisqa muddatga tuziladi

Tomonlar o‘rtasidagi mehnat shartnomasi dastlab bir yilga mo‘ljallanishi kutilmoqda.

Kelishuvda uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati ham bo‘ladi. Demak, Saloh belgilangan shartlar bajarilgan taqdirda «Beshiktosh»da kamida ikki yil qolishi mumkin.

«Liverpul»dagi so‘nggi mavsumi qanday o‘tdi?

Muhammad Saloh o‘tgan mavsum yakunlanganidan keyin «Liverpul»ni tark etdi.

U mersisaydliklar safidagi so‘nggi mavsumida barcha musobaqalar doirasida 41 ta uchrashuv o‘tkazib, quyidagi natijalarni qayd etdi:

  • 12 ta gol;

  • 10 ta golli uzatma.

Endi tomonlar kelishuvni rasmiylashtirsa, Saloh faoliyatida ilk bor Turkiya chempionatida to‘p tepadi. Uning Istanbulga ko‘chishi «Beshiktosh»ning so‘nggi yillardagi eng shov-shuvli transferlaridan biri bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Mak Allister Messining kelajagi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 00:20«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi«Paxtakor» derbida to‘xtadi, «Mash’al» ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKecha, 22:39Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Zidan taktikasi: «Real»dagi sirlar Fransiya terma jamoasida qanday ishlaydi?Kecha, 22:17Tezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaTezkor: Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lmoqdaKecha, 22:12Kukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKukurelya final oldidan kutilmagan qarorini aytdiKecha, 22:08Superliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiSuperliga, 12-tur: «Navbahor» so‘nggi daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqardiKecha, 22:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi